Імпорт ліків в Україну в 9 разів перевищує експорт, – Держмитслужба

Україна за січень-травень цього року імпортувала лікарські засоби, дозовані або фасовані для роздрібної торгівлі, на загальну суму $836,28 млн.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.

Експорт ліків за цей період у грошовому вираженні становив $92,99 млн.

Окрім того, за п'ять місяців цього року Україна імпортувала не дозованих і не фасованих лікарських засобів для роздрібної торгівлі на $4,99 млн, кетгута, реагентів, контрастних препаратів, контрацептивів та матеріалів для зубів – на $27 млн.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні роздрібні ціни на велику кількість лікарських засобів будуть знижені вже до кінця цього літа.

До того президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати