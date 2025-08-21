Закупівля неякісного спорядження для ЗСУ зі збитками у понад 25 млн грн: викрито посадовців Міноборони та постачальника, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Встановлено факти розкрадання бюджетних коштів під час державних закупівель для потреб Збройних Сил України, сума збитків сягає понад 25 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, у грудні 2024 року директор товариства, виконуючи умови укладеного договору, поставив державному підприємству Міністерства оборони України 18 000 захисних балістичних окулярів-масок. Начальник спеціалізованого підрозділу та інші службові особи Міноборони належним чином не проконтролювали якість поставленого товару. Попри те, що перші зразки товару отримали негативні заключення за результатами проведення лабораторних випробувань, вони не ініціювали проведення повторних випробувань в акредитованих лабораторіях. Натомість постачальник надав позитивні протоколи випробувань від іншої організації, а начальник спецпідрозділу Міноборони затвердив партію товару, як якісну.

Надалі товариство-постачальник передало закуплені окуляри-маски до військової частини і отримало на свій рахунок бюджетні кошти. У результаті чого Міністерству оборони України завдано матеріальної шкоди на понад 25,7 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України. Одного з фігурантів затримано, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство триває, на даний цей на причетність до вчинення злочинів перевіряються й інші службові особи Міноборони, кримінально-правова оцінка діям яких буде надана додатково.



