Фіктивна закупівля генераторів для ЗСУ на понад 31 млн грн: на Львівщині викрито схему, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру двом посадовцям військової частини у Львівській області та цивільній особі, які організували закупівлю генераторів за завищеною ціною через фіктивні компанії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

Як з’ясувало слідство, восени 2022 року посадовці уклали договори з двома підконтрольними підприємствами на постачання 152 генераторів загальною вартістю понад 31 млн грн. Компанії не мали потужностей, складів і реальної діяльності, а керували ними громадяни РФ, формально оформлені на посади директора та бухгалтера.

Цивільна пособниця купувала дешеві генератори, видавала їх за фірмові й перепродавала частині, попри те, що обладнання було слабкої потужності, частково непридатне або пошкоджене. До того ж, військова частина на той момент вже мала генератори, отримані як гуманітарну допомогу, що свідчить про відсутність потреби у новій закупівлі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Непридатність" до служби за хабарі: повідомлено про підозру посадовцю ВЛК у Дніпрі. ФОТОрепортаж









Загальний розмір збитків оцінюється у понад 18 млн грн.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 ККУ та ч. 5 ст. 27 ККУ. Усіх трьох взято під варту з альтернативою застави, військовослужбовців відсторонено від посад. Тривають слідчі дії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує побиття чоловіка призовного віку військовослужбовцями РТЦК у Миколаєві





Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР провело обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса. Слідчі дії пов’язані зі справою Шабуніна