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Новини Фото Розкрадання на закупівлях для військових частин
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Фіктивна закупівля генераторів для ЗСУ на понад 31 млн грн: на Львівщині викрито схему, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру двом посадовцям військової частини у Львівській області та цивільній особі, які організували закупівлю генераторів за завищеною ціною через фіктивні компанії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

ДБР викрило схему закупівлі фіктивних генераторів для армії

Як з’ясувало слідство, восени 2022 року посадовці уклали договори з двома підконтрольними підприємствами на постачання 152 генераторів загальною вартістю понад 31 млн грн. Компанії не мали потужностей, складів і реальної діяльності, а керували ними громадяни РФ, формально оформлені на посади директора та бухгалтера.

Цивільна пособниця купувала дешеві генератори, видавала їх за фірмові й перепродавала частині, попри те, що обладнання було слабкої потужності, частково непридатне або пошкоджене. До того ж, військова частина на той момент вже мала генератори, отримані як гуманітарну допомогу, що свідчить про відсутність потреби у новій закупівлі.

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ДБР викрило схему закупівлі фіктивних генераторів для армії
ДБР викрило схему закупівлі фіктивних генераторів для армії
ДБР викрило схему закупівлі фіктивних генераторів для армії
ДБР викрило схему закупівлі фіктивних генераторів для армії

Загальний розмір збитків оцінюється у понад 18 млн грн.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 ККУ та ч. 5 ст. 27 ККУ. Усіх трьох взято під варту з альтернативою застави, військовослужбовців відсторонено від посад. Тривають слідчі дії.

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ДБР викрило схему закупівлі фіктивних генераторів для армії
ДБР викрило схему закупівлі фіктивних генераторів для армії

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Автор: 

закупівлі (3492) ДБР (3630) Львівська область (2494)


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Оце Зелений науправляв державою, навіть кацапи наш військовий бюджет розкрадають, а якщо копнути глибше? Тому і хоче зелень протягти закон, щоб не було крімінальної відповідальності по військових закупівлях. А Шабунін викрив наміри. Тому і дали команду Фас.
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16.07.2025 15:36 Відповісти
,,посадовці уклали угоду'''😃 Які посадовці і де ''взялись''ці кацапські підари в ''тєльняшксх'',хто вони?Якийсь суцільний треш.
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16.07.2025 16:09 Відповісти
 
 