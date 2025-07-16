"Непридатність" до служби за хабарі: повідомлено про підозру посадовцю ВЛК у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру одному з керівників регіональної військово-лікарської комісії Дніпропетровщини та колишній медсестрі місцевої лікарні, які допомагали чоловікам ухилятися від служби, підробляючи медичні документи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як працювала схема?

За оперативною інформацією, саме колишня медпрацівниця була організаторкою злочинної діяльності. Разом із посадовцем ВЛК вона підшукувала осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонувала їм фальшиві довідки про стан здоров’я. Вартість "послуг" становила від 5 до 20 тисяч доларів США залежно від платоспроможності призовника.

На підставі підроблених документів військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби.

Скільки осіб нею скористалися?

За попередніми даними, внаслідок таких дій мобілізації уникнуло щонайменше 60 осіб.

"Слідчі задокументували кілька епізодів, коли фігуранти намагалися "витягти" осіб з територіальних центрів комплектування, які вже мали вирушати до навчальних центрів, але не встигли отримати фальшиві документи. У таких випадках вони намагалися передати хабарі службовим особам ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено близько 70 тисяч доларів США, десятки фальшивих медичних висновків, документи призовників, а також гербові печатки лікарів.















Підозри

Колишній медпрацівниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

• перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України);

• пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України);

• надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2, ч. 3 ст. 369 КК України).

Посадовцю ВЛК інкриміновано:

• одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України);

• надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих учасників злочинної групи.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.