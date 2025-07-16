"Непригодность" к службе за взятки: сообщено о подозрении должностному лицу ВЛК в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ
Работники ГБР сообщили о подозрении одному из руководителей региональной военно-врачебной комиссии Днепропетровщины и бывшей медсестре местной больницы, которые помогали мужчинам уклоняться от службы, подделывая медицинские документы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как работала схема?
По оперативной информации, именно бывшая медработница была организатором преступной деятельности. Вместе с должностным лицом ВВК она подыскивала лиц, которые хотели избежать мобилизации, и предлагала им фальшивые справки о состоянии здоровья. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 20 тысяч долларов США в зависимости от платежеспособности призывника.
На основании поддельных документов военнообязанных признавали непригодными к прохождению службы.
Сколько человек ею воспользовались?
По предварительным данным, в результате таких действий мобилизации избежали по меньшей мере 60 человек.
"Следователи задокументировали несколько эпизодов, когда фигуранты пытались "вытащить" лиц из территориальных центров комплектования, которые уже должны были отправляться в учебные центры, но не успели получить фальшивые документы. В таких случаях они пытались передать взятки должностным лицам ТЦК", - говорится в сообщении.
Во время обысков у подозреваемых изъято около 70 тысяч долларов США, десятки фальшивых медицинских заключений, документы призывников, а также гербовые печати врачей.
Подозрения
Бывшей медработнице сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений:
- препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины);
- пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины);
- предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2, ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Должностному лицу ВВК инкриминируется:
- получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины);
- предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия для установления других возможных участников преступной группы.
Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
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