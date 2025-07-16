РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12450 посетителей онлайн
Новости Фото
1 155 4

"Непригодность" к службе за взятки: сообщено о подозрении должностному лицу ВЛК в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР сообщили о подозрении одному из руководителей региональной военно-врачебной комиссии Днепропетровщины и бывшей медсестре местной больницы, которые помогали мужчинам уклоняться от службы, подделывая медицинские документы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как работала схема?

По оперативной информации, именно бывшая медработница была организатором преступной деятельности. Вместе с должностным лицом ВВК она подыскивала лиц, которые хотели избежать мобилизации, и предлагала им фальшивые справки о состоянии здоровья. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 20 тысяч долларов США в зависимости от платежеспособности призывника.

На основании поддельных документов военнообязанных признавали непригодными к прохождению службы.

Сколько человек ею воспользовались?

По предварительным данным, в результате таких действий мобилизации избежали по меньшей мере 60 человек.

"Следователи задокументировали несколько эпизодов, когда фигуранты пытались "вытащить" лиц из территориальных центров комплектования, которые уже должны были отправляться в учебные центры, но не успели получить фальшивые документы. В таких случаях они пытались передать взятки должностным лицам ТЦК", - говорится в сообщении.

Во время обысков у подозреваемых изъято около 70 тысяч долларов США, десятки фальшивых медицинских заключений, документы призывников, а также гербовые печати врачей.

справки для уклонистов
справки для уклонистов
справки для уклонистов
справки для уклонистов
справки для уклонистов
справки для уклонистов
справки для уклонистов

Подозрения

Бывшей медработнице сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений:

- препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины);
- пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины);
- предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Должностному лицу ВВК инкриминируется:

- получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины);
- предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для установления других возможных участников преступной группы.

Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Автор: 

коррупция (8588) ГБР (3112) уклонисты (986) военно-врачебная комиссия (205) Днепропетровская область (4230)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а чому справжні документи не давали? щоб підробляти треба мати хист та обладнання спеціальне
показать весь комментарий
16.07.2025 13:26 Ответить
Добрий лікар Айболить!
Він під деревом сидить...
показать весь комментарий
16.07.2025 13:38 Ответить
Диагнозы фальшивые, а справки настоящие? Или наоборот?
показать весь комментарий
16.07.2025 13:46 Ответить
Цікаво,а чи існують підозри ( ну хоча б одна-єдина) за висновок до придатності ,наданий реально хворій людині? Ось що реально цікаво...
показать весь комментарий
16.07.2025 14:08 Ответить
 
 