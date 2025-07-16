Фиктивная закупка генераторов для ВСУ на сумму более 31 млн грн: на Львовщине раскрыта схема, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР сообщили о подозрении двум должностным лицам воинской части во Львовской области и гражданскому лицу, которые организовали закупку генераторов по завышенной цене через фиктивные компании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

Как выяснило следствие, осенью 2022 года должностные лица заключили договоры с двумя подконтрольными предприятиями на поставку 152 генераторов общей стоимостью более 31 млн грн. Компании не имели мощностей, складов и реальной деятельности, а руководили ими граждане РФ, формально оформленные на должности директора и бухгалтера.

Гражданская пособница покупала дешевые генераторы, выдавала их за фирменные и перепродавала части, несмотря на то, что оборудование было слабой мощности, частично непригодное или поврежденное. К тому же, военная часть на тот момент уже имела генераторы, полученные в качестве гуманитарной помощи, что свидетельствует об отсутствии необходимости в новой закупке.

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Общий размер ущерба оценивается в более чем 18 млн грн.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УКУ и ч. 5 ст. 27 УКУ. Все трое взяты под стражу с альтернативой залога, военнослужащие отстранены от должностей. Продолжаются следственные действия.

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