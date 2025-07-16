РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12450 посетителей онлайн
Новости Фото Хищение на закупках для воинских частей
596 2

Фиктивная закупка генераторов для ВСУ на сумму более 31 млн грн: на Львовщине раскрыта схема, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР сообщили о подозрении двум должностным лицам воинской части во Львовской области и гражданскому лицу, которые организовали закупку генераторов по завышенной цене через фиктивные компании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

ГБР разоблачило схему закупки фиктивных генераторов для армии

Как выяснило следствие, осенью 2022 года должностные лица заключили договоры с двумя подконтрольными предприятиями на поставку 152 генераторов общей стоимостью более 31 млн грн. Компании не имели мощностей, складов и реальной деятельности, а руководили ими граждане РФ, формально оформленные на должности директора и бухгалтера.

Гражданская пособница покупала дешевые генераторы, выдавала их за фирменные и перепродавала части, несмотря на то, что оборудование было слабой мощности, частично непригодное или поврежденное. К тому же, военная часть на тот момент уже имела генераторы, полученные в качестве гуманитарной помощи, что свидетельствует об отсутствии необходимости в новой закупке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Непригодность" к службе за взятки: сообщено о подозрении должностному лицу ВВК в Днепре. ФОТОрепортаж

ГБР разоблачило схему закупки фиктивных генераторов для армии
ГБР разоблачило схему закупки фиктивных генераторов для армии
ГБР разоблачило схему закупки фиктивных генераторов для армии
ГБР разоблачило схему закупки фиктивных генераторов для армии

Общий размер ущерба оценивается в более чем 18 млн грн.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УКУ и ч. 5 ст. 27 УКУ. Все трое взяты под стражу с альтернативой залога, военнослужащие отстранены от должностей. Продолжаются следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует избиение мужчины призывного возраста военнослужащими РТЦК в Николаеве

ГБР разоблачило схему закупки фиктивных генераторов для армии
ГБР разоблачило схему закупки фиктивных генераторов для армии

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как делим? По совести или по-честному?: Записи разговоров организаторов схемы хищения на продовольствии для ВСУ. ВИДЕО

Автор: 

закупки (787) ГБР (3112) Львовская область (2965)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце Зелений науправляв державою, навіть кацапи наш військовий бюджет розкрадають, а якщо копнути глибше? Тому і хоче зелень протягти закон, щоб не було крімінальної відповідальності по військових закупівлях. А Шабунін викрив наміри. Тому і дали команду Фас.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:36 Ответить
,,посадовці уклали угоду'''😃 Які посадовці і де ''взялись''ці кацапські підари в ''тєльняшксх'',хто вони?Якийсь суцільний треш.
показать весь комментарий
16.07.2025 16:09 Ответить
 
 