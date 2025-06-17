Как делим? По совести или по-честному?: Записи разговоров организаторов схемы хищения на продовольствии для ВСУ. ВИДЕО
Государственное бюро расследований разоблачило коррупционную схему поставки продуктов в воинские части и учебные заведения ВСУ и обнародовало записи разговоров фигурантов.
Об этом сообщили в ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Известно, что в результате схемы убытки государству составляют 6 млн грн.
Там отметили, что работники Бюро установили все звенья цепи - от организатора и подконтрольных ему предприятий до военных чиновников, которые помогали осуществлять махинации.
Так, житель Одессы создал группу для хищения госбюджета. Его целью были деньги, которые выделялись на закупку продуктов для воинских частей и учебных заведений ВСУ.
Правоохранители задокументировали сделки и другие эпизоды преступной деятельности, сообщили в ГБР. По некоторым договорам дельцы поставляли меньшее количество продукции, необходимой для питания военных. Среди поставок обнаружили значительное количество некачественных продуктов, продуктов, у которых истекал срок годности или вообще фальсифицированного товара.
Финальный этап сделки - по поддельным актам фирмы коммерсанта получали оплату из бюджета. Часть денег они использовали на продолжение преступной деятельности, а другую - распределяли между членами группы - по 50% организатору и военным сообщникам.
Дякую шабуніну, радиній, желєзняку і всім хто втирав брехню про прозорість.вільність конкуренції та заощадження коштів держбюджету!!
Ви ГЕНІЇ брехні!
Ні !!!
От і результат !!
Он на техніці 64 млн...
+ мільйони в доларах, але слідаки ще не визначилися з їхнім походженням....
А про покарання, за ці Схематози, можу теліпати своєю єрундою, усі Міністри оборони, нинішні та повтікавші з України! Єжель, кузьмук, гриценко та Єхануров, як епізоди та приклад, з цього теліпання…
з часів януковича сидить,
так "люстрацію" після Революції провели,
що всі на посадах залишились
Багацько є на «Цензорі» просувачів тези, мовляв, Україну обкрадають "україномовні в вишиванках".
А в записі чомусь "апщіпанятнава" (как мнє удобна, так я і гаварю, і ваапще ета лічнає дєла каждава) чуємо 99%.
З початку війни Зеленський і компанія вкрали 36 млрд гривень.
https://bastion.tv/politika_t337 ПОЛІТИКА
06.07.2023, 14:32
https://bastion.tv/z-pochatku-vijni-zelenskij-i-kompaniya-vkrali-36-mlrd-griven_n55898
так як самі в долі !!
Це не влада , а вертухаі !!
морда лица физиономии
Може їх так само встрелити