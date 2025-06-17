Как делим? По совести или по-честному?: Записи разговоров организаторов схемы хищения на продовольствии для ВСУ. ВИДЕО

Государственное бюро расследований разоблачило коррупционную схему поставки продуктов в воинские части и учебные заведения ВСУ и обнародовало записи разговоров фигурантов.

Об этом сообщили в ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что в результате схемы убытки государству составляют 6 млн грн.

Там отметили, что работники Бюро установили все звенья цепи - от организатора и подконтрольных ему предприятий до военных чиновников, которые помогали осуществлять махинации.

Так, житель Одессы создал группу для хищения госбюджета. Его целью были деньги, которые выделялись на закупку продуктов для воинских частей и учебных заведений ВСУ.

Правоохранители задокументировали сделки и другие эпизоды преступной деятельности, сообщили в ГБР. По некоторым договорам дельцы поставляли меньшее количество продукции, необходимой для питания военных. Среди поставок обнаружили значительное количество некачественных продуктов, продуктов, у которых истекал срок годности или вообще фальсифицированного товара.

Финальный этап сделки - по поддельным актам фирмы коммерсанта получали оплату из бюджета. Часть денег они использовали на продолжение преступной деятельности, а другую - распределяли между членами группы - по 50% организатору и военным сообщникам.

Также читайте: Убытки на 64 миллиона: ГБР разоблачило коррупционную схему закупки техники для армии. ФОТОрепортаж