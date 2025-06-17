РУС
Как делим? По совести или по-честному?: Записи разговоров организаторов схемы хищения на продовольствии для ВСУ. ВИДЕО

Государственное бюро расследований разоблачило коррупционную схему поставки продуктов в воинские части и учебные заведения ВСУ и обнародовало записи разговоров фигурантов.

Об этом сообщили в ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что в результате схемы убытки государству составляют 6 млн грн.

Там отметили, что работники Бюро установили все звенья цепи - от организатора и подконтрольных ему предприятий до военных чиновников, которые помогали осуществлять махинации.

Так, житель Одессы создал группу для хищения госбюджета. Его целью были деньги, которые выделялись на закупку продуктов для воинских частей и учебных заведений ВСУ.

Правоохранители задокументировали сделки и другие эпизоды преступной деятельности, сообщили в ГБР. По некоторым договорам дельцы поставляли меньшее количество продукции, необходимой для питания военных. Среди поставок обнаружили значительное количество некачественных продуктов, продуктов, у которых истекал срок годности или вообще фальсифицированного товара.

Финальный этап сделки - по поддельным актам фирмы коммерсанта получали оплату из бюджета. Часть денег они использовали на продолжение преступной деятельности, а другую - распределяли между членами группы - по 50% организатору и военным сообщникам.

Также читайте: Убытки на 64 миллиона: ГБР разоблачило коррупционную схему закупки техники для армии.

продукты (1540) ВСУ (6923) ГБР (3211) хищения (155)
+20
А где яйца по 17? Ему самому яйца ещё не отрезали?
17.06.2025 13:07 Ответить
+12
У Міноборони змінили механізм закупівлі речового майна для ЗСУ: Дані про постачальників і ціни приховають
17.06.2025 13:15 Ответить
+9
Бичують мелкого воришку на утешение большим. Там где крадут миллиарды ДБР слипе.
17.06.2025 13:12 Ответить
Ці люди колись нажеруться? - ділило б тебе і не переставало
17.06.2025 13:05 Ответить
Прозоро стало узаконеним ситом для крадіїв в ролі постачальників чи виконавців робіт, узаконенням корупціонерів і гри на підвищення ціни та обмеженням кола постачальників.
Дякую шабуніну, радиній, желєзняку і всім хто втирав брехню про прозорість.вільність конкуренції та заощадження коштів держбюджету!!
Ви ГЕНІЇ брехні!
17.06.2025 13:06 Ответить
А где яйца по 17? Ему самому яйца ещё не отрезали?
17.06.2025 13:07 Ответить
частину миші з'їли,інша вилупилася взнавши ціну
17.06.2025 13:10 Ответить
Послушал этих тупых уродов. В каждом диалоге срок светит. Учитесь, дебилы, как воровать.
17.06.2025 13:17 Ответить
Хтось із них сидить ??
Ні !!!
От і результат !!
17.06.2025 13:53 Ответить
фінал вже визначений??схема та ж??затримання,арешт,внесення залогу,бусик ,,вантаж200,,....привіт сонячні пляжі дубаїв??
17.06.2025 13:09 Ответить
кормить просроченным салом и огурцами и томатами с плесенью
17.06.2025 13:09 Ответить
Бичують мелкого воришку на утешение большим. Там где крадут миллиарды ДБР слипе.
17.06.2025 13:12 Ответить
Як би ДБР не старалося, а клоунарій і Татаров не дасть покарати гнид.
17.06.2025 13:12 Ответить
Та тут копійки, в порівнянні з іншими...
Он на техніці 64 млн...
+ мільйони в доларах, але слідаки ще не визначилися з їхнім походженням....
17.06.2025 13:13 Ответить
На минах и снарядах в 23-м 9 МЛРД. гривен.
17.06.2025 13:31 Ответить
Де розстрільна команда форуму? А, ну це ж не підлітка-палія зловили (ще в суді довести треба провину). Тут такі дядьки, що якщо проти них щось відверто "побулькати" в інтернеті - завтра можна прокинутися в бусі
17.06.2025 13:13 Ответить
Теперь встречный вопрос ( в предыдущих ветках вещали)! Где ярые клеймители "ухилянтов" Скажите что ни будь про мародеров?!
17.06.2025 13:19 Ответить
йди в Нарьян-Марі на вєткє "вєщай", урод кацапський !
17.06.2025 13:41 Ответить
Лайно зелене!
17.06.2025 13:48 Ответить
Умеете только ярлыки развешивать и говном плеваться на большее нездатни!
17.06.2025 13:49 Ответить
Що зехудобина,не подобається коли тебе паскуду у твоє ж лайно носом тикають?
17.06.2025 16:34 Ответить
Таке «заробітчанство» привладних бариг, на харчуванні Захисників України, проходить, ще з часів кузьмука+мертвечука!! Славнозвісне Розпорядження КМУ «Про проведення експерименту з надання господарюючими суб'єктами, послуг харчування та ПММ в Збройних Силах….»! Всі особи, від міністрів оборони з того часу, з численними «довіреними особами з АПУ/опу» та аж до командира військового підрозділу, що підписав Акт з отримання цих послуг у його військовій частині…., по вуха вимазані у цьому корумпованому схематозі!!
А про покарання, за ці Схематози, можу теліпати своєю єрундою, усі Міністри оборони, нинішні та повтікавші з України! Єжель, кузьмук, гриценко та Єхануров, як епізоди та приклад, з цього теліпання…
17.06.2025 13:21 Ответить
Збитки становлять не 6 млн, а життя військовослужбовців.
17.06.2025 13:23 Ответить
Та кого це зараз вже хвилює, якщо там нема конхвет від рошен?
17.06.2025 13:24 Ответить
Там все міністерство оборони
з часів януковича сидить,
так "люстрацію" після Революції провели,
що всі на посадах залишились
17.06.2025 13:24 Ответить
Там з 2020 року всі зелизателі сидять.
17.06.2025 16:36 Ответить
У зв'язку з прослуханим.

Багацько є на «Цензорі» просувачів тези, мовляв, Україну обкрадають "україномовні в вишиванках".

А в записі чомусь "апщіпанятнава" (как мнє удобна, так я і гаварю, і ваапще ета лічнає дєла каждава) чуємо 99%.
17.06.2025 13:31 Ответить
бубочкине шобло добре працює на кацапів
17.06.2025 13:32 Ответить
"Хоч паржом" на крові.
17.06.2025 13:32 Ответить
Так что ***,на козыря не вышли,кто одесситу организовал победу на жирном тендере,дюк де ришелье или кришна?
17.06.2025 13:42 Ответить
Вы тут антисемитизмом занимаетесь.
17.06.2025 17:50 Ответить
За первый год масштабной войны ЗЕкибуцей украдено 36 лярдов гривен.

З початку війни Зеленський і компанія вкрали 36 млрд гривень.

https://bastion.tv/politika_t337 ПОЛІТИКА

06.07.2023, 14:32
https://bastion.tv/z-pochatku-vijni-zelenskij-i-kompaniya-vkrali-36-mlrd-griven_n55898
17.06.2025 13:43 Ответить
Вся ця система, держава гнила, а суспільство невиліковно хворе. Якщо народ обкрадає сам себе під час війни на виживання, то він - номінант премії Дарвіна, або просто працює на ворога. Тут після війни треба все руйнувати повністю і будувати нову державу з нуля. А нинішню систему - люструвати і судити.
17.06.2025 13:48 Ответить
Зеленський і дЄрмак успішно кришують цю мразоту крадіів ,
так як самі в долі !!
Це не влада , а вертухаі !!
17.06.2025 13:49 Ответить
"По совести или по-честному"

морда лица физиономии
17.06.2025 14:13 Ответить
ЗСУ грабують з совістю і по чесному
Може їх так само встрелити
17.06.2025 14:38 Ответить
Аналізуючи, як в Україні крадуть ніби в останній раз, можна зробити висновок, що всі ці корупційні, злодійські дії робляться під патронажем зеленського і його дружбана єрмака.
17.06.2025 15:17 Ответить
Чим вони відрізняються від кідарів?
17.06.2025 15:18 Ответить
Так вони кцп-и.... треба їм Україна...
17.06.2025 15:56 Ответить
а совість де?! пдрси
17.06.2025 20:50 Ответить
 
 