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Новини
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У Міноборони змінили механізм закупівлі речового майна для ЗСУ: Дані про постачальників і ціни приховають

У Міноборони змінили механізм закупівлі речового майна для ЗСУ

Держпідприємство "Державний оператор тилу" (ДОТ) Міноборони почало закуповувати бронежилети та інше речове майно для ЗСУ з використанням рамкових угод, приховавши постачальників і ціни.

Зокрема, 29 травня ДОТ вперше уклав контракт за рамковою угодою на придбання 20 тисяч комплектів бронежилетів на 416,40 млн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Це перша за два роки існування ДОТу закупівля бронежилетів за динамічною рамковою угодою, зауважує видання. У цій процедурі замовник спочатку обирає постачальників, а потім серед них шукає підрядника на конкретний лот. Однак інформація про переможців та ціни прихована.

Це пришвидшує закупівлі і полегшує підготовку документів для постачальників. Але такі закупівлі є фактично закритими ‒ хто подався, кого вибрали, хто виробник товару, що саме поставлять, в які терміни ‒ не оприлюднюється.

Доступ до цих даних має замовник, Антимонопольний комітет, Держаудитслужба, її регіональні органи та правоохоронці – за запитом. Для всіх інших, у тому числі для журналістів ця інформація "прихована".

"Це доволі тривожний дзвіночок і фактичний крок у тінь, адже механізм знижує відкритість і публічність у порівнянні з класичними тендерами та створює підґрунтя для корупційних ризиків. Особливо враховуючи, питання до якості товарів та попередні скандали з сумнівними "виробниками", – зауважують "Наші гроші".

У "Прозорро" оприлюднено лише суму контракту і дані відбору до рамкової угоди. Так, до закупівель бронежилетів допустили трьох виробників ‒ ТОВ "Харківський завод засобів індивідуального захисту", ТОВ "НВП "Темп 3000", ТОВ "Укртак.ЮА", але цей перелік може розширюватися.

Щодо цієї закупівлі у ДОТ відповіли на запит журналістів і уточнили, що придбали модульні бронежилети "UTDefence" у базовій комплектності 1-5 (без ременя, захисту плечей і стегон) виробництва ТОВ "Укртак.ЮА". Ціна за одиницю склала 20 820 грн ($501,7) за комплект.

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Обрання напівзакритої процедури ДОТ пояснив тим, що це дозволено для оперативної дозакупівлі певних товарів. Так, у 2022 році постановою Кабміну ДОТ, "Агенція оборонних закупівель" та Держспецзв’язку отримали право проводити чотири варіанти закупівель ‒ відкриті торги, спрощені закупівлі, запит пропозицій у "Прозорро Маркет", та рамкові угоди.

Однак чому у цьому випадку перейшли до більш закритої закупівлі у ДОТ не пояснили. Впродовж 2024-2025 років ДОТ жодного разу не використовував цю процедуру для закупівлі бронежилетів ‒ із 55 оголошених тендерів 49 пройшли за спрощеною процедурою, 4 рази уклали прямі контракти, і один раз провели відкриті торги.

При цьому "Оператор тилу" вже оголосив рамкові закупівлі на літні польові костюми на 175 млн грн та зимові куртки на 869 млн грн, які зазвичай також купувались повністю прозоро.

Як повідомлялося, раніше інше держпідприємство Міноборони – "Агенція оборонних закупівель", яке також очолює Арсен Жумаділов, відмовилося розкрити статистичні дані про ефективність закупівель дронів для ЗСУ. Водночас вартість укладених ним договорів зросла втричі і становила від початку року понад 75 мільярдів гривень.

Автор: 

Міноборони (980) Prozorro (1773) закупівлі (2656) ЗСУ (383) ДОТ (89)


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Для внуків вже нагребли, тепер час про правнуків потурбуватися.
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10.06.2025 15:39 Відповісти
Дерибан на максимумі !!!!
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10.06.2025 15:40 Відповісти
Давно би так, а то постійно чогось боїтеся та червонієте, мов крадете в перший раз.
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10.06.2025 15:40 Відповісти
Засекретили "яйця по 17 грн" - цим тільки ГІРШЕ для ЗСУ зробили!
Бо корупція завдає БІЛЬШЕ шкоди, чим навіть кацапи.
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10.06.2025 15:49 Відповісти
Пропоную перевіряти якість броників безпосередньо та виключно на Жумаділові. Калібри набоїв підбирати згідно нормативам відповідно до найкращих світових зразків за таку ж ціну. Цілити бажано туди, де повинний (за таку ціну) знаходитись захист шиї. Результати випробувань обов'язково засекретити та оголосити конкурс на вакантну посаду на тих самих умовах.
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10.06.2025 15:49 Відповісти
В під@расів команди Умєрова - свято.
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10.06.2025 16:02 Відповісти
Зе-дерібан триває!!!! Браво!!!
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10.06.2025 16:13 Відповісти
Ну не вдається кацапам продавити той фронт, треба тоді через свого міністра оборони України в ЗСУ і броніки з картону та форму з пластику поставити. Може хоч так спрацює.
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10.06.2025 16:35 Відповісти
Жесть, що твориться😨
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10.06.2025 17:04 Відповісти

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