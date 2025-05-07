Після скасування скандального тендера Міноборони замовило чохли для бронежилетів в українських виробників ще на 600 мільйонів

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міністерства оборони 29 квітня та 1 травня уклало чотири контракти на постачання чохлів для бронежилетів на загальну суму 605,65 млн грн.

Загалом законтрактували 50 тисяч чохлів українського виробництва у базовій комплектації 1–5, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема:

35 000 чохлів замовили у ТОВ "Харківський завод засобів індивідуального захисту" по 12 036 - 12 178 грн ($291-294 у еквіваленті) за комплект;

15 000 чохлів – у ТОВ "НВП "Темп-3000″ по 12 150 грн ($293) за комплект.

Усі чохли мають бути виготовлені не раніше 2024 року. Замовник має отримати їх партіями з червня по листопад залежно від договору. Для підтвердження відповідності товару підприємства надали акти на бронежилети Plastoon UAFE та Корсар М3мп-6 відповідно.

Економія в чотирьох лотах коливалась у межах 1–2% і склала сукупно 9,9 млн грн.

Якщо порівнювати всі закупівлі чохлів оператором тилу, то в контрактах 2024 року ціна була вищою. Водночас у 2025 році ціна стабільно тримається нижче $300 за комплект.

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Як повідомлялося, 14 квітня держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони також підписало контракт на постачання чохлів для бронежилетів вартістю 414,40 млн грн з ТОВ "МІК".

Це відбулося після того, як підприємство Міноборони планувало укласти контракт на придбання чохлів для бронежилетів по 9 500 грн за комплект з фірмою "Некстген Лтд", яка у якості виробника чохлів вказала британську компанію "Tradingscape Limited". Проте виявилося, що офіційно цей "виробник" мав лише одного працівника і взагалі не займався виробництвом чохлів, а до поданих на тендер документів постачальник подав звіт директора британської компанії, який вже пішов з посади.

"Оператор тилу" спочатку відмовлявся скасувати закупівлю, стверджуючи, що не має повноважень перевіряти достовірність поданих документів. Проте після публічного скандалу ДОТ все ж відхилив пропозицію "Некстегена" саме через недостовірну інформацію.

Хто постачатиме чохли для бронежилетів для ЗСУ?

"НВП "Темп-3000″ працює з 2001 року, зареєстроване в Чернівцях. Входить до однойменної групи з 18 компаній. Засновники – АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Економікс"" Станіслава Лєснікова (50%) і Юрій Євтушенко (50%). З 2016 року фірма отримала державних контрактів на 9,7 млрд грн.

"Харківський завод засобів індивідуального захисту" працює з 2014 року. Засновники – Максим Плєхов, Ірина Мосцевенко, Юрій Федоров та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Українські оборонні інновації"". Керівник ХЗЗІЗ — Віталій Вознюк. З 2017 року компанія отримала підрядів на 3,1 млрд грн.

Запорізьке ТОВ "МІК" належить Олегу Мітрохіну та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Салація" і входить до групи компаній родини Мітрохіних. Олег Мітрохін раніше був співзасновником російсько-української компанії "РосУкртекстиль". З 2016 року фірма виграла тендери в системі "Прозорро" на суму близько 6 млрд грн.