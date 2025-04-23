У Міноборони хотіли замовити чохли для бронежилетів на 140 мільйонів фірмі з одним працівником. Після скандалу закупівлю скасували

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міністерства оборони 11 квітня скасувало торги на закупівлю 15 тисяч комплектів чохлів для бронежилетів для ЗСУ на загальну суму 203,13 млн грн.

Підставою для скасування спрощеної закупівлі вказали "неможливість усунення виявлених порушень", пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Загалом у торгах взяли участь чотири компанії: ТОВ "Мік", ТОВ "Харківський завод засобів індивідуального захисту", ТОВ "Укртак.юа" і ТОВ "Некстген Лтд". Остання компанія запропонувала найнижчу ціну (142,49 млн грн) і саме цю компанію "Оператор тилу" 3 квітня оголосив переможцем.

Фірма обіцяла поставити чохли для бронежилетів виробництва британської компанії "Tradingscape Limited". Сама "Некстген Лтд" вказала себе її офіційним представником, тому на підтвердження фінансової спроможності надавала саме документи виробника, як і виконані ним аналогічні договори.

Однак 7 квітня інший учасник торгів – ТОВ "Харківський завод засобів індивідуального захисту" – подав офіційну вимогу скасувати рішення про визнання переможцем "Некстген Лтд" через невідповідність поданих документів встановлених вимогам. Зокрема, вона мала подати офіційну податкову декларацію та фінансовий звіт виробника-нерезидента.

Натомість Некстген надала лише файл під назвою "Фін звітність виробника", який є внутрішнім звітом директора "Tradingscape Limited". Більше того, дані британського державного реєстру "Companies House" свідчать, що Василь Бойко припинив повноваження директора "Tradingscape Limited" ще 28 лютого 2025 року, хоча звіт, поданий до тендеру, було 17 березня підписано саме ним.

Однак "Державний оператор тилу" відмовився скасовувати результати закупівлі, пояснивши це тим, що не має повноважень встановлювати факт підробки/фіктивності документів.

Водночас дані зі скарги підтверджує сайт британського державного реєстру компаній "Companies House". Компанія "Tradingscape Limited" дійсно зареєстрована 22 січня 2021 року. Однак, за офіційними фінансовими звітами за 2022, 2023 і 2024 роки, зазначено, що у компанії працює лише одна людина.

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Після відмови ДОТ усунути порушення один зі співзасновників "Харківського заводу засобів індивідуального захисту" Максим Плєхов звернув увагу, що чохли закуповували для бронежилетів "Defender 84", які взагалі не стоять на озброєнні ЗСУ.

За даними видання "Наші гроші", єдина угода на постачання бронежилетів "Defender 84", укладена ДОТ у червні 2024 року, була потім розірвана в односторонньому порядку.

Вже після розголосу, Державна аудиторська служба почала моніторинг закупівлі. У підсумку, тендер скасували, бо "Оператор тилу" зрештою визнав надання недостовірної інформації щодо виробника продукції.

Столичне ТОВ "Некстген Лтд" зареєстроване в 2023 році. Керівником і власником фірми є мешканець прифронтового Покровська Андрій Казанцев. До листопада 2024 року засновником і керівником фірми був донеччанин Олександр Шатохін.

Фірма має аж 62 види діяльності, головний з яких – неспеціалізована оптова торгівля. Фірма брала участь у трьох тендерах ДОТ на постачання чохлів для бронежилетів, але по всім лотам торги було скасовано.