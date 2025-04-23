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Новини
18 013 40

У Міноборони хотіли замовити чохли для бронежилетів на 140 мільйонів фірмі з одним працівником. Після скандалу закупівлю скасували

арсен,жумаділов

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міністерства оборони 11 квітня скасувало торги на закупівлю 15 тисяч комплектів чохлів для бронежилетів для ЗСУ на загальну суму 203,13 млн грн.

Підставою для скасування спрощеної закупівлі вказали "неможливість усунення виявлених порушень", пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Загалом у торгах взяли участь чотири компанії: ТОВ "Мік", ТОВ "Харківський завод засобів індивідуального захисту", ТОВ "Укртак.юа" і ТОВ "Некстген Лтд". Остання компанія запропонувала найнижчу ціну (142,49 млн грн) і саме цю компанію "Оператор тилу" 3 квітня оголосив переможцем.

Фірма обіцяла поставити чохли для бронежилетів виробництва британської компанії "Tradingscape Limited". Сама "Некстген Лтд" вказала себе її офіційним представником, тому на підтвердження фінансової спроможності надавала саме документи виробника, як і виконані ним аналогічні договори.

Однак 7 квітня інший учасник торгів – ТОВ "Харківський завод засобів індивідуального захисту" – подав офіційну вимогу скасувати рішення про визнання переможцем "Некстген Лтд" через невідповідність поданих документів встановлених вимогам. Зокрема, вона мала подати офіційну податкову декларацію та фінансовий звіт виробника-нерезидента.

Натомість Некстген надала лише файл під назвою "Фін звітність виробника", який є внутрішнім звітом директора "Tradingscape Limited". Більше того, дані британського державного реєстру "Companies House" свідчать, що Василь Бойко припинив повноваження директора "Tradingscape Limited" ще 28 лютого 2025 року, хоча звіт, поданий до тендеру, було 17 березня підписано саме ним.

Однак "Державний оператор тилу" відмовився скасовувати результати закупівлі, пояснивши це тим, що не має повноважень встановлювати факт підробки/фіктивності документів.

Водночас дані зі скарги підтверджує сайт британського державного реєстру компаній "Companies House". Компанія "Tradingscape Limited" дійсно зареєстрована 22 січня 2021 року. Однак, за офіційними фінансовими звітами за 2022, 2023 і 2024 роки, зазначено, що у компанії працює лише одна людина.

Читайте також: Міноборони з третьої спроби змогло закупити полегшені бронежилети на 200 мільйонів

Після відмови ДОТ усунути порушення один зі співзасновників "Харківського заводу засобів індивідуального захисту" Максим Плєхов звернув увагу, що чохли закуповували для бронежилетів "Defender 84", які взагалі не стоять на озброєнні ЗСУ.

За даними видання "Наші гроші", єдина угода на постачання бронежилетів "Defender 84", укладена ДОТ у червні 2024 року, була потім розірвана в односторонньому порядку.

Вже після розголосу, Державна аудиторська служба почала моніторинг закупівлі. У підсумку, тендер скасували, бо "Оператор тилу" зрештою визнав надання недостовірної інформації щодо виробника продукції.

Столичне ТОВ "Некстген Лтд" зареєстроване в 2023 році. Керівником і власником фірми є мешканець прифронтового Покровська Андрій Казанцев. До листопада 2024 року засновником і керівником фірми був донеччанин Олександр Шатохін.

Фірма має аж 62 види діяльності, головний з яких – неспеціалізована оптова торгівля. Фірма брала участь у трьох тендерах ДОТ на постачання чохлів для бронежилетів, але по всім лотам торги було скасовано.

Автор: 

Міноборони (961) Бронежилет (22) закупівлі (2611) ДОТ (83)


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Топ коментарі
+33
Поки не будуть запроваджені показові розстріли такої мразоти - нічо не зміниться.
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23.04.2025 19:43
+23
Той працівник часом не Арахамвя?
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23.04.2025 19:45
+15
А верховний головнокомандувач апять нє-прі-чьом бо то ж не він призначає міністрів оборони...
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23.04.2025 19:46
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Поки не будуть запроваджені показові розстріли такої мразоти - нічо не зміниться.
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23.04.2025 19:43 Відповісти
Навіщо розстріли? Перевірити засновника до 5 коліна, всі його фірми і родинні звязки.... Конфіскат! І на цьому все зупинеться!
Напівміра ніколи не доводить до "бажаного результату"!
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23.04.2025 20:38 Відповісти
А причому тут пересічний шахрай(таких тьма),а винні "професіонали"з ДОТ,які задарма "хліб жеруть".
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23.04.2025 20:46 Відповісти
Той працівник часом не Арахамвя?
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23.04.2025 19:45 Відповісти
Ні звісно. Нащо йому так палитись.
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23.04.2025 19:48 Відповісти
Тому шо абізян тупий та жадібний.
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23.04.2025 19:52 Відповісти
А верховний головнокомандувач апять нє-прі-чьом бо то ж не він призначає міністрів оборони...
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23.04.2025 19:46 Відповісти
Зеленський летить у ПАР для зустрічі з Рамафосою
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23.04.2025 19:48 Відповісти
на Марс хай злітає ще . і у каміння червоного запитає, як правильно поступити, і куда грайливого прутня приструнити в балалайку чи в фортепіано...!
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23.04.2025 19:58 Відповісти
- Офіціанте, а що це в мене в рахунку - «проканало - 100грн»
Той викреслює з рахунку - Ну, значить не проканало
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23.04.2025 19:49 Відповісти
Охреніти,практично у відкриту бюджет пиляють
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23.04.2025 19:51 Відповісти
Чохли по 15 з половиною тисяч - мабуть, від Версаче або Кардена.
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24.04.2025 12:09 Відповісти
Ціна без опису нічого не каже.Може бути просто чехол на плиту,а може бути і з протиусамковими вставками і додатковим обвісом.
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24.04.2025 12:39 Відповісти
Наверное Трамп заставил...
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23.04.2025 19:53 Відповісти
Прізвище цієї людини, часом не А.Аваков..!?
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23.04.2025 19:54 Відповісти
КакаяРазніца яке призвіще. Головне, що хрін знайдете відпповідальних.
"Столичне ТОВ "Некстген Лтд" зареєстроване в 2023 році. Керівником і власником фірми є мешканець прифронтового Покровська Андрій Казанцев. До листопада 2024 року засновником і керівником фірми був донеччанин Олександр Шатохін."
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23.04.2025 20:01 Відповісти
В Авакова рюкзачки, в Умерова чохли, - справа Мілославського живе і квітне

...
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23.04.2025 20:12 Відповісти
І тільки з усіх цих бариг один Резніков мужик з яйцями по 17 гривень кожне!
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23.04.2025 20:29 Відповісти
ИПСО, точно говорю. Сейчас кругом ипсо, даже важный визит Зеленского в ЮАР и то полное ипсо.
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23.04.2025 19:55 Відповісти
Ще одна фінансова афера від провладних українофобів.
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23.04.2025 19:57 Відповісти
це просто мразе-пофігісти! вони будь-де такими будуть! якщо за ними стоять "вищі сили"! і їм за це нічого не буде!
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23.04.2025 20:00 Відповісти
Підтягнули фірму одноденку під жирний контракт, но мильна бульба лопнула ще до першого траншу.
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23.04.2025 20:22 Відповісти
Гниди паршиві
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23.04.2025 20:00 Відповісти
Не вігідно завершувати війну нікому хто при кориті,миру хочуть тількі прості громодяни,а привладна мразота робить усе щоб війна тривала.
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23.04.2025 20:09 Відповісти
Провладній мразоті, абсолютно пофіг на війну. Буде війна - зароблятимуть на ній, настане мир - знову буде "Велике Будівництво". Різниці для них ніякої немає.
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23.04.2025 20:32 Відповісти
Не скажіть. На Великому будівництві потрібно буде показувати будівництво. А під час війни - кацапи розбомбили або окупували. 100 процентний прибуток.
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23.04.2025 21:56 Відповісти
Перевірьте ще, може й нацюцюрники наші хапуги вирішили замовити?
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23.04.2025 20:14 Відповісти
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія зможе досягти своїх цілей у розпочатій війні проти України "мирним або військовим шляхом".
Джерело: https://censor.net/ua/n3548433
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23.04.2025 20:26 Відповісти
Всі ніяк не накрадуться...
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23.04.2025 20:45 Відповісти
Тоб-то оператор тилу хотів закупити чохли для бронежилетів на 140 мільнів, які не підходять ЗСУ і цеж не перша така шкідницька операція.
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23.04.2025 20:54 Відповісти
Мабуть терміново пришла вказівка - раз міни почали виробляти краще, то витратити кошти, щоб на працюючі міни не залишилось.....
Тільки така версія про ЗЕлених
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24.04.2025 00:16 Відповісти
Контракт віку - взяли, під....и, і зірвали. Стіки зусиль, стіки мрій як кошти вже пішли на офшори... І жодного арешту рахунків.
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23.04.2025 21:05 Відповісти
А ви йдіть і здихайте за цих ділків.
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23.04.2025 21:32 Відповісти
Мародери України знайшли своє Ельдорадо під час війни.
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23.04.2025 22:08 Відповісти
І знову нелох с завгоспом не приділах ,вони і кришують усі ці яйуя золоті
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23.04.2025 22:23 Відповісти
Та не Міноборони, а якась конкретна падла.
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23.04.2025 22:30 Відповісти
А може за давним звичаєм - зі шкіри тих хто мародерить на державному рівні !!??
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24.04.2025 00:14 Відповісти
Не дали татарке бабок украсть тут, украдёт в другом месте
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24.04.2025 02:37 Відповісти
в мене питання. чи є хоч якась реакція на те, що витворяють умєро-жумаділови, відомі громаді виключно зашкварами, від лідерів киримли?
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24.04.2025 10:11 Відповісти
Альо, РНБО, Фінмоніторинг, сподіваюсь, ви напружилися? Превентивні заходи здійснили?((((
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24.04.2025 11:26 Відповісти

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