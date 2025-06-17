РУС
Раскрыта масштабная коррупционная схема хищения продовольствия для военных, ущерб государству - 6 млн грн, - ГБР.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Разоблачены и задержаны руководитель и 8 участников преступной организации, которые завышали объемы поставок продуктов в воинские части и учебные заведения ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, владелец двух обществ создал преступную организацию и привлек к ее деятельности еще 8 человек - двух директоров этих обществ, двух сотрудников и четырех начальников продовольственной службы воинских частей и учебного заведения.

"Используя подконтрольные предприятия, с которыми Минобороны Украины заключило договоры на поставку продуктов питания, они вносили ложные сведения в расходные накладные и акты приемки товара. Фигуранты увеличивали в документах количество фактически поставленных продуктов питания", - говорится в сообщении.

В результате таких действий бюджету нанесен 6 млн грн убытков.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении руководителю и участникам преступной организации и избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование по фактам создания преступной организации, участия в ней, завладении имуществом осуществляется ГБР (ст. 255, ст. 191 УК Украины).

+14
Знову протухлі яйця спливли - діло Рєзнікова живе
17.06.2025 11:48 Ответить
+14
Одні гинуть за Украіну , а інші крадуть , як озвіріла бидлота !
17.06.2025 11:49 Ответить
+12
Хтось на харчах, хтось на пальному, хтось на бракованих мінах, хтось на гуманітарці, а хтось вже на цвинтарі...
17.06.2025 11:57 Ответить
Знову протухлі яйця спливли - діло Рєзнікова живе
17.06.2025 11:48 Ответить
Одні гинуть за Украіну , а інші крадуть , як озвіріла бидлота !
17.06.2025 11:49 Ответить
Хтось на харчах, хтось на пальному, хтось на бракованих мінах, хтось на гуманітарці, а хтось вже на цвинтарі...
17.06.2025 11:57 Ответить
чувачок, відкривший з початком війни свою похоронну фірму, майже місяць тому похоронив свою матір і бабусю. прямий приліт в будинок в прифронтовому місті де ті жили!
17.06.2025 12:05 Ответить
Без смертної кари діла не буде! Тварюки будуть красти.
17.06.2025 12:00 Ответить
а яйця по 17 слабо розслідувати? Ой про що це я це ж друг боневтіка, він ділився з найвеличнішим....
17.06.2025 11:52 Ответить
там вже доместосом все протерли,ні слідів ні свідків,одні наслідки та надія на карму бо рік кармічний
17.06.2025 11:54 Ответить
кожному по петлі, свого часу.....
18.06.2025 09:54 Ответить
хотілось би вірити,але щось з кожним новим пробиттям дна ....так собі,надія
18.06.2025 10:38 Ответить
це від них вже не буде залежати
18.06.2025 12:15 Ответить
а від кого??від тих хто радіє коли дивляться на бусифікацію і аплодують тим нещасним хто помер від цього??чи тих хто не бачить відсторонення всіх рівнів влади від прямої участі в війні??чи від тих хто приймає участь в схемах та дерибанах отримаючи свої 30 серебряків??зараз на фронті та і в тилу знищується саме ядро народу,активне,розумне,освічене,сильне та мотивоване,ті що поїхали вже не вернуться,молоді жінки вже будують нові сім'ї,більш заможні та сталі -вже вмонтовуються у їх світ......ми одразу лишаємося сьогоднішніх поколінь і майбутніх....більш схоже на спланований геноцид
18.06.2025 12:28 Ответить
ніколи раніше і ось знову,смачна тема прямо таки медом помазана та віскарем полита,вся нечисть до неї липне
17.06.2025 11:52 Ответить
"вайна вайной", а зелена шваль своє все одно спиз...ить !!

пс а, забув, то трамп-скатіна винен...
17.06.2025 11:54 Ответить
З маленького джерельця
Починаєтся ріка
Шо тече в Zеленую калюжу.
17.06.2025 11:55 Ответить
"Масштабна" схема на 6 мільйонів?!
Більше схоже на звичайну додану вартість при поставках.
Зе-слуги на схожих поставках "заробляють" СОТНІ мільйонів!
Ви тільки згадайте скільки в нас людей в армії, в їм їсти КОЖНОГО дня потрібно.
17.06.2025 11:57 Ответить
Оце Боневтік розвів корупцію під час війни...
17.06.2025 12:02 Ответить
Допоки не буде в законодавстві України дієвого покарання, за такі дії посадових осіб, так і далі буде мусолитися ця тема!! Це, те ж саме, як і з незаконним копанням бурштину, виробництвом та розповсюдження наркоти, корупції ….Все йде щоденно від привладних, … а може я, патіхаму в лєс?? «Портновські» у мантіях і на посадах своїми діями, цьому підтвердження!!
17.06.2025 12:06 Ответить
Ще трошки і безпечним в Україні буде тільки брехати, красти у великих розмірах.
Ще трошки і саме це желєщняк, радіна, третьяковп, марченко і гетьманцев внесуть на щаконодавчшму рівні, як найбільші шанувальникі і лобісти тотального беззаконня, безкарності і руйнування основ держави і права.
Вони в точності впроваджують скрізь маяки брехні і роздраю, такі собі міеі королі країни брехунів з казки Джанні Родарі, в образі Джакомоно.
17.06.2025 12:37 Ответить
сьогодні, 6 млн. це така сума, якою ж оп-ні воротили просто нехтують. так - пил з основних їх доходів.
17.06.2025 12:08 Ответить
В штрафбат сук , або в алькатранс .
17.06.2025 12:15 Ответить
А що нам на це скаже гетьманцев, желєзняк, радіна і третякова? Коли цн с..ка розкрадання ви припините і повернете мільярди доларів на ЗСУ?
Коли?????????????????????
17.06.2025 12:29 Ответить
Там швидше за все усі 60 лямів роздерібанили.
17.06.2025 12:39 Ответить
 
 