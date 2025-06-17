Раскрыта масштабная коррупционная схема хищения продовольствия для военных, ущерб государству - 6 млн грн, - ГБР.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Разоблачены и задержаны руководитель и 8 участников преступной организации, которые завышали объемы поставок продуктов в воинские части и учебные заведения ВСУ.

По данным следствия, владелец двух обществ создал преступную организацию и привлек к ее деятельности еще 8 человек - двух директоров этих обществ, двух сотрудников и четырех начальников продовольственной службы воинских частей и учебного заведения.

"Используя подконтрольные предприятия, с которыми Минобороны Украины заключило договоры на поставку продуктов питания, они вносили ложные сведения в расходные накладные и акты приемки товара. Фигуранты увеличивали в документах количество фактически поставленных продуктов питания", - говорится в сообщении.

В результате таких действий бюджету нанесен 6 млн грн убытков.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении руководителю и участникам преступной организации и избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование по фактам создания преступной организации, участия в ней, завладении имуществом осуществляется ГБР (ст. 255, ст. 191 УК Украины).

По данным ГБР, разоблачена преступная организация, которая завладевала бюджетными средствами, выделенными на закупку продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.

Масштабную коррупционную схему по хищению денег, выделенных на питание военных и курсантов ВСУ, организовал житель Одессы в январе 2024 года. Он создал два общества, которые были зарегистрированы на подконтрольных ему менеджеров.

"Благодаря победе в тендерах предприятия получали право поставлять продукты питания для ВСУ. Далее организатор налаживал связи с военными чиновниками, которые подавали в уполномоченные органы МО Украины завышенные или вообще не нужные заявки на продукты", - пояснили в ГБР.

Во многих случаях в воинские части поставлялись товары ненадлежащего качества, в том числе фальсификаты и продукты с истекшим сроком годности. Часть средств участники организации использовали для дальнейшей преступной деятельности, а другую - распределяли между собой.