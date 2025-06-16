"Оператор тилу" роздав ще 19 мільярдів на харчі для ЗСУ: Великі підряди знову отримали фірми оточення Глиняної

Держпідприємство "Оператор тилу" Міноборони провело тендери на постачання харчів для ЗСУ на друге півріччя.

Загалом визначили переможців за 16 лотами, наразі вже підписано 8 контрактів на 12,38 млрд грн, решта на суму понад 6 млрд грн очікує на підписання, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Загалом за кожен із лотів змагалися від 10 до 17 компаній. При чому учасники дійсно торгувались, знижуючи свої початкові пропозиції. Деякі великі компанії подавались одразу на кілька лотів і були відхилені через обмеження ДОТу не більше двох контрактів в одні руки.

У підсумку фінальна сума підрядів на харчування після торгів у середньому виявилася на 17% нижчою очікуваної вартості. Найменша економія на лоті становила 11%, найбільша знижка ‒ 21,6%.

Гранична вартість добового харчування складала 155 грн за комплект. За підсумками торгів середню вартість комплекту вдалося опустити до 128,26 грн.

Які харчі замовляють для ЗСУ?

При цьому значно завищених цін у пропозиціях постачальників немає. Натомість подекуди є неадекватно низькі ціни, що свідчить або про підміну хороших продуктів поганими, або про небажання постачати ці харчі взагалі, зауважують Наші гроші.

За даними каталогу примірного вантажопотоку, найвживанішими продуктами в армії залишається картопля – на неї припадає 15% від ваги усіх замовлених військовими продуктів. Другий за популярністю продукт – хліб, на пшеничний і житній припадає 6%. Третій – свинина, на лопатку і стегно припадає 5%. Далі йдуть звичайні овочі.

Найменше у пропозиціях постачальників-переможців відрізняються ціни на банани, апельсини, тушковану свинину та яйця ‒ від 1,5 до 19%. Водночас різниця в цінах на сардельки вищого ґатунку, тріску без голови, пізню картоплю, орегано та форель сягали 62-67%.

Хто постачатиме харчі для ЗСУ у другому півріччі 2025 року?

За підсумками торгів, перелік підрядників "Оператора тилу" з постачання харчування для ЗСУ частково змінився. З нього випали ТОВ "Контракт продрезерв 5" , ТОВ "Гарна-страва", ТОВ "Асікс Груп" і ТОВ "Трейд Полтава".

Натомість вперше отримали підряди ТОВ "Флавакор" і ТОВ "Торгова компанія "Агропродпром-Сервіс". Також до переліку постачальників харчів для війська повернулось ТОВ "Трейд граніт інвест", якому ДОТ марно намагався заборонити участь у своїх торгах.

Одеське ТОВ "Гранпрі ЛТД" отримало підряд вартістю 3,37 млрд грн на постачання харчів для військових у Дніпропетровській області. Ця фірма зареєстрована у 2020 році, раніше мало назву "Юг Хімтек", керує і володіє нею Володимир Осіпов.

У 2024 році ця фірма не впоралась з організацією харчування у Донецькій області, і ДОТ після виявлення проблем з матеріально-технічною базою розірвав з нею контракт. У 2024 році фірма виграла три підряди від ДОТ на 3,19 млрд грн.

ТОВ "Охтирка м’ясопродукт" отримає 2,43 млрд грн на постачання харчів у Донецькій області.Ця фірма із Сумщини зареєстрована в 2011 році (ТМ "Етнічні м’ясники"). Керує і володіє більшою часткою Олександр Капусник (51%), співвласницею є Альона Мороз. Ще раніше співвласниками були Микола Катрич і Віталій Мороз. Олександр Капусник і Віталій Мороз також є співвласниками ТОВ "Охтирка агропродукт" та СТОВ "Україна" (Капусник ‒ ексспіввласник). Альона Мороз володіє ТОВ "Варварочка".

"Охтирка м’ясопродукт" згадувалось у матеріалах ЗМІ щодо постачання неякісних продуктів. Зокрема у відповідь на запит журналістів ДОТ повідомив, що не допустив до постачання після перевірок консерви цієї фірми ‒ яловичина тушкована, паштет м’ясний, каші перлову та гречану з яловичиною.

З 2016 року фірма отримала підрядів на 4,96 млрд грн. Найбільший замовник ‒ ДОТ.

Львівське ТОВ "Міт Пром" отримає 2,84 млрд грн на постачання продуктів на Харківщині, фірма також перемогла в закупівлі на 931,39 млн по Чернігівській області, контракт ще не підписаний. Цією фірмою володіє Станіслав Майстренко, а керує Ольга Михайлова, яка до листопада 2024 була власницею підприємства.

Цю фірму пов’язують з компаніями з групи Тетяни Глиняної. Зокрема у справі скандально відомої підприємниці, коли в серпні 2024 року БЕБ вилучало понад 4,7 млн євро необлікованої готівки з багажника, то для перевезення готівкових коштів було залучено водія експедитора ТОВ "Міт Пром".

У цій же справі згадується і "Гранпрі Лтд". З матеріалів слідства випливає, що одна з компаній "пулу" – ТОВ "Гранд Консалт" – формувала податковий кредит на суму 256,8 млн грн, начебто придбавши продукти харчування у ТОВ "Гранпрі Лтд". Однак керівник "Гранпрі Лтд" повідомив, що господарські операції з фірмою не здійснював.

Також ТОВ "Міт Пром" фігурує у кримінальному провадженні щодо привласнення, розтрати майна в особливо великих розмірах через укладення прямих договорів на постачання продуктів харчування за завищеними цінами. В рамках справи "Міт пром" згадується також у світлі постачання продукції неналежної якості. В цій же справі в рамках обшуків, крім печаток і документів "Міт Прому", було вилучені печатка й документи "Міт Мікс", що проходить по справі Глиняної.

З 2024 року фірма отримала підрядів на 11,35 млрд грн, переважно у ДОТ.

Луцьке ТОВ "Аделін" отримає 1,64 млрд грн за постачання харчів в Одеську та Львівську області. Цією фірмою керує і володіє Тетяна Єлова. Вона також володіє БО "БФ Тетяни Єлової" та є бенефеціаркою в ТОВ "Птахи Волині" разом з Олександром Дікарєвим та Василем Власюком.

За даними "YouControl" , Тетяна Єлова одружена з сином народної депутатки Ірини Костанкевич, Орестом Сорокопудом, який є директором Агенції регіонального розвитку Волинської області.

2024 року "Аделін" отримала підрядів на 3,33 млрд грн. Більшість ‒ від ДОТ.

Столичне ТОВ "Трейд граніт інвест" отримає 1,18 млрд грн на харчі для Миколаївської та Херсонської області. Фірмою керує і володіє Юлія Павліченко. Компанія входить в корпоративну групу "Прайм МІТ Трейд". У ній, крім Павліченко, ключовими особами є Саша та Тимура Тамоян. Раніше Павліченко мала частку і керувала ТОВ "Українська локомотивна компанія" з групи родини Адамовських.

"Трейд Граніт Інвест" була однією з ключових фірм в розслідуванні ЗМІ як компанія-постачальник тушонки сумнівної якості для ЗСУ.

У жовтні 2024 року ДОТ заборонив "Трейд Граніт Інвесту" участь у торгах на рік, через постачання продукції з недійсними документами, але суд став на бік компанії, що дозволило їй знову брати участь у торгах.

З 2023 року "Трейд Граніт Інвест" отримала підрядів на 6,84 млрд грн.

ТОВ "Черкаський м’ясокомбінат" отримає 917,05 млн грн на постачання продуктів у Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях. Ця фірма зареєстрована в Черкасах у 2022 році. Фірмою володіють Олександр Вакулін та Владислав Василенко, керує Олексій Іванченко. Вакулін є також керівником і співвласником компанії "Акваяр" та співвласником ТОВ "Згарський консервний завод" – обидва підприємства з групи родини Ткаченків (ексголова Черкаської ОДА). Раніше м’ясокомбінат був підрядником "Трейд Граніт Інвест".

"Черкаський м’ясокомбінат" згадувався, через низький рівень постачання харчів. Фірму також штрафували цьогоріч за порушення вимог до якості, кількості продукції та строків постачання.

З 2023 року ця фірма натендерила 1,41 млрд грн.

ТОВ "Мітформ" перемогло у двох лотах на 2,08 млрд грн (Сумська та Полтавська обл., угоди ще не укладено). Зареєстрованою у липні 2022 року фірмою керує та володіє Олександр Скрипник. "Мітформ" фігурує в провадженні БЕБ щодо ухилення від сплати податків ТОВ "Євро вік", як один з "ризикових" контрагентів.

Загалом за 2024 рік фірма натендерила 719,91 млн грн.

ТОВ "Флавакор" перемогло у лотах на 1,18 млрд (Тернопільська, Хмельницька, Житомирська обл. угоди ще не укладено). Ця фірма з Вишгорода зареєстрована у вересні 2023 року. Керує і володіє нею Павло Казацький.

Це перша участь підприємства в державних тендерах. Фірму визнано переможцем у двох лотах, очікувана вартість яких становила 557,93 млн грн та 774,90.

ТОВ "ЮТ компані" перемогло в лоті на 719,31 млн грн (Житомирська обл., угода ще не укладена). Компанія з Дніпра зареєстрована наприкінці 2023 року. Володіє фірмою Андрій Сошенко, керує ‒ Василь Бутенко. До нього в числі власників були Роман Кузькін, Руслан Шостак, ТОВ "Тервін груп" Руслана Шостака і Валерія Кіптика – власників мереж "Eva" і "Varus". З 2024 року фірма отримала підрядів на 1,02 млрд грн.

ТОВ "Торгова компанія "Агропродпром-Сервіс" перемогло в лоті на 303,20 млн грн (Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька обл., угода ще не укладена). Фірма зі Львова зареєстрована в 2013 році. Керівниця і власниця ‒ Ірина Васильців (90%), частку має Мар’яна Адамчук.

Торгова компанія "Агропродпром-Сервіс" фігурує у кримінальному провадженні ДБР. Слідчі підозрюють, що службові особи "ДОТ" у змові з фактичними власниками ТОВ "Буський консервний завод" реалізували механізм особистого збагачення при закупівлі харчових наборів для військових частин. Мова знову ж таки про прямі договори з ТОВ "Буський консервний завод".

"Агропродпром-Сервіс" фігурує, як один з постачальників, що можуть бути задіяні у розтраті бюджетних коштів "ДОТ" на загальну суму 54,60 млн грн.

З 2018 року фірма натендерила 12,55 млн грн. Нинішня перемога в пулі ДОТ поки перша і є найбільшим тендерним успіхом фірми.