Викрито масштабну корупційну схему розкрадання на харчах для військових, збитки держави - 6 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Викрито та затримано керівника та 8 учасників злочинної організації, які завищували обсяги постачання продуктів до військових частин та навчальних закладів ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, власник двох товариств створив злочинну організацію та залучив до її діяльності ще 8 осіб - двох директорів цих товариств, двох співробітників та чотирьох начальників продовольчої служби військових частин та навчального закладу.

розкрадання на продуктах для ЗСУ
розкрадання на продуктах для ЗСУ
розкрадання на продуктах для ЗСУ
розкрадання на продуктах для ЗСУ
розкрадання на продуктах для ЗСУ

"Використовуючи підконтрольні підприємства, з якими Міноборони України уклало договори на поставку продуктів харчування, вони вносили неправдиві відомості до видаткових накладних та актів приймання товару. Фігуранти збільшували у документах кількість фактично поставлених продуктів харчування", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок таких дій бюджету завдано 6 млн грн збитків.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівнику та учасникам злочинної організації та обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування за фактами створення злочинної організації, участі у ній, заволодінні майном здійснюється ДБР (ст. 255, ст. 191 КК України).

За даними ДБР, викрито злочинну організацію, яка заволодівала бюджетними коштами, виділеними на закупівлю харчових продуктів для Збройних Сил України.

Масштабну корупційну схему з розкрадання грошей, виділених на харчування військових та курсантів ЗСУ, організував мешканець Одеси у січні 2024 року. Він створив два товариства, які були зареєстровані на підконтрольних йому менеджерів.

"Завдяки перемозі у тендерах підприємства отримували право постачати харчові продукти для ЗСУ. Далі організатор налагоджував зв’язки з військовими посадовцями, які подавали до уповноважених органів МО України завищені або взагалі не потрібні заявки на продукти", - пояснили у ДБР.

У багатьох випадках до військових частин постачалися товари неналежної якості, у тому числі фальсифікати та продукти із закінченим строком придатності. Частину коштів учасники організації використовували для подальшої злочинної діяльності, а іншу - розподіляли між собою.

Знову протухлі яйця спливли - діло Рєзнікова живе
Одні гинуть за Украіну , а інші крадуть , як озвіріла бидлота !
Хтось на харчах, хтось на пальному, хтось на бракованих мінах, хтось на гуманітарці, а хтось вже на цвинтарі...
чувачок, відкривший з початком війни свою похоронну фірму, майже місяць тому похоронив свою матір і бабусю. прямий приліт в будинок в прифронтовому місті де ті жили!
показати весь коментар
17.06.2025 12:05 Відповісти
Без смертної кари діла не буде! Тварюки будуть красти.
показати весь коментар
17.06.2025 12:00 Відповісти
а яйця по 17 слабо розслідувати? Ой про що це я це ж друг боневтіка, він ділився з найвеличнішим....
показати весь коментар
17.06.2025 11:52 Відповісти
там вже доместосом все протерли,ні слідів ні свідків,одні наслідки та надія на карму бо рік кармічний
показати весь коментар
17.06.2025 11:54 Відповісти
кожному по петлі, свого часу.....
показати весь коментар
18.06.2025 09:54 Відповісти
хотілось би вірити,але щось з кожним новим пробиттям дна ....так собі,надія
показати весь коментар
18.06.2025 10:38 Відповісти
це від них вже не буде залежати
показати весь коментар
18.06.2025 12:15 Відповісти
а від кого??від тих хто радіє коли дивляться на бусифікацію і аплодують тим нещасним хто помер від цього??чи тих хто не бачить відсторонення всіх рівнів влади від прямої участі в війні??чи від тих хто приймає участь в схемах та дерибанах отримаючи свої 30 серебряків??зараз на фронті та і в тилу знищується саме ядро народу,активне,розумне,освічене,сильне та мотивоване,ті що поїхали вже не вернуться,молоді жінки вже будують нові сім'ї,більш заможні та сталі -вже вмонтовуються у їх світ......ми одразу лишаємося сьогоднішніх поколінь і майбутніх....більш схоже на спланований геноцид
показати весь коментар
18.06.2025 12:28 Відповісти
ніколи раніше і ось знову,смачна тема прямо таки медом помазана та віскарем полита,вся нечисть до неї липне
показати весь коментар
17.06.2025 11:52 Відповісти
"вайна вайной", а зелена шваль своє все одно спиз...ить !!

пс а, забув, то трамп-скатіна винен...
показати весь коментар
17.06.2025 11:54 Відповісти
З маленького джерельця
Починаєтся ріка
Шо тече в Zеленую калюжу.
показати весь коментар
17.06.2025 11:55 Відповісти
"Масштабна" схема на 6 мільйонів?!
Більше схоже на звичайну додану вартість при поставках.
Зе-слуги на схожих поставках "заробляють" СОТНІ мільйонів!
Ви тільки згадайте скільки в нас людей в армії, в їм їсти КОЖНОГО дня потрібно.
показати весь коментар
17.06.2025 11:57 Відповісти
Оце Боневтік розвів корупцію під час війни...
показати весь коментар
17.06.2025 12:02 Відповісти
Допоки не буде в законодавстві України дієвого покарання, за такі дії посадових осіб, так і далі буде мусолитися ця тема!! Це, те ж саме, як і з незаконним копанням бурштину, виробництвом та розповсюдження наркоти, корупції ….Все йде щоденно від привладних, … а може я, патіхаму в лєс?? «Портновські» у мантіях і на посадах своїми діями, цьому підтвердження!!
показати весь коментар
17.06.2025 12:06 Відповісти
Ще трошки і безпечним в Україні буде тільки брехати, красти у великих розмірах.
Ще трошки і саме це желєщняк, радіна, третьяковп, марченко і гетьманцев внесуть на щаконодавчшму рівні, як найбільші шанувальникі і лобісти тотального беззаконня, безкарності і руйнування основ держави і права.
Вони в точності впроваджують скрізь маяки брехні і роздраю, такі собі міеі королі країни брехунів з казки Джанні Родарі, в образі Джакомоно.
показати весь коментар
17.06.2025 12:37 Відповісти
сьогодні, 6 млн. це така сума, якою ж оп-ні воротили просто нехтують. так - пил з основних їх доходів.
показати весь коментар
17.06.2025 12:08 Відповісти
В штрафбат сук , або в алькатранс .
показати весь коментар
17.06.2025 12:15 Відповісти
А що нам на це скаже гетьманцев, желєзняк, радіна і третякова? Коли цн с..ка розкрадання ви припините і повернете мільярди доларів на ЗСУ?
Коли?????????????????????
показати весь коментар
17.06.2025 12:29 Відповісти
Там швидше за все усі 60 лямів роздерібанили.
показати весь коментар
17.06.2025 12:39 Відповісти
 
 