Викрито масштабну корупційну схему розкрадання на харчах для військових, збитки держави - 6 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Викрито та затримано керівника та 8 учасників злочинної організації, які завищували обсяги постачання продуктів до військових частин та навчальних закладів ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, власник двох товариств створив злочинну організацію та залучив до її діяльності ще 8 осіб - двох директорів цих товариств, двох співробітників та чотирьох начальників продовольчої служби військових частин та навчального закладу.

"Використовуючи підконтрольні підприємства, з якими Міноборони України уклало договори на поставку продуктів харчування, вони вносили неправдиві відомості до видаткових накладних та актів приймання товару. Фігуранти збільшували у документах кількість фактично поставлених продуктів харчування", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок таких дій бюджету завдано 6 млн грн збитків.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівнику та учасникам злочинної організації та обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування за фактами створення злочинної організації, участі у ній, заволодінні майном здійснюється ДБР (ст. 255, ст. 191 КК України).

За даними ДБР, викрито злочинну організацію, яка заволодівала бюджетними коштами, виділеними на закупівлю харчових продуктів для Збройних Сил України.

Масштабну корупційну схему з розкрадання грошей, виділених на харчування військових та курсантів ЗСУ, організував мешканець Одеси у січні 2024 року. Він створив два товариства, які були зареєстровані на підконтрольних йому менеджерів.

"Завдяки перемозі у тендерах підприємства отримували право постачати харчові продукти для ЗСУ. Далі організатор налагоджував зв’язки з військовими посадовцями, які подавали до уповноважених органів МО України завищені або взагалі не потрібні заявки на продукти", - пояснили у ДБР.

У багатьох випадках до військових частин постачалися товари неналежної якості, у тому числі фальсифікати та продукти із закінченим строком придатності. Частину коштів учасники організації використовували для подальшої злочинної діяльності, а іншу - розподіляли між собою.