УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5271 відвідувач онлайн
Новини Фото Розкрадання на укриттях
1 291 6

Привласнили майже 4 млн грн під час закупівлі укриттів: на Одещині викрили учасників злочинної групи. ФОТОрепортаж

Національна поліція України разом із Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили учасників злочинної групи, які привласнили майже 4 млн грн під час закупівлі укриттів на Одещині.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"До організації "схеми" причетний директор компанії, що спеціалізується на виробництві та продажу бетону та бетонних виробів. Як спільники залучив посадових осіб ще кількох товариств. Також у схемі були задіяні і представники органів місцевого самоврядування. Останні сприяли комерційній структурі у перемозі тендерів на закупівлю швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захист та підписували офіційні документи, знаючи про всі нюанси угод та поставлених укриттів", - розповіли правоохоронці.

розкрадання на укриттях

Повідомляється, що у ході комплексних заходів та експертних досліджень правоохоронці виявили порушення вимог Державних будівельних норм та ДСТУ, зокрема використання бетону нижчого класу, відсутність армування споруд, невідповідність укриттів захисним властивостям. Окрім того, не проводились контрольні випробування укриттів перед постачанням та монтажем, а існуючі висновки ґрунтувалися виключно на теоретичних дослідженнях.

розкрадання на укриттях

Окрім цього, у тендерній документації були зазначені норми ДБН (Державні будівельні норми, - ред.), що на дату укладання договорів були не чинними. А щоб це приховати, вносили фіктивні відомості до офіційних документів.

розкрадання на укриттях

Нині організатору злочинної групи, трьом виконавцям та посадовцю комунальної установи оголосили підозру. Їхні дії кваліфіковані, залежно від ролі та участі у схемі, за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

розкрадання на укриттях

Санкція статті передбачає покарання - до 12 років увʼязнення.

розкрадання на укриттях

У поліції додали, що раніше організатор цієї схеми та один із виконавців вже отримали підозри за привласнення понад 14 млн грн під час закупівлі укриттів для закладів освіти на Київщині.

Читайте також: Привласнив 300 тис. грн з бюджету під час улаштування укриття в дитсадку на Київщині: судитимуть підприємця

Автор: 

Нацполіція (15499) розкрадання (280) Одеський район (298)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось так... Вертайтеся люди додому...
показати весь коментар
16.06.2025 21:14 Відповісти
Це, тіж самі, окупанти, московити-убивці Українців тільки на посадах в Україні!!
Тільки ці гниди, убиваючи Українців та крадучи їх гроші, залишаюся жити, а в Сирії, таке лайно, рішуче вішають, на автокранах! Рецидивів, після повішення, не було повторних, ЖОДНОГО, а в Україні, з 2014 року, одні «заробітчани» портновські в мантіях, вроді, як осуджують, таких же «заробітчан», на посадах, за їх злочини, під час Особливого періоду і війни московської в Україні!!!!
Ну скільки ж, таке лайно, буде ТИМЧАСОВО, заповнювати приміщення, пенітенціарної системи, нікчемного Мінюсту!!
показати весь коментар
16.06.2025 21:19 Відповісти
мєлочні якісь,4млн-копійки,не вмієш красти-не берись.як колись в кіно казав антибіотик-ВАГОНАМИ ТРЕБА КРАСТИ,-тоді нічо не буде.а так -зараз на них ще щось спишуть
показати весь коментар
16.06.2025 21:56 Відповісти
Фігасє!!! Як вони посміли???!!!

Красти на фортифікаціях, зброї, енергетиці можуть тільки дефективні менеджери ЗЄ.
показати весь коментар
16.06.2025 22:42 Відповісти
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що під час останніх репатріацій росія передала Україні тіла своїх військових, змішані з тілами українських захисників. За його словами, це могло бути зроблено навмисно, щоб ускладнити процес ідентифікації, збільшити навантаження на українських експертів і створити додатковий інформаційний тиск. У деяких випадках рештки однієї людини надходили у різних мішках і навіть у різні дні. Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані. МВС наголошує, що росія, ймовірно, свідомо ускладнює процедуру ідентифікації. Водночас, в Україні процес триває максимально ретельно й професійно, з повторними експертизами за потреби. Лабораторії забезпечені всім необхідним, але велика кількість тіл, що надходять одночасно, значно ускладнює роботу. Деталі: https://mvs.gov.ua/news/igor-klimenko-povernennia-til-zagiblix-odna-z-naivazcix-ale-vkrai-neobxidnix-misii
показати весь коментар
17.06.2025 00:21 Відповісти
Всё понемаю!!!! НО есть простой вопрос?!они сами это делали без ведома властьимущихКАЗНОКРАДОВ???НЕТ НИКОГДА НЕ ПОВЕРЮ!!!!ЖАЛЬ НО ПИПЕЦ СИСТЕМЕ ЖИЗНЕННОЙ НАЧИНАЯМУКРАИНЫ И ЗАКАНЧИВАЯ ПЛАНЕТОЙ ЗЕМЛЯ!!!!СРОЧНО ВСЕМ НА ЛУНУ!!!!!!)))))
показати весь коментар
17.06.2025 00:29 Відповісти
 
 