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Новини Розкрадання на укриттях
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Привласнив 300 тис. грн з бюджету під час улаштування укриття в дитсадку на Київщині: судитимуть підприємця

полтавщина,укриття

Судитимуть підприємця за завдані громаді збитки на понад 300 тис. грн під час улаштування укриття в закладі дошкільної освіти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактами заволодіння бюджетними коштами, складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

Слідством встановлено, що у жовтні 2022 року відділом освіти Глеваської селищної ради Київської області із директором одного із підприємств укладено договір про проведення поточного ремонту підвального приміщення (улаштування укриття) закладу дошкільної освіти.

Читайте: За два роки уряд інвестував понад 16 млрд грн на укриття та транспорт для школи, - Шмигаль

Яку оборудку придумав підприємець для привласнення коштів

Однак, під час проведення ремонтних робіт, підприємець з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на улаштування укриття, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, штучно збільшивши обсяг проведених робіт та вказавши роботи, які не проводилися.

Через дії обвинуваченого територіальній громаді завдано понад 300 тис. грн збитків. Прокурором заявлено позов на суму вказаних збитків.

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Автор: 

Київська область (4026) розкрадання (216) укриття (296)


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Топ коментарі
+3
Не підприємець - а "******"...
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21.04.2025 18:23
+3
таких більшість: як тільки ремонт школи, дитсадка, укриття, крадуть так, що соромно стає перед загиблими
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21.04.2025 18:25
+3
а коли будуть судити гнид сметаніна, камишіна, умєрова, резнікова за браковані міни та яйця по 17 ?
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21.04.2025 18:34
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Не підприємець - а "******"...
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21.04.2025 18:23 Відповісти
дарма Ви так !

бо діти то святе, а отже й красти на них долучатись до святості

цинізм, звісно, курва ссучена той підприємець!
а особливо якщо ще й крав на несучих конструкціях укриття (їх найважче проконтролювати)
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21.04.2025 18:37 Відповісти
+ +
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21.04.2025 18:39 Відповісти
жив-був колись такицй собі Драконт (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Δράκων [ˈdra.kɔːn]) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%82 архонт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B8 Афін 7 століття до н. е. Склав він для Афінської республіки перші писані закони, що частково продовжували діяти навіть за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD Солона. Кодекс законів, введений Драконтом, був таким суворим, що виник крилатий вислів «драконівські заходи», що означає надзвичайно суворі покарання.

а інакше - ніяк !!!
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21.04.2025 18:42 Відповісти
смертна кара у нас відмінена....(((((( ЖАЛЬ!
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21.04.2025 18:44 Відповісти
авжеж !

за святих діток і голову ****** відрубати не гріх

.
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21.04.2025 19:08 Відповісти
таких більшість: як тільки ремонт школи, дитсадка, укриття, крадуть так, що соромно стає перед загиблими
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21.04.2025 18:25 Відповісти
а коли будуть судити гнид сметаніна, камишіна, умєрова, резнікова за браковані міни та яйця по 17 ?
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21.04.2025 18:34 Відповісти
Щось тут не не те. Тобто інвалід-прокурор засудив не державного крадівника який повинен контролювати витрати а пріватного предприемця. Цикаво що усі гроші були витрачени, але нияк не вкрадени. Ви дурні вже готові стріляти тільки тому що статтю написав інвалід-прокур. Звидкі ви знаете що не помиляетесь? Мені здается що державний дияч завмисно зависив втрати по папервм але придприемець післав його нах та не виддав відкат. Ви зовсім не там шукаете коррупцію бовдури. В краіні тюрми переповнени предприемцями и майже не одного державного порося депутата тощо.
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21.04.2025 19:21 Відповісти
А що не так? Слово "Укриття" красиво написано. )
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21.04.2025 20:12 Відповісти
 
 