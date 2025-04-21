Привласнив 300 тис. грн з бюджету під час улаштування укриття в дитсадку на Київщині: судитимуть підприємця

Судитимуть підприємця за завдані громаді збитки на понад 300 тис. грн під час улаштування укриття в закладі дошкільної освіти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактами заволодіння бюджетними коштами, складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

Слідством встановлено, що у жовтні 2022 року відділом освіти Глеваської селищної ради Київської області із директором одного із підприємств укладено договір про проведення поточного ремонту підвального приміщення (улаштування укриття) закладу дошкільної освіти.

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Яку оборудку придумав підприємець для привласнення коштів

Однак, під час проведення ремонтних робіт, підприємець з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на улаштування укриття, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, штучно збільшивши обсяг проведених робіт та вказавши роботи, які не проводилися.

Через дії обвинуваченого територіальній громаді завдано понад 300 тис. грн збитків. Прокурором заявлено позов на суму вказаних збитків.

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