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Новости Хищения на укрытиях
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Присвоил 300 тыс. грн из бюджета при устройстве укрытия в детсаду на Киевщине: будут судить предпринимателя

полтавщина,укрытие

Будут судить предпринимателя за нанесенный общине ущерб на более 300 тыс. грн при устройстве укрытия в учреждении дошкольного образования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по фактам завладения бюджетными средствами, составления и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Следствием установлено, что в октябре 2022 года отделом образования Глеваского поселкового совета Киевской области с директором одного из предприятий заключен договор о проведении текущего ремонта подвального помещения (устройство укрытия) учреждения дошкольного образования.

Читайте: За два года правительство инвестировало более 16 млрд грн на укрытие и транспорт для школы, - Шмыгаль

Какую сделку придумал предприниматель для присвоения средств

Однако, во время проведения ремонтных работ, предприниматель с целью завладения частью бюджетных средств, выделенных на устройство укрытия, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, искусственно увеличив объем проведенных работ и указав работы, которые не проводились.

Из-за действий обвиняемого территориальной общине нанесен более 300 тыс. грн убытков. Прокурором заявлен иск на сумму указанных убытков.

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Автор: 

Киевская область (4135) хищения (100) укрытие (131)


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Топ комментарии
+3
Не підприємець - а "******"...
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21.04.2025 18:23
+3
таких більшість: як тільки ремонт школи, дитсадка, укриття, крадуть так, що соромно стає перед загиблими
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21.04.2025 18:25
+3
а коли будуть судити гнид сметаніна, камишіна, умєрова, резнікова за браковані міни та яйця по 17 ?
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21.04.2025 18:34
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Не підприємець - а "******"...
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21.04.2025 18:23 Ответить
дарма Ви так !

бо діти то святе, а отже й красти на них долучатись до святості

цинізм, звісно, курва ссучена той підприємець!
а особливо якщо ще й крав на несучих конструкціях укриття (їх найважче проконтролювати)
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21.04.2025 18:37 Ответить
+ +
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21.04.2025 18:39 Ответить
жив-був колись такицй собі Драконт (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Δράκων [ˈdra.kɔːn]) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%82 архонт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B8 Афін 7 століття до н. е. Склав він для Афінської республіки перші писані закони, що частково продовжували діяти навіть за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD Солона. Кодекс законів, введений Драконтом, був таким суворим, що виник крилатий вислів «драконівські заходи», що означає надзвичайно суворі покарання.

а інакше - ніяк !!!
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21.04.2025 18:42 Ответить
смертна кара у нас відмінена....(((((( ЖАЛЬ!
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21.04.2025 18:44 Ответить
авжеж !

за святих діток і голову ****** відрубати не гріх

.
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21.04.2025 19:08 Ответить
таких більшість: як тільки ремонт школи, дитсадка, укриття, крадуть так, що соромно стає перед загиблими
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21.04.2025 18:25 Ответить
а коли будуть судити гнид сметаніна, камишіна, умєрова, резнікова за браковані міни та яйця по 17 ?
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21.04.2025 18:34 Ответить
Щось тут не не те. Тобто інвалід-прокурор засудив не державного крадівника який повинен контролювати витрати а пріватного предприемця. Цикаво що усі гроші були витрачени, але нияк не вкрадени. Ви дурні вже готові стріляти тільки тому що статтю написав інвалід-прокур. Звидкі ви знаете що не помиляетесь? Мені здается що державний дияч завмисно зависив втрати по папервм але придприемець післав його нах та не виддав відкат. Ви зовсім не там шукаете коррупцію бовдури. В краіні тюрми переповнени предприемцями и майже не одного державного порося депутата тощо.
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21.04.2025 19:21 Ответить
А що не так? Слово "Укриття" красиво написано. )
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21.04.2025 20:12 Ответить
 
 