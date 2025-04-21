Присвоил 300 тыс. грн из бюджета при устройстве укрытия в детсаду на Киевщине: будут судить предпринимателя
Будут судить предпринимателя за нанесенный общине ущерб на более 300 тыс. грн при устройстве укрытия в учреждении дошкольного образования.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по фактам завладения бюджетными средствами, составления и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 УК Украины).
Следствием установлено, что в октябре 2022 года отделом образования Глеваского поселкового совета Киевской области с директором одного из предприятий заключен договор о проведении текущего ремонта подвального помещения (устройство укрытия) учреждения дошкольного образования.
Какую сделку придумал предприниматель для присвоения средств
Однако, во время проведения ремонтных работ, предприниматель с целью завладения частью бюджетных средств, выделенных на устройство укрытия, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, искусственно увеличив объем проведенных работ и указав работы, которые не проводились.
Из-за действий обвиняемого территориальной общине нанесен более 300 тыс. грн убытков. Прокурором заявлен иск на сумму указанных убытков.
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бо діти то святе, а отже й красти на них долучатись до святості
цинізм, звісно, курва ссучена той підприємець!
а особливо якщо ще й крав на несучих конструкціях укриття (їх найважче проконтролювати)
а інакше - ніяк !!!
за святих діток і голову ****** відрубати не гріх
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