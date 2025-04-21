Присвоил 300 тыс. грн из бюджета при устройстве укрытия в детсаду на Киевщине: будут судить предпринимателя

Будут судить предпринимателя за нанесенный общине ущерб на более 300 тыс. грн при устройстве укрытия в учреждении дошкольного образования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по фактам завладения бюджетными средствами, составления и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Следствием установлено, что в октябре 2022 года отделом образования Глеваского поселкового совета Киевской области с директором одного из предприятий заключен договор о проведении текущего ремонта подвального помещения (устройство укрытия) учреждения дошкольного образования.

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Какую сделку придумал предприниматель для присвоения средств

Однако, во время проведения ремонтных работ, предприниматель с целью завладения частью бюджетных средств, выделенных на устройство укрытия, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, искусственно увеличив объем проведенных работ и указав работы, которые не проводились.

Из-за действий обвиняемого территориальной общине нанесен более 300 тыс. грн убытков. Прокурором заявлен иск на сумму указанных убытков.

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