Уряд виділив ще 830 мільйонів на будівництво шкільних укриттів

Кабінет Міністрів розподілив 830 мільйонів гривень субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на облаштування укриттів у закладах освіти.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 18 квітня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За два роки ми виділили рекордні 14 млрд грн на укриття в школах. Сьогодні розподіляємо 830 млн грн субвенції регіонам, аби продовжити роботу з облаштування укриттів та безпечних умов у закладах освіти", – сказав очільник уряду.

Він додав, що кошти отримають 15 громад, а також обласні бюджети Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

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Як повідомлялося, за підрахунками Мінфіну, у 2023-2024 роках з держбюджету виділили 8,9 мільярда гривень на облаштування укриттів у закладах освіти, однак із цих коштів використано лише 30,3%, або 2,7 млрд грн. У 2025 році уряд додатково спрямував на ці потреби 6,2 млрд гривень.