За два года правительство инвестировало более 16 млрд грн на укрытия и транспорт для школы , - Шмыгаль
За последние два года Кабинет министров Украины выделил 13,7 млрд грн на ремонт и строительство укрытий в школах, а также 2,8 млрд грн - на закупку школьных автобусов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Глава правительства подчеркнул, что благодаря программе "Школа офлайн" уже более 160 тысяч детей вернулись к очному обучению. Правительство планирует довести эту цифру до 300 тысяч.
Также в рамках реформы НУШ за два года было направлено 3,4 млрд грн субвенций, еще почти 500 млн грн - на оборудование для старшей школы. По словам Шмыгаля, модернизация касается прежде всего естественных и технологических дисциплин, ведь в Украине наблюдается дефицит специалистов в этих областях.
"Каждая гривня, инвестированная в образование, - это гарантия лучшего будущего и процветания села, города, района и региона. Каждое школьное укрытие, каждый новый компьютер или гаджет для школы, каждая оборудованная лаборатория или мастерская - это новые возможности в обучении, это большие шансы на самореализацию человека", - отметил Шмыгаль.
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Можна перелік того, що побудовано на ці гроші, а не суму, яку на цьому розпиляли?
Це ваша робота, *****.
От коли зробите щось понад ваших обов'язків, то тоді і можете розказати.