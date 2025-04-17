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Новости Укрытия в Украине
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За два года правительство инвестировало более 16 млрд грн на укрытия и транспорт для школы , - Шмыгаль

шмигаль

За последние два года Кабинет министров Украины выделил 13,7 млрд грн на ремонт и строительство укрытий в школах, а также 2,8 млрд грн - на закупку школьных автобусов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства подчеркнул, что благодаря программе "Школа офлайн" уже более 160 тысяч детей вернулись к очному обучению. Правительство планирует довести эту цифру до 300 тысяч.

Также в рамках реформы НУШ за два года было направлено 3,4 млрд грн субвенций, еще почти 500 млн грн - на оборудование для старшей школы. По словам Шмыгаля, модернизация касается прежде всего естественных и технологических дисциплин, ведь в Украине наблюдается дефицит специалистов в этих областях.

"Каждая гривня, инвестированная в образование, - это гарантия лучшего будущего и процветания села, города, района и региона. Каждое школьное укрытие, каждый новый компьютер или гаджет для школы, каждая оборудованная лаборатория или мастерская - это новые возможности в обучении, это большие шансы на самореализацию человека", - отметил Шмыгаль.

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Автор: 

школа (3014) Шмыгаль Денис (2683) укрытие (131)


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Топ комментарии
+5
У барабани та пательні до тих сховищ.

Можна перелік того, що побудовано на ці гроші, а не суму, яку на цьому розпиляли?
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17.04.2025 17:49
+2
****
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17.04.2025 17:47
+2
Скільки з тих фінансів украдено
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17.04.2025 17:55
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17.04.2025 17:47 Ответить
привентивно вкрали. а не інвестували
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17.04.2025 17:48 Ответить
У барабани та пательні до тих сховищ.

Можна перелік того, що побудовано на ці гроші, а не суму, яку на цьому розпиляли?
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17.04.2025 17:49 Ответить
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17.04.2025 17:54 Ответить
Скільки з тих фінансів украдено
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17.04.2025 17:55 Ответить
а можна більш детально? Скільки вкрали з 16 млрд.?
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17.04.2025 17:57 Ответить
16 млрд/30 млн = 16,000/30 = ~ 500 грн кожний мешканец України інвестував (як у прірву)
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17.04.2025 17:57 Ответить
Скільки і куди уряд "інвестував" видно по регулярним корупційним зашкварам Зельоних, та виявленим схематозам.
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17.04.2025 18:08 Ответить
Як би ж то було так(
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17.04.2025 18:40 Ответить
Не уявляю як можна не нажертися при таких сумах «інвестування»🤔
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17.04.2025 18:41 Ответить
Бла, бла, бла.
Це ваша робота, *****.
От коли зробите щось понад ваших обов'язків, то тоді і можете розказати.
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17.04.2025 20:08 Ответить
 
 