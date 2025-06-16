Присвоили почти 4 млн грн при закупке укрытий: на Одесщине разоблачили участников преступной группы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Национальная полиция Украины вместе с Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили участников преступной группы, которые присвоили почти 4 млн грн при закупке укрытий в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"К организации "схемы" причастен директор компании, специализирующейся на производстве и продаже бетона и бетонных изделий. В качестве сообщников привлек должностных лиц еще нескольких обществ. Также в схеме были задействованы и представители органов местного самоуправления. Последние способствовали коммерческой структуре в победе тендеров на закупку быстровозводимых защитных сооружений гражданской защиты и подписывали официальные документы, зная обо всех нюансах сделок и поставленных укрытий", - рассказали правоохранители.

Сообщается, что в ходе комплексных мероприятий и экспертных исследований правоохранители выявили нарушения требований Государственных строительных норм и ДСТУ, в частности использование бетона низшего класса, отсутствие армирования сооружений, несоответствие укрытий защитным свойствам. Кроме того, не проводились контрольные испытания укрытий перед поставкой и монтажом, а существующие выводы основывались исключительно на теоретических исследованиях.

Кроме этого, в тендерной документации были указаны нормы ГСН (Государственные строительные нормы. - Ред.), которые на дату заключения договоров были не действующими. А чтобы это скрыть, вносили фиктивные сведения в официальные документы.

Сейчас организатору преступной группы, трем исполнителям и должностному лицу коммунального учреждения объявили подозрение. Их действия квалифицированы, в зависимости от роли и участия в схеме, по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание - до 12 лет заключения.

В полиции добавили, что ранее организатор этой схемы и один из исполнителей уже получили подозрения за присвоение более 14 млн грн при закупке укрытий для учебных заведений на Киевщине.

