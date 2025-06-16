РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4982 посетителя онлайн
Новости Фото Хищения на укрытиях
1 291 6

Присвоили почти 4 млн грн при закупке укрытий: на Одесщине разоблачили участников преступной группы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Национальная полиция Украины вместе с Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили участников преступной группы, которые присвоили почти 4 млн грн при закупке укрытий в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"К организации "схемы" причастен директор компании, специализирующейся на производстве и продаже бетона и бетонных изделий. В качестве сообщников привлек должностных лиц еще нескольких обществ. Также в схеме были задействованы и представители органов местного самоуправления. Последние способствовали коммерческой структуре в победе тендеров на закупку быстровозводимых защитных сооружений гражданской защиты и подписывали официальные документы, зная обо всех нюансах сделок и поставленных укрытий", - рассказали правоохранители.

хищения на укрытиях

Сообщается, что в ходе комплексных мероприятий и экспертных исследований правоохранители выявили нарушения требований Государственных строительных норм и ДСТУ, в частности использование бетона низшего класса, отсутствие армирования сооружений, несоответствие укрытий защитным свойствам. Кроме того, не проводились контрольные испытания укрытий перед поставкой и монтажом, а существующие выводы основывались исключительно на теоретических исследованиях.

хищения на укрытиях

Кроме этого, в тендерной документации были указаны нормы ГСН (Государственные строительные нормы. - Ред.), которые на дату заключения договоров были не действующими. А чтобы это скрыть, вносили фиктивные сведения в официальные документы.

хищения на укрытиях

Сейчас организатору преступной группы, трем исполнителям и должностному лицу коммунального учреждения объявили подозрение. Их действия квалифицированы, в зависимости от роли и участия в схеме, по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

хищения на укрытиях

Санкция статьи предусматривает наказание - до 12 лет заключения.

хищения на укрытиях

В полиции добавили, что ранее организатор этой схемы и один из исполнителей уже получили подозрения за присвоение более 14 млн грн при закупке укрытий для учебных заведений на Киевщине.

Читайте также: Присвоил 300 тыс. грн из бюджета во время устройства укрытия в детсаду на Киевщине: будут судить предпринимателя

Автор: 

Нацполиция (16771) хищения (155) Одесский район (284)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось так... Вертайтеся люди додому...
показать весь комментарий
16.06.2025 21:14 Ответить
Це, тіж самі, окупанти, московити-убивці Українців тільки на посадах в Україні!!
Тільки ці гниди, убиваючи Українців та крадучи їх гроші, залишаюся жити, а в Сирії, таке лайно, рішуче вішають, на автокранах! Рецидивів, після повішення, не було повторних, ЖОДНОГО, а в Україні, з 2014 року, одні «заробітчани» портновські в мантіях, вроді, як осуджують, таких же «заробітчан», на посадах, за їх злочини, під час Особливого періоду і війни московської в Україні!!!!
Ну скільки ж, таке лайно, буде ТИМЧАСОВО, заповнювати приміщення, пенітенціарної системи, нікчемного Мінюсту!!
показать весь комментарий
16.06.2025 21:19 Ответить
мєлочні якісь,4млн-копійки,не вмієш красти-не берись.як колись в кіно казав антибіотик-ВАГОНАМИ ТРЕБА КРАСТИ,-тоді нічо не буде.а так -зараз на них ще щось спишуть
показать весь комментарий
16.06.2025 21:56 Ответить
Фігасє!!! Як вони посміли???!!!

Красти на фортифікаціях, зброї, енергетиці можуть тільки дефективні менеджери ЗЄ.
показать весь комментарий
16.06.2025 22:42 Ответить
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що під час останніх репатріацій росія передала Україні тіла своїх військових, змішані з тілами українських захисників. За його словами, це могло бути зроблено навмисно, щоб ускладнити процес ідентифікації, збільшити навантаження на українських експертів і створити додатковий інформаційний тиск. У деяких випадках рештки однієї людини надходили у різних мішках і навіть у різні дні. Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані. МВС наголошує, що росія, ймовірно, свідомо ускладнює процедуру ідентифікації. Водночас, в Україні процес триває максимально ретельно й професійно, з повторними експертизами за потреби. Лабораторії забезпечені всім необхідним, але велика кількість тіл, що надходять одночасно, значно ускладнює роботу. Деталі: https://mvs.gov.ua/news/igor-klimenko-povernennia-til-zagiblix-odna-z-naivazcix-ale-vkrai-neobxidnix-misii
показать весь комментарий
17.06.2025 00:21 Ответить
Всё понемаю!!!! НО есть простой вопрос?!они сами это делали без ведома властьимущихКАЗНОКРАДОВ???НЕТ НИКОГДА НЕ ПОВЕРЮ!!!!ЖАЛЬ НО ПИПЕЦ СИСТЕМЕ ЖИЗНЕННОЙ НАЧИНАЯМУКРАИНЫ И ЗАКАНЧИВАЯ ПЛАНЕТОЙ ЗЕМЛЯ!!!!СРОЧНО ВСЕМ НА ЛУНУ!!!!!!)))))
показать весь комментарий
17.06.2025 00:29 Ответить
 
 