Присвоили почти 4 млн грн при закупке укрытий: на Одесщине разоблачили участников преступной группы. ФОТОРЕПОРТАЖ
Национальная полиция Украины вместе с Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили участников преступной группы, которые присвоили почти 4 млн грн при закупке укрытий в Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
"К организации "схемы" причастен директор компании, специализирующейся на производстве и продаже бетона и бетонных изделий. В качестве сообщников привлек должностных лиц еще нескольких обществ. Также в схеме были задействованы и представители органов местного самоуправления. Последние способствовали коммерческой структуре в победе тендеров на закупку быстровозводимых защитных сооружений гражданской защиты и подписывали официальные документы, зная обо всех нюансах сделок и поставленных укрытий", - рассказали правоохранители.
Сообщается, что в ходе комплексных мероприятий и экспертных исследований правоохранители выявили нарушения требований Государственных строительных норм и ДСТУ, в частности использование бетона низшего класса, отсутствие армирования сооружений, несоответствие укрытий защитным свойствам. Кроме того, не проводились контрольные испытания укрытий перед поставкой и монтажом, а существующие выводы основывались исключительно на теоретических исследованиях.
Кроме этого, в тендерной документации были указаны нормы ГСН (Государственные строительные нормы. - Ред.), которые на дату заключения договоров были не действующими. А чтобы это скрыть, вносили фиктивные сведения в официальные документы.
Сейчас организатору преступной группы, трем исполнителям и должностному лицу коммунального учреждения объявили подозрение. Их действия квалифицированы, в зависимости от роли и участия в схеме, по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание - до 12 лет заключения.
В полиции добавили, что ранее организатор этой схемы и один из исполнителей уже получили подозрения за присвоение более 14 млн грн при закупке укрытий для учебных заведений на Киевщине.
Тільки ці гниди, убиваючи Українців та крадучи їх гроші, залишаюся жити, а в Сирії, таке лайно, рішуче вішають, на автокранах! Рецидивів, після повішення, не було повторних, ЖОДНОГО, а в Україні, з 2014 року, одні «заробітчани» портновські в мантіях, вроді, як осуджують, таких же «заробітчан», на посадах, за їх злочини, під час Особливого періоду і війни московської в Україні!!!!
Ну скільки ж, таке лайно, буде ТИМЧАСОВО, заповнювати приміщення, пенітенціарної системи, нікчемного Мінюсту!!
Красти на фортифікаціях, зброї, енергетиці можуть тільки дефективні менеджери ЗЄ.