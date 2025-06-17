Как делим? По совести или по-честному?: Записи розмов організаторів схеми розкрадання на харчах для ЗСУ. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань викрило корупційну схему постачання продуктів до військових частин та навчальних закладів ЗСУ та оприлюднило записи розмов фігурантів.

Про це повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що внаслідок схеми збитки державі становлять 6 млн грн.

Там зазначили, що працівники Бюро встановили всі ланки ланцюга - від організатора та підконтрольних йому підприємств до військових посадовців, які допомагали здійснювати махінації.

Так, житель Одеси створив групу для розкрадання держбюджету. Його ціллю були гроші, що виділялись на закупівлю продуктів для військових частин та навчальних закладів ЗСУ.

Правоохоронці задокументували оборудки та інші епізоди злочинної діяльності, повідомили у ДБР. За деякими договорами ділки постачали меншу кількість продукції, необхідної для харчування військових. Серед поставок виявили значну кількість неякісних харчів, продуктів, у яких спливав термін придатності або взагалі фальсифікованого товару.

Фінальний етап оборудки - за підробленими актами фірми комерсанта отримували оплату з бюджету. Частину грошей вони використовували на продовження злочинної діяльності, а іншу - розподіляли між членами групи - по 50% організатору та військовим спільникам.

Також читайте: Збитки на 64 мільйони: ДБР викрило корупційну схему закупівлі техніки для армії. ФОТОрепортаж