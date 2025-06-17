УКР
Как делим? По совести или по-честному?: Записи розмов організаторів схеми розкрадання на харчах для ЗСУ. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань викрило корупційну схему постачання продуктів до військових частин та навчальних закладів ЗСУ та оприлюднило записи розмов фігурантів.

Про це повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що внаслідок схеми збитки державі становлять 6 млн грн.

Там зазначили, що працівники Бюро встановили всі ланки ланцюга - від організатора та підконтрольних йому підприємств до військових посадовців, які допомагали здійснювати махінації.

Так, житель Одеси створив групу для розкрадання держбюджету. Його ціллю були гроші, що виділялись на закупівлю продуктів для військових частин та навчальних закладів ЗСУ.

Правоохоронці задокументували оборудки та інші епізоди злочинної діяльності, повідомили у ДБР. За деякими договорами ділки постачали меншу кількість продукції, необхідної для харчування військових. Серед поставок виявили значну кількість неякісних харчів, продуктів, у яких спливав термін придатності або взагалі фальсифікованого товару.

Фінальний етап оборудки - за підробленими актами фірми комерсанта отримували оплату з бюджету. Частину грошей вони використовували на продовження злочинної діяльності, а іншу - розподіляли між членами групи - по 50% організатору та військовим спільникам. 

+20
А где яйца по 17? Ему самому яйца ещё не отрезали?
17.06.2025 13:07 Відповісти
+12
У Міноборони змінили механізм закупівлі речового майна для ЗСУ: Дані про постачальників і ціни приховають
17.06.2025 13:15 Відповісти
+9
Бичують мелкого воришку на утешение большим. Там где крадут миллиарды ДБР слипе.
17.06.2025 13:12 Відповісти
Ці люди колись нажеруться? - ділило б тебе і не переставало
17.06.2025 13:05 Відповісти
Прозоро стало узаконеним ситом для крадіїв в ролі постачальників чи виконавців робіт, узаконенням корупціонерів і гри на підвищення ціни та обмеженням кола постачальників.
Дякую шабуніну, радиній, желєзняку і всім хто втирав брехню про прозорість.вільність конкуренції та заощадження коштів держбюджету!!
Ви ГЕНІЇ брехні!
17.06.2025 13:06 Відповісти
А где яйца по 17? Ему самому яйца ещё не отрезали?
17.06.2025 13:07 Відповісти
частину миші з'їли,інша вилупилася взнавши ціну
17.06.2025 13:10 Відповісти
Послушал этих тупых уродов. В каждом диалоге срок светит. Учитесь, дебилы, как воровать.
17.06.2025 13:17 Відповісти
Хтось із них сидить ??
Ні !!!
От і результат !!
17.06.2025 13:53 Відповісти
фінал вже визначений??схема та ж??затримання,арешт,внесення залогу,бусик ,,вантаж200,,....привіт сонячні пляжі дубаїв??
17.06.2025 13:09 Відповісти
кормить просроченным салом и огурцами и томатами с плесенью
17.06.2025 13:09 Відповісти
Бичують мелкого воришку на утешение большим. Там где крадут миллиарды ДБР слипе.
17.06.2025 13:12 Відповісти
Як би ДБР не старалося, а клоунарій і Татаров не дасть покарати гнид.
17.06.2025 13:12 Відповісти
Та тут копійки, в порівнянні з іншими...
Он на техніці 64 млн...
+ мільйони в доларах, але слідаки ще не визначилися з їхнім походженням....
17.06.2025 13:13 Відповісти
На минах и снарядах в 23-м 9 МЛРД. гривен.
17.06.2025 13:31 Відповісти
Де розстрільна команда форуму? А, ну це ж не підлітка-палія зловили (ще в суді довести треба провину). Тут такі дядьки, що якщо проти них щось відверто "побулькати" в інтернеті - завтра можна прокинутися в бусі
17.06.2025 13:13 Відповісти
Теперь встречный вопрос ( в предыдущих ветках вещали)! Где ярые клеймители "ухилянтов" Скажите что ни будь про мародеров?!
17.06.2025 13:19 Відповісти
йди в Нарьян-Марі на вєткє "вєщай", урод кацапський !
17.06.2025 13:41 Відповісти
Лайно зелене!
17.06.2025 13:48 Відповісти
Умеете только ярлыки развешивать и говном плеваться на большее нездатни!
17.06.2025 13:49 Відповісти
Що зехудобина,не подобається коли тебе паскуду у твоє ж лайно носом тикають?
17.06.2025 16:34 Відповісти
Таке «заробітчанство» привладних бариг, на харчуванні Захисників України, проходить, ще з часів кузьмука+мертвечука!! Славнозвісне Розпорядження КМУ «Про проведення експерименту з надання господарюючими суб'єктами, послуг харчування та ПММ в Збройних Силах….»! Всі особи, від міністрів оборони з того часу, з численними «довіреними особами з АПУ/опу» та аж до командира військового підрозділу, що підписав Акт з отримання цих послуг у його військовій частині…., по вуха вимазані у цьому корумпованому схематозі!!
А про покарання, за ці Схематози, можу теліпати своєю єрундою, усі Міністри оборони, нинішні та повтікавші з України! Єжель, кузьмук, гриценко та Єхануров, як епізоди та приклад, з цього теліпання…
17.06.2025 13:21 Відповісти
Збитки становлять не 6 млн, а життя військовослужбовців.
17.06.2025 13:23 Відповісти
Та кого це зараз вже хвилює, якщо там нема конхвет від рошен?
17.06.2025 13:24 Відповісти
Там все міністерство оборони
з часів януковича сидить,
так "люстрацію" після Революції провели,
що всі на посадах залишились
17.06.2025 13:24 Відповісти
Там з 2020 року всі зелизателі сидять.
17.06.2025 16:36 Відповісти
У зв'язку з прослуханим.

Багацько є на «Цензорі» просувачів тези, мовляв, Україну обкрадають "україномовні в вишиванках".

А в записі чомусь "апщіпанятнава" (как мнє удобна, так я і гаварю, і ваапще ета лічнає дєла каждава) чуємо 99%.
17.06.2025 13:31 Відповісти
бубочкине шобло добре працює на кацапів
17.06.2025 13:32 Відповісти
"Хоч паржом" на крові.
17.06.2025 13:32 Відповісти
Так что ***,на козыря не вышли,кто одесситу организовал победу на жирном тендере,дюк де ришелье или кришна?
17.06.2025 13:42 Відповісти
Вы тут антисемитизмом занимаетесь.
17.06.2025 17:50 Відповісти
За первый год масштабной войны ЗЕкибуцей украдено 36 лярдов гривен.

З початку війни Зеленський і компанія вкрали 36 млрд гривень.

https://bastion.tv/politika_t337 ПОЛІТИКА

06.07.2023, 14:32
https://bastion.tv/z-pochatku-vijni-zelenskij-i-kompaniya-vkrali-36-mlrd-griven_n55898
17.06.2025 13:43 Відповісти
Вся ця система, держава гнила, а суспільство невиліковно хворе. Якщо народ обкрадає сам себе під час війни на виживання, то він - номінант премії Дарвіна, або просто працює на ворога. Тут після війни треба все руйнувати повністю і будувати нову державу з нуля. А нинішню систему - люструвати і судити.
17.06.2025 13:48 Відповісти
Зеленський і дЄрмак успішно кришують цю мразоту крадіів ,
так як самі в долі !!
Це не влада , а вертухаі !!
17.06.2025 13:49 Відповісти
"По совести или по-честному"

морда лица физиономии
17.06.2025 14:13 Відповісти
ЗСУ грабують з совістю і по чесному
Може їх так само встрелити
17.06.2025 14:38 Відповісти
Аналізуючи, як в Україні крадуть ніби в останній раз, можна зробити висновок, що всі ці корупційні, злодійські дії робляться під патронажем зеленського і його дружбана єрмака.
17.06.2025 15:17 Відповісти
Чим вони відрізняються від кідарів?
17.06.2025 15:18 Відповісти
Так вони кцп-и.... треба їм Україна...
17.06.2025 15:56 Відповісти
а совість де?! пдрси
17.06.2025 20:50 Відповісти
 
 