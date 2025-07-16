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Новини Підозра Шабуніну Обшуки в квартирі Джуса
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ДБР провело обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса. Слідчі дії пов’язані зі справою Шабуніна

Пілот Джус

У квартирі Героя України, льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова, розташованій у Харкові, слідчі ДБР провели обшуки. Такі дії ДБР пов'язані зі справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповіла мама пілота Лілія Авер'янова. За її словами, слідчі прийшли з обшуками до квартири Джуса в Харкові 11 липня.

Це квартира, де дитина виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити, знявши капелюха. Вони (слідчі) просто дзвонять мені і ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла", — розповіла Лілія Авер'янова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шабунін: Це спроба на моєму прикладі показати, що Зеленський може зробити з ким завгодно все, що завгодно і коли завгодно

На момент дзвінка жінка перебувала в Києві. Вона розповіла, що "ледве їх зупинила", аби правоохоронці нічого не пошкодили, бо якби вони поламали двері, каже Лілія, то "це був би міжнародний скандал". Ключі від квартири мала сусідка. Вона й відчинила двері.

Це старий будинок. Цю квартиру не пошкодили фашисти в ту війну. В неї не вривалися окупанти чи мародери. Але слідча група мала незаконний дозвіл проникнути до цієї квартири", — зауважує Лілія Авер'янова.

Мама Джуса розповідає, що зацікавлена, аби квартира не пустувала. Там часто залишаються друзі, які приїхали в Харків по роботі і треба переночувати. Тимчасовий прихисток був і для Віталія Шабуніна. Вона хотіла, аби за квартирою хтось доглядав.

В місті багато прильотів, були випадки роз'єднання труб, ми заливали сусідів або хтось нас, тому що це аварійні ситуації і треба, щоб хтось був "на підхваті". І мені вигідно, щоб довірена людина жила в моєму будинку. І від цього, знаєте, ніхто не має ламати мені двері", — розповіла мати Джуса.

За її словами, представники слідчої бригади були з різних міст України, зокрема Києва та Полтави. Вона наказала не чіпати її особисті речі та її сина.

Вони довели мене до стресу. Зараз я потрапила на стаціонарне лікування. Дуже дякую за таку "шану" і "турботу" тим, хто мав би мене захищати, а не ломитися в мій дім. Андрій захищав його, захищав мільйони домівок і поклав на це своє життя. Тим, хто взявся виконувати цю брудну роботу — ганьба", — сказала нам у коментарі пані Лілія.

Зазначається, що Суспільне звернулось за коментарем в ДБР — відповіли, що інформацію уточнюють.

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк заявила, що ДБР почало обшук без ухвали суду.

"Мене обурює, що мамі Андрія неймовірній Лілії Авер'яновій доводиться проходити через таке пекло. Коли Віталія Шабуніна відправили служити в Харків, пані Лілія запропонувала йому пожити під час служби в своїй квартирі. 

Ми як команда ЦПК товаришуємо з пані Лілією після гибелі Андрія. З Джусом ми тісно співпрацювали й товаришували з весни 2022 року, коли спільно з партнерами готували для нього та Мунфіша адвокаційний візит до Вашингтона. З літа 2022 до серпня 2023 року Джус був в усіх адвокаційних чатах з просування F-16 для України. Я не можу зараз розголосити все, що ми робили разом в кампанії, але одне з його останніх повідомлень за життя було про новину, що Америка, нарешті, запрошує українських льотчиків на навчання на F-16.

Минулої п'ятниці, коли я вже прифігівала з новини про обшуки у Віталіка під Чугуєвим та в Києві у дружини з дітьми, і летіла фіксувати треш під будинком на Осокорках, мене набрала пані Лілія: "У мене в Харкові в квартирі обшук, хотіли вибивати двері". Я прямо завмерла і підвисла. Почала шукати адвокатів, щоб ще й цей треш фіксувати. Не знала, що сказати пані Лілії", - розповіла вона.

У квартирі загиблого пілота Джуса слідчі ДБР провели обшуки

Також читайте: Суд обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 20 серпня

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Автор: 

обшук (1996) Шабунін Віталій (572) ДБР (3630)


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Топ коментарі
+40
Ну це ж не будинок коломойши,де слідчі ходили у бахілах та на ципочках,а балакали так що шелест трави на дворі було чутно.
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16.07.2025 14:59 Відповісти
+36
Падаль зелена.
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16.07.2025 15:02 Відповісти
+34
Коли "нові ліца" повертають до своєї команди портнова з татаровим і ставлять генпрокурором "на 100% моя людина", то шо ви хочете шоб вони побудували, яку правову державу?!
Мабуть перманентний Майдан, то є наша доля...
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16.07.2025 14:59 Відповісти
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так, це ганьба..., дбрівці знов за старе- згадали, що вони філіал фсб...
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16.07.2025 14:57 Відповісти
Там ексгумація не намічається? Бо від цих дебеерів можна чекати що хочеш. Нагадайте собі історію з клістронами. Клістрони віддали військовим на сотий день війни. Кацапи бомбардували ,
а 7 радарів не працювали
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16.07.2025 15:22 Відповісти
зеленорилі під#раси
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16.07.2025 16:05 Відповісти
таке враження, що хутін таки побєділ і почався антиукраїнський беспрєдєл.

це безумовна ганьба !
пані Ліліє, українці просять вибачення за зневагу дебілів-прокурорів до пам'яті Вашого сина.

треба зібрати всіх цих тупих бугаїв і на чолі з верховним ухилянтом відправити на фронт, рити окопи, бо на нулі від цих кретинів буде тільки біда

.
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16.07.2025 15:29 Відповісти
Ганьба..
Ганьба була у 2019-му, коли Шабунін і Каленюк топили за монопольну владу Коломойського-Портнова- Зеленьського.
І Шабунін і всі його підлеглі перші місяці дуже раділи, що " нарешті прийшла НОВА ПРОГРЕСИВНА влада"
Якщо ця влада може як два пальці об асфальт на Героя України покласти, то що вона робить із пересічними?
За цю владу, хто буде нести відповідальніть, Клара Цєткін?
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16.07.2025 16:05 Відповісти
хто ? 73% !!!!!

.
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16.07.2025 16:25 Відповісти
Це навмисно робиться чи через дурість???
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16.07.2025 14:58 Відповісти
Навмисно по дурному
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16.07.2025 14:59 Відповісти
Організаторами навмисно і таки через дурість виконавців, які потім і носитимуть на собі ганьбу та можливо відповідатимуть за неї.
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16.07.2025 15:07 Відповісти
Патріотам вчергове показують хто вони і де їх місце.
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16.07.2025 15:59 Відповісти
Ну и делов натворил этот Шабунин
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16.07.2025 14:58 Відповісти
Та да. 😔 Розпочав з убивства Кеннеді. Ну і як не згчдати, що у 2019-му був причетний до приходу до влади зелених.
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16.07.2025 15:09 Відповісти
Ще динозаври... то він астероїд запустив...
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16.07.2025 15:23 Відповісти
але він.... ночував у хаті Героя України Джуса !

.
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16.07.2025 15:32 Відповісти
І це явно привід скасувати надання звання Героя України Джусу, а всю його рідню відгамселити ногами та посадити до буцигарні.
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16.07.2025 15:41 Відповісти
сарказм виявився правдою -

скоти із дбр морально відгамселили мати Героя України Джуса (вона попала в стаціонар) і всіх українців

курви !

.
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16.07.2025 15:53 Відповісти
Ну так і я ж про це.
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16.07.2025 16:13 Відповісти
Ну це ж не будинок коломойши,де слідчі ходили у бахілах та на ципочках,а балакали так що шелест трави на дворі було чутно.
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16.07.2025 14:59 Відповісти
Коли "нові ліца" повертають до своєї команди портнова з татаровим і ставлять генпрокурором "на 100% моя людина", то шо ви хочете шоб вони побудували, яку правову державу?!
Мабуть перманентний Майдан, то є наша доля...
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16.07.2025 14:59 Відповісти
Падаль зелена.
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16.07.2025 15:02 Відповісти
А якщо Шабунін їздив на метро.
Проведете обшуки в метрополітені?
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16.07.2025 15:03 Відповісти
На метро він таки їздив. Треба обшукати всі рейки в тунелях.
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16.07.2025 15:07 Відповісти
там темно, треба тунелі обмацати, обнюхати і .. із'ять на експертизу, як планшети дітей Шабуніна.
кияни не пани - обійдуться без метро.

.
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16.07.2025 15:35 Відповісти
Можливо, геройське ДБР самостійно вже не справляється з українцями, і саме для цього й "надувають" штат СБУ на +10 000 податкопроїдачів.
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16.07.2025 16:48 Відповісти
"Зе-ДБР. Філія ФСБ"
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16.07.2025 15:05 Відповісти
Через цього шабуніна у стількох людей проблем добавилось якесь воно токсичне
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16.07.2025 15:06 Відповісти
Саме через "цього шабуніна", не через політичні репресії загонами зеленського. Не переплутайте. А то і по вас прийдуть.
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16.07.2025 15:08 Відповісти
А ти пропонуєш Шабуніна "захистить"? Він закон не порушував? Не тільки "числився" на військовій службі, а й ходив у атаки, і сидів під обстрілами? У нього є адвокат - хай працює... Не треба "змішувать мух з котлетами...".
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16.07.2025 15:17 Відповісти
Обожнюю ці оцінювання ухилянтами ефективністі служби різних військових ЗСУ, такі всі спеціалісти розумні.
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16.07.2025 15:19 Відповісти
Слухай, "тринда"! У тебе є докази, що я "ухилянт"? Так, я "ухилянт"! Ухиляюся за віком - бо маю вже 64 роки. І ще прикриваюся протезованою, з 2016 року, ногою... Даси свою, цілу, піду на фронт!.
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16.07.2025 15:30 Відповісти
колишньому військовому варто знати, що НЕ вся армія перебуває на нулі і ходить в атаки

якось так

.
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16.07.2025 15:38 Відповісти
Син мого колеги пішов за хлібом і безвісти пропав під курським напрямком. І це за 1 місяць. А товариш Шабунін вже 4й рік "воює".
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16.07.2025 16:00 Відповісти
прилітає і в "самому захищеному" Києві і, нажаль, гинуть абсолютно цивільні люди.
то до чого до служби Шабуніна смерть сина Вашого знайомого ?
царство йому небесне ...

.
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16.07.2025 16:05 Відповісти
Я не про це, я про то шо військовий в тилу, якщо він дійсно військовий без обмежень по здоровлю, не може тусуватись 4 роки в тилу, пора, як кажуть, і чєсть знать.
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16.07.2025 16:07 Відповісти
А скільки хвилин просидіти під обстрілами треба, щоб ви ухвалили?
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16.07.2025 15:22 Відповісти
Спробуй хоч один витримать...
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16.07.2025 15:27 Відповісти
авжеж, токсикоман-Шабунін

.
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16.07.2025 15:36 Відповісти
Через кожного зе-філа у людей проблем добавилось
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16.07.2025 16:45 Відповісти
ДБР - це боягузлива явно ворожа структура, яка своїми діями зайвий раз це доводить!
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16.07.2025 15:06 Відповісти
Ретельно огляньте унітаз!
Він там залишив для вас щось дуже цікаве!
💩😂
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16.07.2025 15:06 Відповісти
Ні поваги ні честі!!! дбр, ви **** тікали з початку вторгнення, а зараз " герої " поплюжите героя України!!!! Маю надію з вами зроблять те саме, маю надію дуже скоро!!!!
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16.07.2025 15:06 Відповісти
****... а я ж топив за створення цього ДБР. Срані жополизи зеленського
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16.07.2025 15:07 Відповісти
Це нажаль татарва.
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16.07.2025 15:14 Відповісти
спаскудити можна й Господа Бога.

аби було натхнення

.
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16.07.2025 15:40 Відповісти
Накінецьто дбр працює по всім фронтам. Корупція у всіх соціальних прослойках.
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16.07.2025 15:07 Відповісти
Розносить по тих прослойкає, чи розсаджує?
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16.07.2025 15:12 Відповісти
"про-слойкі общєства", панімаєтє лі, а не якісь там "соціальні верстви".

є такий вид соціального бур'яну -
"совок нєістрєбімий"

.
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16.07.2025 16:02 Відповісти
Русизм мною вжитий свідомо. Для підсилення абсурду.
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16.07.2025 16:06 Відповісти
сарказм прийнятий.
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16.07.2025 16:29 Відповісти
Я ж кажу, що гундоса почвара ні перед чим не зупиниться, щоб обратися на новий термін. Він і мільйон ще положить...
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16.07.2025 15:12 Відповісти
А ніхто не подумав, що можливо Шабунін реально там щось ховав, адже вони дружили з Пільщиковим, вважав, що не посміють там шукати. А вони - посміли. Все може бути. Невже тут хтось справді переконаний, що Шабунін порядна людина і не зробив би такого? Чи просто підвернувся черговий зручний привід понити - яка ж у нас погана влада.
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16.07.2025 15:14 Відповісти
Тут переконані, що Джус не зробив би такого.
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16.07.2025 15:16 Відповісти
Такі, як "Шабуня", не зупиняються ні перед чим... Розкажу один випадок. Його мені знайомий розказував - сам тому був свідком.
У радянські часи Олександр Матросов був "іконою". В тому полку, куди він був навічно зачислений, в казармі стояла "його" койка. Якось туди прийшов генерал, з перевіркою. І почав шпетить старшину, за погано заправлені койки. Горлав, горлав, а потім підходить до "меморіальної" койки Матросова, і з словами:"Что, вот так нельзя заправить?!", сіпає за подушку. А з-під неї викочуються дві пусті пляшки горілчані...
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16.07.2025 15:25 Відповісти
Ваші казарменні історії дуже занятні, таваріщь замполіт Яре.
Вони навіть подобаються сумно відомій на Цензорі Підлоті Маккарону.
але, Шабунін НЕ Алєксандр Матросов, він набагато більше !

Шабунін - Громадянин України з презумпцією невинності

ото поважайте закони Держави, в якій Ви живете

.
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16.07.2025 16:12 Відповісти
"Дусте"! Ти знову починаєш "бикувать"? Не лізь у юриспруденцію - це не твоє... Я тобі це, колись", навіть на знанні "Загальновійських статутів", "сержанту караульної служби", довів...
Яка, к чорту "презумпція невинності"... " Ти хоч знаєш, що вона означає?
Презу́мпція невинуватості (презумпція - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. praesumptio, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. praesumo - «передбачаю», «угадую») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочину, припускається невинність до того часу, поки її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) вину не буде доведено у порядку, передбаченому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE законодавством, і встановлено вироком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4 суду, який набрав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD законної сили.
Де я писав про його "винуватість"? Я просто написав, що він, у свій час, діяв неправовими методами, звинувачуючи інших людей, у вчиненні злочинів., а зараз невдоволений, коли до нього застосовують ті самі методи люди, на замовлення яких він вів наклепницьку діяльність...
Те, чим займаються ДБРівці, називається "дослідчими процесуальними діями". Законні вони, чи ні - справа інша... Для цього у нього є адвокат, якому він гроші платить, і суд, який повинен дать оцінку діям ДБР... А я особисто, навіть коли тонутиме - рук4и не подам... Надто багато він біди приніс Україні та українцям...
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16.07.2025 16:57 Відповісти
Так Джуса давно нема. Це ж не колись, а зараз.
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16.07.2025 15:28 Відповісти
Певно діаманти з якутії)
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16.07.2025 15:24 Відповісти
то що, Герой України Джус подєльнік Шабуніна ?

хай обшукають ще кабіну F-16 Джуса!
певен, у ній дбр знайде наркотики та вибухівку.

і обов'язково вилучити кабіну F-16 на експертизу .

.
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16.07.2025 15:46 Відповісти
Татарова, суку, на нари!!
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16.07.2025 15:15 Відповісти
Краще до Портнова.
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16.07.2025 16:53 Відповісти
"Тимчасовий прихисток був і для Віталія Шабуніна"
Обережно, а то крім ДБР може і від х*ла шахед прилетіти. У даній справі у них спільні інтереси)
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16.07.2025 15:17 Відповісти
Хтось сподівається виграти у війні під керівництвом фсбшного гадьониша?
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16.07.2025 15:21 Відповісти
авжеж ! із ЗЄлєнским ми паБєдім !

.
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16.07.2025 15:48 Відповісти
І Ісуса він розіп'яв.
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16.07.2025 15:23 Відповісти
Ааков загадив реформу МВД а СБУ ніхто і не чіпав а всі ці суди і прокуратури чого стоять.А все просто-потрібен був контроль і вибори на місцях всіх керівників служб і простий механізм для зняття та покарання тих хто не чистий на руки.
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16.07.2025 15:26 Відповісти
Щож..терпіть те що самі натворили...Шо маєм то маєм.
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16.07.2025 15:28 Відповісти
СКОТИ.
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16.07.2025 15:29 Відповісти
Як швидко часи Януковича повернулися
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16.07.2025 15:32 Відповісти
Яник нервово палить збоку: а що так можна було?
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16.07.2025 15:40 Відповісти
щеб долар по вісім вернуть
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16.07.2025 15:53 Відповісти
Це єдине, що не встиг пообіцяти Шашличний в 2019 , але попереду відмітка 80, яку трускавецькі економісти можуть і досягти
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16.07.2025 15:56 Відповісти
Меланка Подоляк дуже любить зелених
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16.07.2025 15:35 Відповісти
Тримайся, пані Лілія! Ви гідна людина і виховали такого ж гідного Героя! Цього не мало трапитись і помилка має бути виправлена
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16.07.2025 15:49 Відповісти
просто ***..ті (
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16.07.2025 15:50 Відповісти
Це наслідки голосування в 2019, нічого дивного
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16.07.2025 15:56 Відповісти
режим внутрішньої окупації України інородцями не залишає українцям і єдиного шансу на порятунок.або ми їх = або вони нас.так було завжди і в усі часи.
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16.07.2025 15:59 Відповісти
Тут часто ******* пугати бурятами, забуваючи, що буряти захопили владу в 2019
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16.07.2025 16:04 Відповісти
+💯 👍🏿!

для таких бурятів є історичне визначення -
внутрішні яничари

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16.07.2025 16:33 Відповісти
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ДБР провело обшуки в квартирі матері загиблого пілота «Джуса». Причому саме розслідування жодним чином не стосується ані легендарного льотчика, ані його родичів.

Обшуки ДБР проводило у рамках розслідування справі Віталія Шабуніна. Просто тому що він приятелював з Андрієм Пільщиковим та допомагав його матері після трагедії. І цей факт виявився достатньою підставою для проведення обшуку в квартирі, яка належить Лілії Авер'яновій - мамі "Джуса".

Причому їм було плювати, що вони фактично танцюють на могили загиблого і ще більше їм було наплювати, що обшуки проходять у загиблого Героя України, котрий це звання отримав посмертно

Логічно, що Лілія Авер'янова сприйняла ці події зі зрозумілим і справедливим обуренням. Втім, слідчі залишили приміщення тільки під загрозою медійного розголосу своїх дій та дзвінка матері Пільщикова в Офіс Президента..

У медіа за ці кілька днів було багато інформації, що справа Шабуніна обговорювалася на ставці Верховного Головкома і що «замовлення» цієї справи надійшло безпосередньо з ОП. А вказівки правоохоронці отримують ніби-то особисто від Андрія Єрмака, який вимагає показового процесу та швидкої «посадки» активіста. Ну, щоб інші боялися... (с) Володимир Горковен
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16.07.2025 16:00 Відповісти
тільки мені здається, що

скоти з дбр мають публічно, в пресі, і особисто вибачитись перед мамою Героя і перед всім українським народом, бо Джус є Герой України.
Джус - наш !

на відміну від дбр та замовників безпрєдєла з ОПи
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16.07.2025 16:19 Відповісти
Шось ти тут багато смердиш, вкожній жопі затичка. Шабуня башляє?
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16.07.2025 16:31 Відповісти
розчарую тебе ОПа-риш і дбр також.
З Шабуніним
НЕ працював,
НЕ знайомий і навіть ніколи в житті
НЕ бачив
але, якщо він дружив з Героєм України Джусом, то

"хороший Шабунін, надо брать" !

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16.07.2025 16:39 Відповісти
Щось останній час силовики показують свою роботу яка і нах...й не потрібна нам ..незай йдуть на фронт там попрацюють
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16.07.2025 16:09 Відповісти
абсолютно вірно !

не варто немічних на голову називати "силовиками"

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16.07.2025 16:20 Відповісти
ДБР - копія колишнього НКВД, тільки під керівництвом фсбшного Єрмака.
_____________
Зєлю геть. Вибори. Залужний - наш президент. Чи ще неначасі?
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16.07.2025 16:37 Відповісти
Під час служби живуть у військовій частині. Шабунін підарас який замість боротьби з корупцією вирішив її очолити.
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16.07.2025 16:40 Відповісти
вже на часі з 2022 р.!

ви уявляєте, як пішла б війна, якщо спротив Патріотів очолив би Залужний !

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16.07.2025 16:42 Відповісти
Вітаю всіх українців зі вступленням в нову еру зєрмаківської авторитарної диктатури!
Дехто радіє, що взялися за Шабуніна. Так крокують по головах авторитарні, тоталітарні диктатури і лише питання часу, коли за допис в соцмережах, чи за вподобайку "постукають в двері".
Почерк схожий, що ленінської шобли, потім сталінської, гітлерівської.
Пам'ятаєте знаменитий вислів Мартіна Німеллера,
- Спочатку вони прийшли за комуністами, але я промовчав тому, що я не комуніст.
Потім вони прийшли за членами профспілок, але я промовчав тому, що я не член профспілок. Потім вони прийшли за євреями, але я промовчав тому, що я не єврей.
Потім вони прийшли за католиками, але я промовчав тому, що я - протестант.
Потім вони прийшли за мною, але до цього часу вже не залишилося нікого, хто б міг захистити мене.
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16.07.2025 16:42 Відповісти
 
 