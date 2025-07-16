ДБР провело обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса. Слідчі дії пов’язані зі справою Шабуніна

У квартирі Героя України, льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова, розташованій у Харкові, слідчі ДБР провели обшуки. Такі дії ДБР пов'язані зі справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповіла мама пілота Лілія Авер'янова. За її словами, слідчі прийшли з обшуками до квартири Джуса в Харкові 11 липня.

Це квартира, де дитина виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити, знявши капелюха. Вони (слідчі) просто дзвонять мені і ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла", — розповіла Лілія Авер'янова.

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На момент дзвінка жінка перебувала в Києві. Вона розповіла, що "ледве їх зупинила", аби правоохоронці нічого не пошкодили, бо якби вони поламали двері, каже Лілія, то "це був би міжнародний скандал". Ключі від квартири мала сусідка. Вона й відчинила двері.

Це старий будинок. Цю квартиру не пошкодили фашисти в ту війну. В неї не вривалися окупанти чи мародери. Але слідча група мала незаконний дозвіл проникнути до цієї квартири", — зауважує Лілія Авер'янова.

Мама Джуса розповідає, що зацікавлена, аби квартира не пустувала. Там часто залишаються друзі, які приїхали в Харків по роботі і треба переночувати. Тимчасовий прихисток був і для Віталія Шабуніна. Вона хотіла, аби за квартирою хтось доглядав.

В місті багато прильотів, були випадки роз'єднання труб, ми заливали сусідів або хтось нас, тому що це аварійні ситуації і треба, щоб хтось був "на підхваті". І мені вигідно, щоб довірена людина жила в моєму будинку. І від цього, знаєте, ніхто не має ламати мені двері", — розповіла мати Джуса.

За її словами, представники слідчої бригади були з різних міст України, зокрема Києва та Полтави. Вона наказала не чіпати її особисті речі та її сина.

Вони довели мене до стресу. Зараз я потрапила на стаціонарне лікування. Дуже дякую за таку "шану" і "турботу" тим, хто мав би мене захищати, а не ломитися в мій дім. Андрій захищав його, захищав мільйони домівок і поклав на це своє життя. Тим, хто взявся виконувати цю брудну роботу — ганьба", — сказала нам у коментарі пані Лілія.

Зазначається, що Суспільне звернулось за коментарем в ДБР — відповіли, що інформацію уточнюють.

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк заявила, що ДБР почало обшук без ухвали суду.

"Мене обурює, що мамі Андрія неймовірній Лілії Авер'яновій доводиться проходити через таке пекло. Коли Віталія Шабуніна відправили служити в Харків, пані Лілія запропонувала йому пожити під час служби в своїй квартирі.

Ми як команда ЦПК товаришуємо з пані Лілією після гибелі Андрія. З Джусом ми тісно співпрацювали й товаришували з весни 2022 року, коли спільно з партнерами готували для нього та Мунфіша адвокаційний візит до Вашингтона. З літа 2022 до серпня 2023 року Джус був в усіх адвокаційних чатах з просування F-16 для України. Я не можу зараз розголосити все, що ми робили разом в кампанії, але одне з його останніх повідомлень за життя було про новину, що Америка, нарешті, запрошує українських льотчиків на навчання на F-16.

Минулої п'ятниці, коли я вже прифігівала з новини про обшуки у Віталіка під Чугуєвим та в Києві у дружини з дітьми, і летіла фіксувати треш під будинком на Осокорках, мене набрала пані Лілія: "У мене в Харкові в квартирі обшук, хотіли вибивати двері". Я прямо завмерла і підвисла. Почала шукати адвокатів, щоб ще й цей треш фіксувати. Не знала, що сказати пані Лілії", - розповіла вона.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.