ДБР провело обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса. Слідчі дії пов’язані зі справою Шабуніна
У квартирі Героя України, льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова, розташованій у Харкові, слідчі ДБР провели обшуки. Такі дії ДБР пов'язані зі справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповіла мама пілота Лілія Авер'янова. За її словами, слідчі прийшли з обшуками до квартири Джуса в Харкові 11 липня.
Це квартира, де дитина виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити, знявши капелюха. Вони (слідчі) просто дзвонять мені і ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла", — розповіла Лілія Авер'янова.
На момент дзвінка жінка перебувала в Києві. Вона розповіла, що "ледве їх зупинила", аби правоохоронці нічого не пошкодили, бо якби вони поламали двері, каже Лілія, то "це був би міжнародний скандал". Ключі від квартири мала сусідка. Вона й відчинила двері.
Це старий будинок. Цю квартиру не пошкодили фашисти в ту війну. В неї не вривалися окупанти чи мародери. Але слідча група мала незаконний дозвіл проникнути до цієї квартири", — зауважує Лілія Авер'янова.
Мама Джуса розповідає, що зацікавлена, аби квартира не пустувала. Там часто залишаються друзі, які приїхали в Харків по роботі і треба переночувати. Тимчасовий прихисток був і для Віталія Шабуніна. Вона хотіла, аби за квартирою хтось доглядав.
В місті багато прильотів, були випадки роз'єднання труб, ми заливали сусідів або хтось нас, тому що це аварійні ситуації і треба, щоб хтось був "на підхваті". І мені вигідно, щоб довірена людина жила в моєму будинку. І від цього, знаєте, ніхто не має ламати мені двері", — розповіла мати Джуса.
За її словами, представники слідчої бригади були з різних міст України, зокрема Києва та Полтави. Вона наказала не чіпати її особисті речі та її сина.
Вони довели мене до стресу. Зараз я потрапила на стаціонарне лікування. Дуже дякую за таку "шану" і "турботу" тим, хто мав би мене захищати, а не ломитися в мій дім. Андрій захищав його, захищав мільйони домівок і поклав на це своє життя. Тим, хто взявся виконувати цю брудну роботу — ганьба", — сказала нам у коментарі пані Лілія.
Зазначається, що Суспільне звернулось за коментарем в ДБР — відповіли, що інформацію уточнюють.
Виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк заявила, що ДБР почало обшук без ухвали суду.
"Мене обурює, що мамі Андрія неймовірній Лілії Авер'яновій доводиться проходити через таке пекло. Коли Віталія Шабуніна відправили служити в Харків, пані Лілія запропонувала йому пожити під час служби в своїй квартирі.
Ми як команда ЦПК товаришуємо з пані Лілією після гибелі Андрія. З Джусом ми тісно співпрацювали й товаришували з весни 2022 року, коли спільно з партнерами готували для нього та Мунфіша адвокаційний візит до Вашингтона. З літа 2022 до серпня 2023 року Джус був в усіх адвокаційних чатах з просування F-16 для України. Я не можу зараз розголосити все, що ми робили разом в кампанії, але одне з його останніх повідомлень за життя було про новину, що Америка, нарешті, запрошує українських льотчиків на навчання на F-16.
Минулої п'ятниці, коли я вже прифігівала з новини про обшуки у Віталіка під Чугуєвим та в Києві у дружини з дітьми, і летіла фіксувати треш під будинком на Осокорках, мене набрала пані Лілія: "У мене в Харкові в квартирі обшук, хотіли вибивати двері". Я прямо завмерла і підвисла. Почала шукати адвокатів, щоб ще й цей треш фіксувати. Не знала, що сказати пані Лілії", - розповіла вона.
Справа Віталія Шабуніна
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
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а 7 радарів не працювали
це безумовна ганьба !
пані Ліліє, українці просять вибачення за зневагу дебілів-прокурорів до пам'яті Вашого сина.
треба зібрати всіх цих тупих бугаїв і на чолі з верховним ухилянтом відправити на фронт, рити окопи, бо на нулі від цих кретинів буде тільки біда
.
Ганьба була у 2019-му, коли Шабунін і Каленюк топили за монопольну владу Коломойського-Портнова- Зеленьського.
І Шабунін і всі його підлеглі перші місяці дуже раділи, що " нарешті прийшла НОВА ПРОГРЕСИВНА влада"
Якщо ця влада може як два пальці об асфальт на Героя України покласти, то що вона робить із пересічними?
За цю владу, хто буде нести відповідальніть, Клара Цєткін?
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скоти із дбр морально відгамселили мати Героя України Джуса (вона попала в стаціонар) і всіх українців
курви !
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Мабуть перманентний Майдан, то є наша доля...
Проведете обшуки в метрополітені?
кияни не пани - обійдуться без метро.
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якось так
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то до чого до служби Шабуніна смерть сина Вашого знайомого ?
царство йому небесне ...
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Він там залишив для вас щось дуже цікаве!
💩😂
аби було натхнення
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є такий вид соціального бур'яну -
"совок нєістрєбімий"
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У радянські часи Олександр Матросов був "іконою". В тому полку, куди він був навічно зачислений, в казармі стояла "його" койка. Якось туди прийшов генерал, з перевіркою. І почав шпетить старшину, за погано заправлені койки. Горлав, горлав, а потім підходить до "меморіальної" койки Матросова, і з словами:"Что, вот так нельзя заправить?!", сіпає за подушку. А з-під неї викочуються дві пусті пляшки горілчані...
Вони навіть подобаються сумно відомій на Цензорі Підлоті Маккарону.
але, Шабунін НЕ Алєксандр Матросов, він набагато більше !
Шабунін - Громадянин України з презумпцією невинності
ото поважайте закони Держави, в якій Ви живете
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Яка, к чорту "презумпція невинності"... " Ти хоч знаєш, що вона означає?
Презу́мпція невинуватості (презумпція - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. praesumptio, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. praesumo - «передбачаю», «угадую») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочину, припускається невинність до того часу, поки її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) вину не буде доведено у порядку, передбаченому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE законодавством, і встановлено вироком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4 суду, який набрав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD законної сили.
Де я писав про його "винуватість"? Я просто написав, що він, у свій час, діяв неправовими методами, звинувачуючи інших людей, у вчиненні злочинів., а зараз невдоволений, коли до нього застосовують ті самі методи люди, на замовлення яких він вів наклепницьку діяльність...
Те, чим займаються ДБРівці, називається "дослідчими процесуальними діями". Законні вони, чи ні - справа інша... Для цього у нього є адвокат, якому він гроші платить, і суд, який повинен дать оцінку діям ДБР... А я особисто, навіть коли тонутиме - рук4и не подам... Надто багато він біди приніс Україні та українцям...
хай обшукають ще кабіну F-16 Джуса!
певен, у ній дбр знайде наркотики та вибухівку.
і обов'язково вилучити кабіну F-16 на експертизу .
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Обережно, а то крім ДБР може і від х*ла шахед прилетіти. У даній справі у них спільні інтереси)
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для таких бурятів є історичне визначення -
внутрішні яничари
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Хочете трешняк? Отримуйте!
ДБР провело обшуки в квартирі матері загиблого пілота «Джуса». Причому саме розслідування жодним чином не стосується ані легендарного льотчика, ані його родичів.
Обшуки ДБР проводило у рамках розслідування справі Віталія Шабуніна. Просто тому що він приятелював з Андрієм Пільщиковим та допомагав його матері після трагедії. І цей факт виявився достатньою підставою для проведення обшуку в квартирі, яка належить Лілії Авер'яновій - мамі "Джуса".
Причому їм було плювати, що вони фактично танцюють на могили загиблого і ще більше їм було наплювати, що обшуки проходять у загиблого Героя України, котрий це звання отримав посмертно
Логічно, що Лілія Авер'янова сприйняла ці події зі зрозумілим і справедливим обуренням. Втім, слідчі залишили приміщення тільки під загрозою медійного розголосу своїх дій та дзвінка матері Пільщикова в Офіс Президента..
У медіа за ці кілька днів було багато інформації, що справа Шабуніна обговорювалася на ставці Верховного Головкома і що «замовлення» цієї справи надійшло безпосередньо з ОП. А вказівки правоохоронці отримують ніби-то особисто від Андрія Єрмака, який вимагає показового процесу та швидкої «посадки» активіста. Ну, щоб інші боялися... (с) Володимир Горковен
скоти з дбр мають публічно, в пресі, і особисто вибачитись перед мамою Героя і перед всім українським народом, бо Джус є Герой України.
Джус - наш !
на відміну від дбр та замовників безпрєдєла з ОПи
З Шабуніним
НЕ працював,
НЕ знайомий і навіть ніколи в житті
НЕ бачив
але, якщо він дружив з Героєм України Джусом, то
"хороший Шабунін, надо брать" !
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не варто немічних на голову називати "силовиками"
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Зєлю геть. Вибори. Залужний - наш президент. Чи ще неначасі?
ви уявляєте, як пішла б війна, якщо спротив Патріотів очолив би Залужний !
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Дехто радіє, що взялися за Шабуніна. Так крокують по головах авторитарні, тоталітарні диктатури і лише питання часу, коли за допис в соцмережах, чи за вподобайку "постукають в двері".
Почерк схожий, що ленінської шобли, потім сталінської, гітлерівської.
Пам'ятаєте знаменитий вислів Мартіна Німеллера,
- Спочатку вони прийшли за комуністами, але я промовчав тому, що я не комуніст.
Потім вони прийшли за членами профспілок, але я промовчав тому, що я не член профспілок. Потім вони прийшли за євреями, але я промовчав тому, що я не єврей.
Потім вони прийшли за католиками, але я промовчав тому, що я - протестант.
Потім вони прийшли за мною, але до цього часу вже не залишилося нікого, хто б міг захистити мене.