РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12450 посетителей онлайн
Новости Подозрение Шабунину Обыски в квартире Джуса
6 353 73

ГБР провели обыски в квартире погибшего пилота Джуса

Пілот Джус

В квартире Героя Украины, летчика Андрея "Джуса" Пильщикова, расположенной в Харькове, следователи ГБР провели обыски. Такие действия ГБР связаны с делом активиста и руководителя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Общественному рассказала мама пилота Лилия Аверьянова. По ее словам, следователи пришли с обысками в квартиру Джуса в Харькове 11 июля.

"Это квартира, где ребенок вырос с рождения и до профессионального летчика, туда надо заходить, сняв шляпу. Они (следователи) просто звонят мне и ставят меня перед фактом, что сейчас мы будем взламывать вам дверь, потому что мы ищем здесь преступника, буквально. Сказали, чтобы я пришла", - рассказала Лилия Аверьянова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шабунин: Это попытка на моем примере показать, что Зеленский может сделать с кем угодно все, что угодно и когда угодно

На момент звонка женщина находилась в Киеве. Она рассказала, что "еле их остановила", чтобы правоохранители ничего не повредили, потому что если бы они поломали дверь, говорит Лилия, то "это был бы международный скандал". Ключи от квартиры были у соседки. Она и открыла дверь.

"Это старый дом. Эту квартиру не повредили фашисты в ту войну. В нее не врывались оккупанты или мародеры. Но следственная группа имела незаконное разрешение проникнуть в эту квартиру", - отмечает Лилия Аверьянова.

Мама Джуса рассказывает, что заинтересована, чтобы квартира не пустовала. Там часто остаются друзья, которые приехали в Харьков по работе и надо переночевать. Временный приют был и для Виталия Шабунина. Она хотела, чтобы за квартирой кто-то ухаживал.

"В городе много прилетов, были случаи разъединения труб, мы заливали соседей или кто-то нас, потому что это аварийные ситуации и надо, чтобы кто-то был "на подхвате". И мне выгодно, чтобы доверенный человек жил в моем доме. И от этого, знаете, никто не должен ломать мне дверь", - рассказала мать Джуса.

По ее словам, представители следственной бригады были из разных городов Украины, в частности Киева и Полтавы. Она приказала не трогать ее личные вещи и ее сына.

"Они довели меня до стресса. Сейчас я попала на стационарное лечение. Большое спасибо за такое "уважение" и "заботу" тем, кто должен был бы меня защищать, а не ломиться в мой дом. Андрей защищал его, защищал миллионы домов и положил на это свою жизнь. Тем, кто взялся выполнять эту грязную работу - позор", - сказала нам в комментарии госпожа Лилия.

Отмечается, что Общественное обратилось за комментарием в ГБР - ответили, что информацию уточняют.

Также читайте: Суд избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Автор: 

обыск (1911) Шабунин Виталий (574) ГБР (3112)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
Ну це ж не будинок коломойши,де слідчі ходили у бахілах та на ципочках,а балакали так що шелест трави на дворі було чутно.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:59 Ответить
+27
Коли "нові ліца" повертають до своєї команди портнова з татаровим і ставлять генпрокурором "на 100% моя людина", то шо ви хочете шоб вони побудували, яку правову державу?!
Мабуть перманентний Майдан, то є наша доля...
показать весь комментарий
16.07.2025 14:59 Ответить
+26
Падаль зелена.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так, це ганьба..., дбрівці знов за старе- згадали, що вони філіал фсб...
показать весь комментарий
16.07.2025 14:57 Ответить
Там ексгумація не намічається? Бо від цих дебеерів можна чекати що хочеш. Нагадайте собі історію з клістронами. Клістрони віддали військовим на сотий день війни. Кацапи бомбардували ,
а 7 радарів не працювали
показать весь комментарий
16.07.2025 15:22 Ответить
зеленорилі під#раси
показать весь комментарий
16.07.2025 16:05 Ответить
таке враження, що хутін таки побєділ і почався антиукраїнський беспрєдєл.

це безумовна ганьба !
пані Ліліє, українці просять вибачення за зневагу дебілів-прокурорів до пам'яті Вашого сина.

треба зібрати всіх цих тупих бугаїв і на чолі з верховним ухилянтом відправити на фронт, рити окопи, бо на нулі від цих кретинів буде тільки біда

.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:29 Ответить
Ганьба..
Ганьба була у 2019-му, коли Шабунін і Каленюк топили за монопольну владу Коломойського-Портнова- Зеленьського.
І Шабунін і всі його підлеглі перші місяці дуже раділи, що " нарешті прийшла НОВА ПРОГРЕСИВНА влада"
Якщо ця влада може як два пальці об асфальт на Героя України покласти, то що вона робить із пересічними?
За цю владу, хто буде нести відповідальніть, Клара Цєткін?
показать весь комментарий
16.07.2025 16:05 Ответить
Це навмисно робиться чи через дурість???
показать весь комментарий
16.07.2025 14:58 Ответить
Навмисно по дурному
показать весь комментарий
16.07.2025 14:59 Ответить
Організаторами навмисно і таки через дурість виконавців, які потім і носитимуть на собі ганьбу та можливо відповідатимуть за неї.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:07 Ответить
Патріотам вчергове показують хто вони і де їх місце.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:59 Ответить
Ну и делов натворил этот Шабунин
показать весь комментарий
16.07.2025 14:58 Ответить
Та да. 😔 Розпочав з убивства Кеннеді. Ну і як не згчдати, що у 2019-му був причетний до приходу до влади зелених.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:09 Ответить
Ще динозаври... то він астероїд запустив...
показать весь комментарий
16.07.2025 15:23 Ответить
але він.... ночував у хаті Героя України Джуса !

.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:32 Ответить
І це явно привід скасувати надання звання Героя України Джусу, а всю його рідню відгамселити ногами та посадити до буцигарні.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:41 Ответить
сарказм виявився правдою -

скоти із дбр морально відгамселили мати Героя України Джуса (вона попала в стаціонар) і всіх українців

курви !

.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:53 Ответить
Ну це ж не будинок коломойши,де слідчі ходили у бахілах та на ципочках,а балакали так що шелест трави на дворі було чутно.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:59 Ответить
Коли "нові ліца" повертають до своєї команди портнова з татаровим і ставлять генпрокурором "на 100% моя людина", то шо ви хочете шоб вони побудували, яку правову державу?!
Мабуть перманентний Майдан, то є наша доля...
показать весь комментарий
16.07.2025 14:59 Ответить
Падаль зелена.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:02 Ответить
А якщо Шабунін їздив на метро.
Проведете обшуки в метрополітені?
показать весь комментарий
16.07.2025 15:03 Ответить
На метро він таки їздив. Треба обшукати всі рейки в тунелях.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:07 Ответить
там темно, треба тунелі обмацати, обнюхати і .. із'ять на експертизу, як планшети дітей Шабуніна.
кияни не пани - обійдуться без метро.

.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:35 Ответить
"Зе-ДБР. Філія ФСБ"
показать весь комментарий
16.07.2025 15:05 Ответить
Через цього шабуніна у стількох людей проблем добавилось якесь воно токсичне
показать весь комментарий
16.07.2025 15:06 Ответить
Саме через "цього шабуніна", не через політичні репресії загонами зеленського. Не переплутайте. А то і по вас прийдуть.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:08 Ответить
А ти пропонуєш Шабуніна "захистить"? Він закон не порушував? Не тільки "числився" на військовій службі, а й ходив у атаки, і сидів під обстрілами? У нього є адвокат - хай працює... Не треба "змішувать мух з котлетами...".
показать весь комментарий
16.07.2025 15:17 Ответить
Обожнюю ці оцінювання ухилянтами ефективністі служби різних військових ЗСУ, такі всі спеціалісти розумні.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:19 Ответить
Слухай, "тринда"! У тебе є докази, що я "ухилянт"? Так, я "ухилянт"! Ухиляюся за віком - бо маю вже 64 роки. І ще прикриваюся протезованою, з 2016 року, ногою... Даси свою, цілу, піду на фронт!.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:30 Ответить
колишньому військовому варто знати, що НЕ вся армія перебуває на нулі і ходить в атаки

якось так

.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:38 Ответить
Син мого колеги пішов за хлібом і безвісти пропав під курським напрямком. І це за 1 місяць. А товариш Шабунін вже 4й рік "воює".
показать весь комментарий
16.07.2025 16:00 Ответить
прилітає і в "самому захищеному" Києві і, нажаль, гинуть абсолютно цивільні люди.
то до чого до служби Шабуніна смерть сина Вашого знайомого ?
царство йому небесне ...

.
показать весь комментарий
16.07.2025 16:05 Ответить
Я не про це, я про то шо військовий в тилу, якщо він дійсно військовий без обмежень по здоровлю, не може тусуватись 4 роки в тилу, пора, як кажуть, і чєсть знать.
показать весь комментарий
16.07.2025 16:07 Ответить
А скільки хвилин просидіти під обстрілами треба, щоб ви ухвалили?
показать весь комментарий
16.07.2025 15:22 Ответить
Спробуй хоч один витримать...
показать весь комментарий
16.07.2025 15:27 Ответить
авжеж, токсикоман-Шабунін

.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:36 Ответить
ДБР - це боягузлива явно ворожа структура, яка своїми діями зайвий раз це доводить!
показать весь комментарий
16.07.2025 15:06 Ответить
Ретельно огляньте унітаз!
Він там залишив для вас щось дуже цікаве!
💩😂
показать весь комментарий
16.07.2025 15:06 Ответить
Ні поваги ні честі!!! дбр, ви **** тікали з початку вторгнення, а зараз " герої " поплюжите героя України!!!! Маю надію з вами зроблять те саме, маю надію дуже скоро!!!!
показать весь комментарий
16.07.2025 15:06 Ответить
****... а я ж топив за створення цього ДБР. Срані жополизи зеленського
показать весь комментарий
16.07.2025 15:07 Ответить
Це нажаль татарва.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:14 Ответить
спаскудити можна й Господа Бога.

аби було натхнення

.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:40 Ответить
Накінецьто дбр працює по всім фронтам. Корупція у всіх соціальних прослойках.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:07 Ответить
Розносить по тих прослойкає, чи розсаджує?
показать весь комментарий
16.07.2025 15:12 Ответить
"про-слойкі общєства", панімаєтє лі, а не якісь там "соціальні верстви".

є такий вид соціального бур'яну -
"совок нєістрєбімий"

.
показать весь комментарий
16.07.2025 16:02 Ответить
Русизм мною вжитий свідомо. Для підсилення абсурду.
показать весь комментарий
16.07.2025 16:06 Ответить
Я ж кажу, що гундоса почвара ні перед чим не зупиниться, щоб обратися на новий термін. Він і мільйон ще положить...
показать весь комментарий
16.07.2025 15:12 Ответить
А ніхто не подумав, що можливо Шабунін реально там щось ховав, адже вони дружили з Пільщиковим, вважав, що не посміють там шукати. А вони - посміли. Все може бути. Невже тут хтось справді переконаний, що Шабунін порядна людина і не зробив би такого? Чи просто підвернувся черговий зручний привід понити - яка ж у нас погана влада.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:14 Ответить
Тут переконані, що Джус не зробив би такого.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:16 Ответить
Такі, як "Шабуня", не зупиняються ні перед чим... Розкажу один випадок. Його мені знайомий розказував - сам тому був свідком.
У радянські часи Олександр Матросов був "іконою". В тому полку, куди він був навічно зачислений, в казармі стояла "його" койка. Якось туди прийшов генерал, з перевіркою. І почав шпетить старшину, за погано заправлені койки. Горлав, горлав, а потім підходить до "меморіальної" койки Матросова, і з словами:"Что, вот так нельзя заправить?!", сіпає за подушку. А з-під неї викочуються дві пусті пляшки горілчані...
показать весь комментарий
16.07.2025 15:25 Ответить
Ваші казарменні історії дуже занятні, таваріщь замполіт Яре.
Вони навіть подобаються сумно відомій на Цензорі Підлоті Маккарону.
але, Шабунін НЕ Алєксандр Матросов, він набагато більше !

Шабунін - Громадянин України з презумпцією невинності

ото поважайте закони Держави, в якій Ви живете

.
показать весь комментарий
16.07.2025 16:12 Ответить
Так Джуса давно нема. Це ж не колись, а зараз.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:28 Ответить
Певно діаманти з якутії)
показать весь комментарий
16.07.2025 15:24 Ответить
то що, Герой України Джус подєльнік Шабуніна ?

хай обшукають ще кабіну F-16 Джуса!
певен, у ній дбр знайде наркотики та вибухівку.

і обов'язково вилучити кабіну F-16 на експертизу .

.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:46 Ответить
Татарова, суку, на нари!!
показать весь комментарий
16.07.2025 15:15 Ответить
"Тимчасовий прихисток був і для Віталія Шабуніна"
Обережно, а то крім ДБР може і від х*ла шахед прилетіти. У даній справі у них спільні інтереси)
показать весь комментарий
16.07.2025 15:17 Ответить
Хтось сподівається виграти у війні під керівництвом фсбшного гадьониша?
показать весь комментарий
16.07.2025 15:21 Ответить
авжеж ! із ЗЄлєнским ми паБєдім !

.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:48 Ответить
І Ісуса він розіп'яв.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:23 Ответить
Ааков загадив реформу МВД а СБУ ніхто і не чіпав а всі ці суди і прокуратури чого стоять.А все просто-потрібен був контроль і вибори на місцях всіх керівників служб і простий механізм для зняття та покарання тих хто не чистий на руки.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:26 Ответить
Щож..терпіть те що самі натворили...Шо маєм то маєм.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:28 Ответить
СКОТИ.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:29 Ответить
Як швидко часи Януковича повернулися
показать весь комментарий
16.07.2025 15:32 Ответить
Яник нервово палить збоку: а що так можна було?
показать весь комментарий
16.07.2025 15:40 Ответить
щеб долар по вісім вернуть
показать весь комментарий
16.07.2025 15:53 Ответить
Це єдине, що не встиг пообіцяти Шашличний в 2019 , але попереду відмітка 80, яку трускавецькі економісти можуть і досягти
показать весь комментарий
16.07.2025 15:56 Ответить
Меланка Подоляк дуже любить зелених
показать весь комментарий
16.07.2025 15:35 Ответить
Тримайся, пані Лілія! Ви гідна людина і виховали такого ж гідного Героя! Цього не мало трапитись і помилка має бути виправлена
показать весь комментарий
16.07.2025 15:49 Ответить
просто ***..ті (
показать весь комментарий
16.07.2025 15:50 Ответить
Це наслідки голосування в 2019, нічого дивного
показать весь комментарий
16.07.2025 15:56 Ответить
режим внутрішньої окупації України інородцями не залишає українцям і єдиного шансу на порятунок.або ми їх = або вони нас.так було завжди і в усі часи.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:59 Ответить
Тут часто ******* пугати бурятами, забуваючи, що буряти захопили владу в 2019
показать весь комментарий
16.07.2025 16:04 Ответить
Березовый сок
Хочете трешняк? Отримуйте!

ДБР провело обшуки в квартирі матері загиблого пілота «Джуса». Причому саме розслідування жодним чином не стосується ані легендарного льотчика, ані його родичів.

Обшуки ДБР проводило у рамках розслідування справі Віталія Шабуніна. Просто тому що він приятелював з Андрієм Пільщиковим та допомагав його матері після трагедії. І цей факт виявився достатньою підставою для проведення обшуку в квартирі, яка належить Лілії Авер'яновій - мамі "Джуса".

Причому їм було плювати, що вони фактично танцюють на могили загиблого і ще більше їм було наплювати, що обшуки проходять у загиблого Героя України, котрий це звання отримав посмертно

Логічно, що Лілія Авер'янова сприйняла ці події зі зрозумілим і справедливим обуренням. Втім, слідчі залишили приміщення тільки під загрозою медійного розголосу своїх дій та дзвінка матері Пільщикова в Офіс Президента..

У медіа за ці кілька днів було багато інформації, що справа Шабуніна обговорювалася на ставці Верховного Головкома і що «замовлення» цієї справи надійшло безпосередньо з ОП. А вказівки правоохоронці отримують ніби-то особисто від Андрія Єрмака, який вимагає показового процесу та швидкої «посадки» активіста. Ну, щоб інші боялися... (с) Володимир Горковен
показать весь комментарий
16.07.2025 16:00 Ответить
Щось останній час силовики показують свою роботу яка і нах...й не потрібна нам ..незай йдуть на фронт там попрацюють
показать весь комментарий
16.07.2025 16:09 Ответить
 
 