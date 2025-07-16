ГБР провели обыски в квартире погибшего пилота Джуса
В квартире Героя Украины, летчика Андрея "Джуса" Пильщикова, расположенной в Харькове, следователи ГБР провели обыски. Такие действия ГБР связаны с делом активиста и руководителя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Общественному рассказала мама пилота Лилия Аверьянова. По ее словам, следователи пришли с обысками в квартиру Джуса в Харькове 11 июля.
"Это квартира, где ребенок вырос с рождения и до профессионального летчика, туда надо заходить, сняв шляпу. Они (следователи) просто звонят мне и ставят меня перед фактом, что сейчас мы будем взламывать вам дверь, потому что мы ищем здесь преступника, буквально. Сказали, чтобы я пришла", - рассказала Лилия Аверьянова.
На момент звонка женщина находилась в Киеве. Она рассказала, что "еле их остановила", чтобы правоохранители ничего не повредили, потому что если бы они поломали дверь, говорит Лилия, то "это был бы международный скандал". Ключи от квартиры были у соседки. Она и открыла дверь.
"Это старый дом. Эту квартиру не повредили фашисты в ту войну. В нее не врывались оккупанты или мародеры. Но следственная группа имела незаконное разрешение проникнуть в эту квартиру", - отмечает Лилия Аверьянова.
Мама Джуса рассказывает, что заинтересована, чтобы квартира не пустовала. Там часто остаются друзья, которые приехали в Харьков по работе и надо переночевать. Временный приют был и для Виталия Шабунина. Она хотела, чтобы за квартирой кто-то ухаживал.
"В городе много прилетов, были случаи разъединения труб, мы заливали соседей или кто-то нас, потому что это аварийные ситуации и надо, чтобы кто-то был "на подхвате". И мне выгодно, чтобы доверенный человек жил в моем доме. И от этого, знаете, никто не должен ломать мне дверь", - рассказала мать Джуса.
По ее словам, представители следственной бригады были из разных городов Украины, в частности Киева и Полтавы. Она приказала не трогать ее личные вещи и ее сына.
"Они довели меня до стресса. Сейчас я попала на стационарное лечение. Большое спасибо за такое "уважение" и "заботу" тем, кто должен был бы меня защищать, а не ломиться в мой дом. Андрей защищал его, защищал миллионы домов и положил на это свою жизнь. Тем, кто взялся выполнять эту грязную работу - позор", - сказала нам в комментарии госпожа Лилия.
Отмечается, что Общественное обратилось за комментарием в ГБР - ответили, что информацию уточняют.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
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а 7 радарів не працювали
це безумовна ганьба !
пані Ліліє, українці просять вибачення за зневагу дебілів-прокурорів до пам'яті Вашого сина.
треба зібрати всіх цих тупих бугаїв і на чолі з верховним ухилянтом відправити на фронт, рити окопи, бо на нулі від цих кретинів буде тільки біда
.
Ганьба була у 2019-му, коли Шабунін і Каленюк топили за монопольну владу Коломойського-Портнова- Зеленьського.
І Шабунін і всі його підлеглі перші місяці дуже раділи, що " нарешті прийшла НОВА ПРОГРЕСИВНА влада"
Якщо ця влада може як два пальці об асфальт на Героя України покласти, то що вона робить із пересічними?
За цю владу, хто буде нести відповідальніть, Клара Цєткін?
.
скоти із дбр морально відгамселили мати Героя України Джуса (вона попала в стаціонар) і всіх українців
курви !
.
Мабуть перманентний Майдан, то є наша доля...
Проведете обшуки в метрополітені?
кияни не пани - обійдуться без метро.
.
якось так
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то до чого до служби Шабуніна смерть сина Вашого знайомого ?
царство йому небесне ...
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Він там залишив для вас щось дуже цікаве!
💩😂
аби було натхнення
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є такий вид соціального бур'яну -
"совок нєістрєбімий"
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У радянські часи Олександр Матросов був "іконою". В тому полку, куди він був навічно зачислений, в казармі стояла "його" койка. Якось туди прийшов генерал, з перевіркою. І почав шпетить старшину, за погано заправлені койки. Горлав, горлав, а потім підходить до "меморіальної" койки Матросова, і з словами:"Что, вот так нельзя заправить?!", сіпає за подушку. А з-під неї викочуються дві пусті пляшки горілчані...
Вони навіть подобаються сумно відомій на Цензорі Підлоті Маккарону.
але, Шабунін НЕ Алєксандр Матросов, він набагато більше !
Шабунін - Громадянин України з презумпцією невинності
ото поважайте закони Держави, в якій Ви живете
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хай обшукають ще кабіну F-16 Джуса!
певен, у ній дбр знайде наркотики та вибухівку.
і обов'язково вилучити кабіну F-16 на експертизу .
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Обережно, а то крім ДБР може і від х*ла шахед прилетіти. У даній справі у них спільні інтереси)
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Хочете трешняк? Отримуйте!
ДБР провело обшуки в квартирі матері загиблого пілота «Джуса». Причому саме розслідування жодним чином не стосується ані легендарного льотчика, ані його родичів.
Обшуки ДБР проводило у рамках розслідування справі Віталія Шабуніна. Просто тому що він приятелював з Андрієм Пільщиковим та допомагав його матері після трагедії. І цей факт виявився достатньою підставою для проведення обшуку в квартирі, яка належить Лілії Авер'яновій - мамі "Джуса".
Причому їм було плювати, що вони фактично танцюють на могили загиблого і ще більше їм було наплювати, що обшуки проходять у загиблого Героя України, котрий це звання отримав посмертно
Логічно, що Лілія Авер'янова сприйняла ці події зі зрозумілим і справедливим обуренням. Втім, слідчі залишили приміщення тільки під загрозою медійного розголосу своїх дій та дзвінка матері Пільщикова в Офіс Президента..
У медіа за ці кілька днів було багато інформації, що справа Шабуніна обговорювалася на ставці Верховного Головкома і що «замовлення» цієї справи надійшло безпосередньо з ОП. А вказівки правоохоронці отримують ніби-то особисто від Андрія Єрмака, який вимагає показового процесу та швидкої «посадки» активіста. Ну, щоб інші боялися... (с) Володимир Горковен