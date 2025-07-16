ГБР провели обыски в квартире погибшего пилота Джуса

В квартире Героя Украины, летчика Андрея "Джуса" Пильщикова, расположенной в Харькове, следователи ГБР провели обыски. Такие действия ГБР связаны с делом активиста и руководителя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Общественному рассказала мама пилота Лилия Аверьянова. По ее словам, следователи пришли с обысками в квартиру Джуса в Харькове 11 июля.

"Это квартира, где ребенок вырос с рождения и до профессионального летчика, туда надо заходить, сняв шляпу. Они (следователи) просто звонят мне и ставят меня перед фактом, что сейчас мы будем взламывать вам дверь, потому что мы ищем здесь преступника, буквально. Сказали, чтобы я пришла", - рассказала Лилия Аверьянова.

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На момент звонка женщина находилась в Киеве. Она рассказала, что "еле их остановила", чтобы правоохранители ничего не повредили, потому что если бы они поломали дверь, говорит Лилия, то "это был бы международный скандал". Ключи от квартиры были у соседки. Она и открыла дверь.

"Это старый дом. Эту квартиру не повредили фашисты в ту войну. В нее не врывались оккупанты или мародеры. Но следственная группа имела незаконное разрешение проникнуть в эту квартиру", - отмечает Лилия Аверьянова.

Мама Джуса рассказывает, что заинтересована, чтобы квартира не пустовала. Там часто остаются друзья, которые приехали в Харьков по работе и надо переночевать. Временный приют был и для Виталия Шабунина. Она хотела, чтобы за квартирой кто-то ухаживал.

"В городе много прилетов, были случаи разъединения труб, мы заливали соседей или кто-то нас, потому что это аварийные ситуации и надо, чтобы кто-то был "на подхвате". И мне выгодно, чтобы доверенный человек жил в моем доме. И от этого, знаете, никто не должен ломать мне дверь", - рассказала мать Джуса.

По ее словам, представители следственной бригады были из разных городов Украины, в частности Киева и Полтавы. Она приказала не трогать ее личные вещи и ее сына.

"Они довели меня до стресса. Сейчас я попала на стационарное лечение. Большое спасибо за такое "уважение" и "заботу" тем, кто должен был бы меня защищать, а не ломиться в мой дом. Андрей защищал его, защищал миллионы домов и положил на это свою жизнь. Тем, кто взялся выполнять эту грязную работу - позор", - сказала нам в комментарии госпожа Лилия.

Отмечается, что Общественное обратилось за комментарием в ГБР - ответили, что информацию уточняют.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.