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Новости Подозрение Шабунину
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Шабунин: Это попытка на моем примере показать, что Зеленский может сделать с кем угодно все, что угодно и когда угодно

Виталий Шабунин

Виталий Шабунин заявил, что уголовное дело против него было возбуждено, чтобы запугать критиков власти и заблокировать любые попытки разоблачать коррупцию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Кроме того, Шабунин заявил, что руководитель Государственного бюро расследований Алексей Сухачев должен "или извиниться, или объявить новое подозрение относительно автомобиля", о котором шла речь в официальном сообщении ГБР.

В подозрении, которое вручили Шабунину, об авто не упоминается, это подтвердил и прокурор Михаил Балан в комментарии после судебного заседания. По его словам, факты относительно автомобиля исследуются в рамках досудебного расследования.

Читайте: Мы считаем абсолютно перспективной возможность дальнейшего обжалования решения суда, - адвокат Шабунина Рокунь

"Это попытка на моем примере показать всем обличителям и критикам: Зеленский и его команда могут сделать с кем угодно все, что угодно и когда угодно", - прокомментировал нынешнее заседание Шабунин. По его словам, цель таких действий - запугать критиков и заблокировать любые попытки разоблачать коррупцию.

Шабунин предположил, что следующим шагом власти может стать изоляция его от публичной коммуникации, изменив формат службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В суд к Шабунину пришли друзья провокатора Филимоненко, который из-за границы дискредитирует Украину, - ЦПК. ФОТО

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру пресечения Шабунину будет избирать судья Гречаная, которая оправдала Тишлека и закрыла дело против Тимошенко

Автор: 

суд (25166) Шабунин Виталий (565)


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Топ комментарии
+8
Гундоса почвара дуже мстива. Щоб її відігнати від влади положим не одне Небесну сотню...
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15.07.2025 21:47 Ответить
+6
"Шабуні" треба нагадать, що, коли він "жбурлявся лайном" у Порошенка - йому ніякі звинувачення не висувалися, і дозволяли "гавкать, скільки хоче"... А зараз, коли ті, на кого він працював, прийшли, завдяки його старанням, до влади, та використали проти нього такі ж незаконні методи "затикання рота", він верещить про "незаконність"?
Що, "болить", коли тебе, твоїми ж методами, луклять по хребту? Сам винен... Саме ти це зло породив... Тепер "сьорбай кашу, тобою ж заварену...
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15.07.2025 21:48 Ответить
+6
Слишком много этого любителя грантов..
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15.07.2025 21:51 Ответить
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Без черги в ТЦК ліз?
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15.07.2025 21:39 Ответить
Ішак Оманський поки його мордою в його ж лайно не вимокають, як серливий кіт - не заспокоїться!
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15.07.2025 21:56 Ответить
То тільки так з ухилянта и і треба а родини позбавить громадянства всіх прав і пішки на болота через мінні поля
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15.07.2025 22:25 Ответить
Дякую національному ЗЕпідеру Зеленському за боротьбу проти іноагентів, замість грантів - окопи та утилізація соросячого гною на нульовій лінії.
Російське ІПСО не пройде! Працюйте браття! Слава Україні!
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15.07.2025 22:30 Ответить
Викривати - одне - є ше суди - яким закон не писаний
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15.07.2025 21:34 Ответить
Чого ти тут "срач розводиш"?!!! Тема обговорення - ІНША...
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15.07.2025 21:41 Ответить
Да не-е! То шо х-ло ведет Украину руками елдака к диктатуре - это разве проблема?
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15.07.2025 21:44 Ответить
Моня - проблема не в Шабуніні. Проблема в тому що завтра це може бути Моня.
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15.07.2025 21:54 Ответить
Якщо воно або ухилянт або курва кацапська то так і треба Українці воюють захищають свою земллю а всяке кацапське гімно під час війни непогано себе відчува потрібна фільтрація повна весь непотріб гнать на болота кордони до Європи закрити для цивільних всіх депутатів адвокатів правозахисників чиновників обох статей на передовій копати окопи будувать бліндажі
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15.07.2025 22:34 Ответить
В Україні зараз 143 тисячі абсолютно здорових кадрових військових до 60 років сидять собі спокійненько на гарних пенсіях.Але чомусь цих дармоїдів ніхто не мобілізує.Натомість бігають по полях за трактористами.
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15.07.2025 22:41 Ответить
143 тисячі... На гарних пенсіях... Це інфа звідки?
Б... Всьо життя воєнні бідували, по з'йомним квартирам катались... У нас вся армія до 2014 року була 100 тисяч... А тепер виявляється сидять на гарних пенсіях...
Ти звідки шерсть?
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15.07.2025 23:02 Ответить
А, ми солодко мобілізовані жили? Щоб заробити в Кропивницьку більш менш нормальні гроші, треба було працювати на одній роботі та ще підробляти.
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16.07.2025 00:10 Ответить
100%
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15.07.2025 22:01 Ответить
За дезертирство треба карати на горло.
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15.07.2025 21:38 Ответить
Спочатку, голову полікуй
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15.07.2025 22:07 Ответить
Твою дурну лікувати марна трата часу і зусиль таких як свиней різать бо вони гірше ворогів
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15.07.2025 22:36 Ответить
Нагадайте будь ласка, пан Шабунін сказав хоч слово про бусифікацію?
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15.07.2025 21:39 Ответить
Шабунін прозрів! А був абсолютно сліпим і глухим і у 2018-му, і у 2019-му, і навіть у наступні 5 років.
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15.07.2025 21:41 Ответить
Ну, у даному випадку з тим, хто до армії не дійшов, в бойові виплати отримував.
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15.07.2025 21:43 Ответить
Он боевые не получал, он получал армейское содержание.
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15.07.2025 21:47 Ответить
50 тисяч в місяць ? Що це за "содержание" ? Тим більше, що він був відсутній в частині.
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15.07.2025 22:03 Ответить
Шабунин, это доказывает только одно- ты лох, а Янелох- не лох.
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15.07.2025 21:45 Ответить
Гундоса почвара дуже мстива. Щоб її відігнати від влади положим не одне Небесну сотню...
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15.07.2025 21:47 Ответить
"Шабуні" треба нагадать, що, коли він "жбурлявся лайном" у Порошенка - йому ніякі звинувачення не висувалися, і дозволяли "гавкать, скільки хоче"... А зараз, коли ті, на кого він працював, прийшли, завдяки його старанням, до влади, та використали проти нього такі ж незаконні методи "затикання рота", він верещить про "незаконність"?
Що, "болить", коли тебе, твоїми ж методами, луклять по хребту? Сам винен... Саме ти це зло породив... Тепер "сьорбай кашу, тобою ж заварену...
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15.07.2025 21:48 Ответить
навіть порошенко пробачив шабуніна та підтримав його, бо владу треба критикувати за незаконні дії
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15.07.2025 22:07 Ответить
Я - не Порошенко...
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15.07.2025 22:10 Ответить
розумію, але і ви маєте розуміти, що сьогодні "негідник" шабунін, а завтра - кожного з нас посадять, знайдуть за що.
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15.07.2025 22:15 Ответить
До мене, у ТЕБЕ, які претензії?
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15.07.2025 22:23 Ответить
Є. ТИ підігруєш режиму зе, як маленький корисний гой.
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15.07.2025 22:26 Ответить
Телепню! Ти, з своїми жалюгідними потугами, мене покритикувать, виглядиш ідіотом... Я ще до виборів "Блазня" так йому тут "підігрував", що "Цензор" "ходуном ходив". І шабунінські "виверти", тих часів, прекрасно знаю та пам"ятаю... Так що не тобі мене судить і критикувать... Понабігали тут, "сопливі свіжозаряджені", і "повчать" лізете...
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15.07.2025 22:32 Ответить
При порошенку шабунін фіктивно в армії не служив...
Гроші не отримував за фіктивну службу...
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15.07.2025 22:59 Ответить
Слишком много этого любителя грантов..
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15.07.2025 21:51 Ответить
Зараз не влада, а так звана попозиція своїми словами і діями показує і доказує шо в Україні є і мають бути люди поза законом.
Головна умова шоби стати поза законом це ТРЕ ГОЛОСНО ЗАПИСАТИ СЕБЕ В ОПОЗИЦІЮ, ГОЛОСНО КРИТИКУВАТИ ВЛАДУ ГОЛОСНО, АЛЕ ВИБІРКОВО ВОЛАТИ ПРО КОРУПЦІЮ.
А в той же час саме можеш робити усе шо хочеш і красти потихеньку, і брати хабарі і подарунки, бо ЯК ПРИЙДУТЬ З ПІДОЗРОЮ І СПИТАЮТЬ ГОЛОСНО КРИЧИМО - НЕВИННАЯ Я НЕПОЧАТУХА, А ТО ВСЬО ПАЛІТІЧЕСЬКОЄ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ.
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15.07.2025 21:52 Ответить
Щось не пам'ятаю про заяви Шабуні про незаконне переслідування опозиції, та тиску на незалежні СМІ.
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15.07.2025 21:53 Ответить
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15.07.2025 22:35 Ответить
да-на фоні зеленського порох щас виглядає біленьким і пухкеньким
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15.07.2025 21:54 Ответить
Порох на боці України!! Вся шобла зєбілов - за "ту сторону"
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15.07.2025 23:45 Ответить
Віталій, вибачся перед Петром. Він тобі хати не палив і справ не відкривав. Покажи що Гундоса почвара безпрєдєльщик. А ми Кіту все розповімо.
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15.07.2025 21:57 Ответить
Це справжнє відкриття, що колишній президент влаштовував в Україні антіконституційний переворот.
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15.07.2025 22:03 Ответить
З таким під..ном, звістно
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15.07.2025 22:05 Ответить
Скільки ботів поналазило вони захищають владу і корупціонерів від будь якої критики зі сторони громадських активістів чи порядних журналістів ,перетворитись в міні рф.
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15.07.2025 22:09 Ответить
Віталя, не переймайся. Це контрреволюція, поглинає своїх дітей
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15.07.2025 22:23 Ответить
Якщо не об'єднатися і не протистояти новому диктатору Зеленському , якій копіює усі дії Путіна по знищенню своїх критиків, то в Україні не буде діяти закон, а лише бажання диктатора. М'ясні штурми та загранотряди на фронті і фізичне знищення своїх опонентів може стати реальністю в Україні.
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15.07.2025 22:26 Ответить
я чомусь думав, що пацан заспокоїться, аж ні...ра, лізе далі.
Хлопе ти жив в Києві, тр...хав свою жінку, спав в себе в хаті, пив пиво по барах, в по документах, ти був в армії, і отримував за це гроші...
І після цього ти верещиш про зраду і розгул беззаконня?
Так, ще багато кого треба посадити, але це не означає що тебе в останню чергу...
Прям як наші ухилянти, всі, але не ми...
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15.07.2025 22:55 Ответить
Та ти шо?Чогось мовчав,коли зєля переслідував опонентів,а тепер тут півником кукуріка!
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15.07.2025 22:57 Ответить
І жодного слова про Пороха та купу бруду і справ проти нього
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15.07.2025 23:41 Ответить
хотілося б побажати "борцю з корупцією" - неси службу чесно і ніхто тебе не турбуватиме!
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15.07.2025 23:26 Ответить
Зєбілоту ZEро треба знищувати це факт. Але ж і цей телепень був корисним ідіотом ( а може й фінансованим а не "корисним) що допомагав валити українську законну владу під виглядом спецоперації "вибори клована" а
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15.07.2025 23:40 Ответить
 
 