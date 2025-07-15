Шабунин: Это попытка на моем примере показать, что Зеленский может сделать с кем угодно все, что угодно и когда угодно

Виталий Шабунин заявил, что уголовное дело против него было возбуждено, чтобы запугать критиков власти и заблокировать любые попытки разоблачать коррупцию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Кроме того, Шабунин заявил, что руководитель Государственного бюро расследований Алексей Сухачев должен "или извиниться, или объявить новое подозрение относительно автомобиля", о котором шла речь в официальном сообщении ГБР.

В подозрении, которое вручили Шабунину, об авто не упоминается, это подтвердил и прокурор Михаил Балан в комментарии после судебного заседания. По его словам, факты относительно автомобиля исследуются в рамках досудебного расследования.

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"Это попытка на моем примере показать всем обличителям и критикам: Зеленский и его команда могут сделать с кем угодно все, что угодно и когда угодно", - прокомментировал нынешнее заседание Шабунин. По его словам, цель таких действий - запугать критиков и заблокировать любые попытки разоблачать коррупцию.

Шабунин предположил, что следующим шагом власти может стать изоляция его от публичной коммуникации, изменив формат службы.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

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