РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6119 посетителей онлайн
Новости Подозрение Шабунину
653 3

Мы считаем абсолютно перспективной возможность дальнейшего обжалования решения суда, - адвокат Шабунина Рокунь

Адвокат Сергей Рокунь

Адвокат Виталия Шабунина Сергей Рокунь заявил, что сторона защиты считает подозрение активисту необоснованным и будет обжаловать решение суда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания суда.

"Защита считает подозрение Шабунину абсолютно необоснованным. Сегодняшнее заседание и форму обращения с тем ходатайством, в которой оно было подано в суд, считаем специальной искусственной манипуляцией, направленной на то, чтобы получить для себя констатацию подтверждения обоснованности подозрения", - заявил адвокат.

И добавил, что сторона защиты считает "абсолютно перспективной возможность дальнейшего обжалования указанного решения".

Читайте: Прокурор Балан о политическом давлении по делу Шабунина: Будем откровенны, наш подозреваемый не является политиком

Кроме того, Рокунь подчеркнул, что аргументы стороны защиты, которые были озвучены в течение судебного заседания, все наши ходатайства не были учтены судом.

"Что может свидетельствовать о предвзятости со стороны суда при оценке доказательств", - резюмировал адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В суд к Шабунину пришли друзья провокатора Филимоненко, который из-за границы дискредитирует Украину, - ЦПК. ФОТО

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру пресечения Шабунину будет избирать судья Гречаная, которая оправдала Тишлека и закрыла дело против Тимошенко

Автор: 

суд (25166) Шабунин Виталий (565)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.07.2025 21:24 Ответить
Шабунін боровся проти Порошенка, бо хотів, щоб його посадив Зеленскій.
показать весь комментарий
15.07.2025 21:29 Ответить
Оскаржувати шо ???????
Оскаржувати ,,особисте зобов"язання" ???????
Захисники шабуні або зовсім при...єлі, або ПРОСТО, СПОКІЙНО БЕЗ ЕМОЦІЙ РОЗВОДЯТЬ ГРАНТОЖЕРА НА ГРОШИКИ.
А хоча чому б і ні ???
Випала така нагода заробити...
показать весь комментарий
15.07.2025 22:00 Ответить
 
 