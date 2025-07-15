Мы считаем абсолютно перспективной возможность дальнейшего обжалования решения суда, - адвокат Шабунина Рокунь
Адвокат Виталия Шабунина Сергей Рокунь заявил, что сторона защиты считает подозрение активисту необоснованным и будет обжаловать решение суда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания суда.
"Защита считает подозрение Шабунину абсолютно необоснованным. Сегодняшнее заседание и форму обращения с тем ходатайством, в которой оно было подано в суд, считаем специальной искусственной манипуляцией, направленной на то, чтобы получить для себя констатацию подтверждения обоснованности подозрения", - заявил адвокат.
И добавил, что сторона защиты считает "абсолютно перспективной возможность дальнейшего обжалования указанного решения".
Кроме того, Рокунь подчеркнул, что аргументы стороны защиты, которые были озвучены в течение судебного заседания, все наши ходатайства не были учтены судом.
"Что может свидетельствовать о предвзятости со стороны суда при оценке доказательств", - резюмировал адвокат.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
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Оскаржувати ,,особисте зобов"язання" ???????
Захисники шабуні або зовсім при...єлі, або ПРОСТО, СПОКІЙНО БЕЗ ЕМОЦІЙ РОЗВОДЯТЬ ГРАНТОЖЕРА НА ГРОШИКИ.
А хоча чому б і ні ???
Випала така нагода заробити...