Мы считаем абсолютно перспективной возможность дальнейшего обжалования решения суда, - адвокат Шабунина Рокунь

Адвокат Виталия Шабунина Сергей Рокунь заявил, что сторона защиты считает подозрение активисту необоснованным и будет обжаловать решение суда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания суда.

"Защита считает подозрение Шабунину абсолютно необоснованным. Сегодняшнее заседание и форму обращения с тем ходатайством, в которой оно было подано в суд, считаем специальной искусственной манипуляцией, направленной на то, чтобы получить для себя констатацию подтверждения обоснованности подозрения", - заявил адвокат.

И добавил, что сторона защиты считает "абсолютно перспективной возможность дальнейшего обжалования указанного решения".

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Кроме того, Рокунь подчеркнул, что аргументы стороны защиты, которые были озвучены в течение судебного заседания, все наши ходатайства не были учтены судом.

"Что может свидетельствовать о предвзятости со стороны суда при оценке доказательств", - резюмировал адвокат.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

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