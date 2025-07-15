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Новости Подозрение Шабунину
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Прокурор Балан о политическом давлении в деле Шабунина: Будем откровенны, наш подозреваемый не является политиком

Прокурор Михаил Балан

Прокурор Михаил Балан, комментируя решение суда относительно меры пресечения Виталию Шабунину, заявил, что тот "не является политиком".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Прокурор Балан отметил, что "вокруг этого дела очень много разговоров и неверных трактовок".

"Поэтому с целью недопущения информационных спекуляций в информационном пространстве, я бы остановился на отдельных пунктах", - сказал он.

Относительно обысков, которые проводились 11 июля, он заявил, что "эти действия проводились как неотложные, в порядке ч. 33 ст. 233 УПК Украины". А их обоснованность и законность "сегодня подтверждена судом".

Читайте: Суд избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа

"Поэтому прошу не манипулировать с этим вопросом в дальнейшем. Каких-либо нарушений в действиях работников правоохранительных органов во время проведения данных следственных действий не выявлено. Констатируем факт, что судебный контроль состоялся", - сказал Балан.

"Второе. Обыск, который проводился по месту регистрации Шабунина. В частности, во время этого обыска следователем изъяты мобильные терминалы и компьютерная техника, которая находилась в пользовании детей и жены подозреваемого. Вместе с этим следователем будет проведен осмотр на предмет наличия информации, которая может интересовать органы досудебного расследования, которая может касаться данного уголовного производства", - пояснил прокурор.

И добавил, что после проведения осмотра вещи будут безотлагательно возвращены законным владельцам.

"Третье, это волонтерский автомобиль. Этот факт исследуется в ходе нашего досудебного расследования. Вместе с этим, чтобы не было никаких манипуляций...Подозрение Виталию Шабунину о совершении преступлений, связанных с незаконным использованием, владением, получением этого волонтерского автомобиля Nissan Nissan Pathfinder не объявлялось", - сообщил он.

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Также прокурор высказался относительно обвинений в политическом давлении: "Давайте будем откровенны, наш подозреваемый не является политиком, следователем осуществлялось досудебное расследование в течение полутора лет, собраны достаточные доказательства, на основании которых ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, обоснованность которого сегодня подтверждена судом при избрании ему меры пресечения. Кроме этого, еще могу сказать, что Специализированной прокуратурой центрального региона в 2025 году в суд направлено 14 обвинительных актов по аналогичным квалификациям, поэтому такая практика у нас является постоянной".

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру пресечения Шабунину будет избирать судья Гречаная, которая оправдала Тишлека и закрыла дело против Тимошенко

Автор: 

суд (25166) Шабунин Виталий (565)


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Топ комментарии
+13
Будьмо відверті, всі все розуміють! Залиш ці коментарі Голобородьку.
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15.07.2025 20:50 Ответить
+13
так у нас і президент не є політиком, і вся ОПа теж геть ен політична структура.. така, якась, "прокурорська" відмазка, на дурника
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15.07.2025 20:56 Ответить
+11
Тобто, якщо не політик, то можна пресувати за надуманними звинуваченнями?
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15.07.2025 20:52 Ответить
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Будьмо відверті, всі все розуміють! Залиш ці коментарі Голобородьку.
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15.07.2025 20:50 Ответить
Цікаво, а товарісч обер-прокурор сам хоч вірить в те, що рече на весь світ на щирому голубому оці? 🤔 І як він ставиться до того, що його фаховість випарувалася одночасно із совістю? Він справді вірить, що Шчбуніе на дитячих смартфонах вів злочинну діяльність? До речі, в що там зі смартфонами сім'ї великого міністра Чернишова?
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15.07.2025 21:37 Ответить
Товариш обер-прокурор вірить у прокурорську спецпенсію.
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15.07.2025 22:23 Ответить
прокурор баКлан - судячи з того що він нагородив.

особливо цікавим є виправдання судом незаконного обшуку заднім числом - новела в ЗЄльоной юриспуденції

.
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16.07.2025 00:26 Ответить
Не політиком. Так. Але Шабунін є відомою медійною особою. До того гавкав на попередню владу. Але ж ніхто його в буцигарню не проторив. Зараз бачимо протилежне.
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15.07.2025 20:50 Ответить
Такое ощущение что в промежутке после обыска и до суда Шабушя о чем-то договорился с властью. Отсюда и сегодняшний цирк. Все как и с Бигусом. Время покажет.
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15.07.2025 20:51 Ответить
Цікаво. Будемо помотрєть. Новий " Стерненко"..
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16.07.2025 00:04 Ответить
Тобто, якщо не політик, то можна пресувати за надуманними звинуваченнями?
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15.07.2025 20:52 Ответить
так у нас і президент не є політиком, і вся ОПа теж геть ен політична структура.. така, якась, "прокурорська" відмазка, на дурника
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15.07.2025 20:56 Ответить
Як тут не згадати Кирюшу Тимошенко, який "волонтерські" авто міняв, як рукавички. И шо?
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15.07.2025 21:06 Ответить
І нічо. На волі, щчсливий, багатий. 😊
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15.07.2025 21:24 Ответить
у нас президент представитель интелигенции- пианист
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15.07.2025 21:17 Ответить
Будьмо відверті, прокурор Бидлан звичайна шавка режиму і буде казати все йому накажуть.
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15.07.2025 21:00 Ответить
Тобто обшуки (арешти людини/майна/рахунків) без постанови суду на момент проведення таких дій є законними, якщо потім (через день/тиждень/місяць/рік) суд видасть таку постанову?
Тоді заарештуйте ЗЕ!, дєрьмака, татарова, Коливана, агрохімію, шмигу, рєзнікова, умєрова, К.тимошенка, Стефанішину, подляка, баканова (і ще кілька сот безуглих) з мотивацією "превентивно!" (як знамените рішення РНБО, підписане янєлохом, що є Головою цього органу).
Нє?
А шо так?
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15.07.2025 21:02 Ответить
Того шо ти, даун, не пхай своє сурло туди, не розумієшся. Так, можна в деяких випадках без ухвали суду прийти і провести обшук і потім його "узаконити" заднім числом. Випадки коли можна прокурор навів.
Питання не в превентивності, а в тому, що для досягнення цілей кримінального провадження, які ти зможеш сам нагуглити, можливо дійсно прийти без ухвали
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15.07.2025 23:01 Ответить
будьмо відверті прокурор Бидлан(ну і фамілія) не є прокурором а просто грязна шльондра ОП
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15.07.2025 21:03 Ответить
Будемо відверті Балан не прокурор він ****н
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15.07.2025 21:09 Ответить
шабунин является представителем фонда сороса на его грантах- и делает то, что скажет работодатель
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15.07.2025 21:15 Ответить
Дудемо відверті.
Комики из 95 квартала тоже только числятся в национальной гвардии.
почему лысый и толстомордый мотоциклист не судимы?
почему зеленые слуги безнаказанно разворовывают военный бюджет и потом прячутся за границей?
***** …… очень дохера зеленой почему.
Почему в прокурватуре сплошные инвалиды, Как они могут работать несчастные?
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15.07.2025 21:15 Ответить
А цей прокурор просто філософ. Це як сказати, що випадковий перехожий не може стати жертвою бандитських розбірок, бо не є бандитом.
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15.07.2025 21:16 Ответить
Все правильно сказано. Но когда выберут другого Президента, то где будут и что будут говорить следователи и обвинители? Вот в чем вопрос. Пример - судья Родион Киреев.
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15.07.2025 21:16 Ответить
А мені ще ось що цікаво. Коли оберуть іншого президента, Зеленського посадять чи ні?
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15.07.2025 21:21 Ответить
Ви ****** порушили всі закони України **...чі слуги зеленого лайна. Закон не працює більше?
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15.07.2025 21:26 Ответить
Найкращий захист це - або здаватися дурником, або мертвим…
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15.07.2025 21:27 Ответить
Зєлорусія.
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15.07.2025 21:47 Ответить
Дурень ти , а не прокурор !
Без совісті і професіоналізму.
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15.07.2025 21:57 Ответить
Баклан.Небаклань..
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15.07.2025 22:00 Ответить
Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы,а государственный деятель - на следующее поколение. В моей стране, представители власти гордятся тем, что они слуги государства; быть его хозяином считалось бы позором. У.Черчилль.
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15.07.2025 22:12 Ответить
Тобто пан прокурор, хоче сказати, що до Шабуніна немає ніякого політичного переслідування, а це є звичайна кримінальна справа по факту ухилення від служби, воно же СЗЧ!
І до кожного з військовослужбовців за підозрою в СЗЧ (а таких справ згідно статистики десятки, якщо не сотні тисяч), ДБР влаштовують такі маски шоу, обшуки і слідчі дії..
І ще згадав схожу ситуацію з Пікаловим з 95 кварталу, який служить в НГУ і виступає на концертах кварталу.
Він теж ухиляється від служби, чи тут інша справа?
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15.07.2025 22:15 Ответить
Як саме Шабунін ухилявся? Його відрядили в назк, ну, може і за сприяння цпк, але ж на законих підставах - командир дав дозвіл, яке ухилянство?
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15.07.2025 23:16 Ответить
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15.07.2025 22:57 Ответить
Тобто, якщо не політик, то можна плювати на усе, і закривати по бєспрєдєлу? А що ж тоді з політиком Порошенком? Практично те ж саме - так у чому різниця?
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15.07.2025 23:10 Ответить
забув сказати тільки скільки сам порушив
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15.07.2025 23:43 Ответить
Цей прокурор Балан розвів балаган.Цікаво чи не є він інвалідом?Чому не запитали,хто надоумив порушити кримінальну справу?Чому не порушили її відносно Ваньки Баканова?
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15.07.2025 23:51 Ответить
 
 