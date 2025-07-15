Прокурор Балан о политическом давлении в деле Шабунина: Будем откровенны, наш подозреваемый не является политиком

Прокурор Михаил Балан, комментируя решение суда относительно меры пресечения Виталию Шабунину, заявил, что тот "не является политиком".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Прокурор Балан отметил, что "вокруг этого дела очень много разговоров и неверных трактовок".

"Поэтому с целью недопущения информационных спекуляций в информационном пространстве, я бы остановился на отдельных пунктах", - сказал он.

Относительно обысков, которые проводились 11 июля, он заявил, что "эти действия проводились как неотложные, в порядке ч. 33 ст. 233 УПК Украины". А их обоснованность и законность "сегодня подтверждена судом".

Читайте: Суд избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа

"Поэтому прошу не манипулировать с этим вопросом в дальнейшем. Каких-либо нарушений в действиях работников правоохранительных органов во время проведения данных следственных действий не выявлено. Констатируем факт, что судебный контроль состоялся", - сказал Балан.

"Второе. Обыск, который проводился по месту регистрации Шабунина. В частности, во время этого обыска следователем изъяты мобильные терминалы и компьютерная техника, которая находилась в пользовании детей и жены подозреваемого. Вместе с этим следователем будет проведен осмотр на предмет наличия информации, которая может интересовать органы досудебного расследования, которая может касаться данного уголовного производства", - пояснил прокурор.

И добавил, что после проведения осмотра вещи будут безотлагательно возвращены законным владельцам.

"Третье, это волонтерский автомобиль. Этот факт исследуется в ходе нашего досудебного расследования. Вместе с этим, чтобы не было никаких манипуляций...Подозрение Виталию Шабунину о совершении преступлений, связанных с незаконным использованием, владением, получением этого волонтерского автомобиля Nissan Nissan Pathfinder не объявлялось", - сообщил он.

Также читайте: В суд к Шабунину пришли друзья провокатора Филимоненко, который из-за границы дискредитирует Украину, - ЦПК. ФОТО

Также прокурор высказался относительно обвинений в политическом давлении: "Давайте будем откровенны, наш подозреваемый не является политиком, следователем осуществлялось досудебное расследование в течение полутора лет, собраны достаточные доказательства, на основании которых ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, обоснованность которого сегодня подтверждена судом при избрании ему меры пресечения. Кроме этого, еще могу сказать, что Специализированной прокуратурой центрального региона в 2025 году в суд направлено 14 обвинительных актов по аналогичным квалификациям, поэтому такая практика у нас является постоянной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена Шабунина: "Пробито очередное дно власти: дату заседания суда "коммуницируют" в стремных телеграмм-каналах и "черти-джокеры" знают все наперед"

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру пресечения Шабунину будет избирать судья Гречаная, которая оправдала Тишлека и закрыла дело против Тимошенко