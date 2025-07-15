Прокурор Балан про політичний тиск у справі Шабуніна: Будьмо відверті, наш підозрюваний не є політиком

Прокурор Михайло Балан, коментуючи рішення суду щодо запобіжного заходу Віталію Шабуніну, заявив, що той "не є політиком".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання суду.

Прокурор Балан зазначив, що "навколо цієї справи дуже багато розмов та невірних трактувань"

"Тому з метою недопущення інформаційних спекуляцій в інформаційному просторі, я би зупинився на окремих пунктах", - сказав він.

Щодо обшуків, які проводились 11 липня, він заявив, що "ці дії проводились як невідкладні, в порядку ч. 33 ст. 233 КПК України". А їх підставність та законність "сьогодні підтверджена судом".

Читайте: Суд обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 20 серпня

"Тому прошу не маніпулювати з цим питанням надалі. Будь-яких порушень в діях працівників правоохоронних органів під час проведення даних слідчих дій не виявлено. Констатуємо факт, що судовий контроль відбувся", - сказав Балан.

"Друге. Обшук, який проводився за місцем реєстрації Шабуніна. Так, під час цього обшуку слідчим вилучено мобільні термінали і комп'ютерну техніку, яка перебувала в користуванні дітей і дружини підозрюваного. Разом з цим слідчим буде проведено огляд на предмет наявності інформації, яка може цікавити органи досудового розслідування, яка може стосуватися даного кримінального провадження", - пояснив прокурор.

Та додав, що після проведення огляду речі будуть невідкладно повернуті законним власникам.

"Третє, це волонтерський автомобіль. Цей факт досліджується в ході нашого досудового розслідування. Разом з цим, щоб не було ніяких маніпуляцій…Підозра Віталію Шабуніну про вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним використанням, володінням, одержанням цього волонтерського автомобіля Nissan Nissan Pathfinder не оголошувалась", - повідомив він.

Також читайте: У суд до Шабуніна прийшли друзі провокатора Філімоненка, який з-за кордону дискредитує Україну, - ЦПК. ФОТО

Також прокурор висловився щодо звинувачень в політичному тиску: "Давайте будемо відверті, наш підозрюваний не є політиком, слідчим здійснювалось досудове розслідування впродовж півтора року, зібрані достатні докази, на підставі яких йому оголошено про підозру у вчиненні злочинів, обґрунтованість якої сьогодні підтверджено судом при обранні йому запобіжного заходу. Окрім цього ще можу сказати, що Спеціалізованою прокуратурою центрального регіону у 2025 році до суду скеровано 14 обвинувальних актів за аналогічними кваліфікаціями, тому така практика в нас є сталою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Шабуніна: "Пробито чергове дно влади: дату засідання суду "комунікують" в стрьомних телеграм-каналах і "чорти-джокери" знають все наперед"

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запобіжний захід Шабуніну обиратиме суддя Гречана, що виправдала Тишлека та закрила справу проти Тимошенка