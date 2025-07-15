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Новини Підозра Шабуніну
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Прокурор Балан про політичний тиск у справі Шабуніна: Будьмо відверті, наш підозрюваний не є політиком

Прокурор Михайло Балан

Прокурор Михайло Балан, коментуючи рішення суду щодо запобіжного заходу Віталію Шабуніну, заявив, що той "не є політиком".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання суду.

Прокурор Балан зазначив, що "навколо цієї справи дуже багато розмов та невірних трактувань"

"Тому з метою недопущення інформаційних спекуляцій в інформаційному просторі, я би зупинився на окремих пунктах", - сказав він.

Щодо обшуків, які проводились 11 липня, він заявив, що "ці дії проводились як невідкладні, в порядку ч. 33 ст. 233 КПК України".  А їх підставність та законність "сьогодні підтверджена судом".

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"Тому прошу не маніпулювати з цим питанням надалі. Будь-яких порушень в діях працівників правоохоронних органів під час проведення даних слідчих дій не виявлено. Констатуємо факт, що судовий контроль відбувся", - сказав Балан.

"Друге. Обшук, який проводився за місцем реєстрації Шабуніна. Так, під час цього обшуку слідчим вилучено мобільні термінали і комп'ютерну техніку, яка перебувала в користуванні дітей і дружини підозрюваного. Разом з цим слідчим буде проведено огляд на предмет наявності інформації, яка може цікавити органи досудового розслідування, яка може стосуватися даного кримінального провадження", - пояснив прокурор.

Та додав, що після проведення огляду речі будуть невідкладно повернуті законним власникам.

"Третє, це волонтерський автомобіль. Цей факт досліджується в ході нашого досудового розслідування. Разом з цим, щоб не було ніяких маніпуляцій…Підозра Віталію Шабуніну про вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним використанням, володінням, одержанням цього волонтерського автомобіля Nissan Nissan Pathfinder не оголошувалась", - повідомив він.

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Також прокурор висловився щодо звинувачень в політичному тиску: "Давайте будемо відверті, наш підозрюваний не є політиком, слідчим здійснювалось досудове розслідування впродовж півтора року, зібрані достатні докази, на підставі яких йому оголошено про підозру у вчиненні злочинів, обґрунтованість якої сьогодні підтверджено судом при обранні йому запобіжного заходу. Окрім цього ще можу сказати, що Спеціалізованою прокуратурою центрального регіону у 2025 році до суду скеровано 14 обвинувальних актів за аналогічними кваліфікаціями, тому така практика в нас є сталою".

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запобіжний захід Шабуніну обиратиме суддя Гречана, що виправдала Тишлека та закрила справу проти Тимошенка

Автор: 

суд (11774) Шабунін Віталій (561)


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Топ коментарі
+13
так у нас і президент не є політиком, і вся ОПа теж геть ен політична структура.. така, якась, "прокурорська" відмазка, на дурника
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15.07.2025 20:56 Відповісти
+12
Будьмо відверті, всі все розуміють! Залиш ці коментарі Голобородьку.
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15.07.2025 20:50 Відповісти
+10
Тобто, якщо не політик, то можна пресувати за надуманними звинуваченнями?
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15.07.2025 20:52 Відповісти
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Будьмо відверті, всі все розуміють! Залиш ці коментарі Голобородьку.
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15.07.2025 20:50 Відповісти
Цікаво, а товарісч обер-прокурор сам хоч вірить в те, що рече на весь світ на щирому голубому оці? 🤔 І як він ставиться до того, що його фаховість випарувалася одночасно із совістю? Він справді вірить, що Шчбуніе на дитячих смартфонах вів злочинну діяльність? До речі, в що там зі смартфонами сім'ї великого міністра Чернишова?
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15.07.2025 21:37 Відповісти
Товариш обер-прокурор вірить у прокурорську спецпенсію.
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15.07.2025 22:23 Відповісти
Не політиком. Так. Але Шабунін є відомою медійною особою. До того гавкав на попередню владу. Але ж ніхто його в буцигарню не проторив. Зараз бачимо протилежне.
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15.07.2025 20:50 Відповісти
Такое ощущение что в промежутке после обыска и до суда Шабушя о чем-то договорился с властью. Отсюда и сегодняшний цирк. Все как и с Бигусом. Время покажет.
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15.07.2025 20:51 Відповісти
Тобто, якщо не політик, то можна пресувати за надуманними звинуваченнями?
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15.07.2025 20:52 Відповісти
так у нас і президент не є політиком, і вся ОПа теж геть ен політична структура.. така, якась, "прокурорська" відмазка, на дурника
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15.07.2025 20:56 Відповісти
Як тут не згадати Кирюшу Тимошенко, який "волонтерські" авто міняв, як рукавички. И шо?
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15.07.2025 21:06 Відповісти
І нічо. На волі, щчсливий, багатий. 😊
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15.07.2025 21:24 Відповісти
у нас президент представитель интелигенции- пианист
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15.07.2025 21:17 Відповісти
Будьмо відверті, прокурор Бидлан звичайна шавка режиму і буде казати все йому накажуть.
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15.07.2025 21:00 Відповісти
Тобто обшуки (арешти людини/майна/рахунків) без постанови суду на момент проведення таких дій є законними, якщо потім (через день/тиждень/місяць/рік) суд видасть таку постанову?
Тоді заарештуйте ЗЕ!, дєрьмака, татарова, Коливана, агрохімію, шмигу, рєзнікова, умєрова, К.тимошенка, Стефанішину, подляка, баканова (і ще кілька сот безуглих) з мотивацією "превентивно!" (як знамените рішення РНБО, підписане янєлохом, що є Головою цього органу).
Нє?
А шо так?
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15.07.2025 21:02 Відповісти
будьмо відверті прокурор Бидлан(ну і фамілія) не є прокурором а просто грязна шльондра ОП
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15.07.2025 21:03 Відповісти
Будемо відверті Балан не прокурор він ****н
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15.07.2025 21:09 Відповісти
шабунин является представителем фонда сороса на его грантах- и делает то, что скажет работодатель
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15.07.2025 21:15 Відповісти
Дудемо відверті.
Комики из 95 квартала тоже только числятся в национальной гвардии.
почему лысый и толстомордый мотоциклист не судимы?
почему зеленые слуги безнаказанно разворовывают военный бюджет и потом прячутся за границей?
***** …… очень дохера зеленой почему.
Почему в прокурватуре сплошные инвалиды, Как они могут работать несчастные?
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15.07.2025 21:15 Відповісти
А цей прокурор просто філософ. Це як сказати, що випадковий перехожий не може стати жертвою бандитських розбірок, бо не є бандитом.
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15.07.2025 21:16 Відповісти
Все правильно сказано. Но когда выберут другого Президента, то где будут и что будут говорить следователи и обвинители? Вот в чем вопрос. Пример - судья Родион Киреев.
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15.07.2025 21:16 Відповісти
А мені ще ось що цікаво. Коли оберуть іншого президента, Зеленського посадять чи ні?
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15.07.2025 21:21 Відповісти
Ви ****** порушили всі закони України **...чі слуги зеленого лайна. Закон не працює більше?
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15.07.2025 21:26 Відповісти
Найкращий захист це - або здаватися дурником, або мертвим…
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15.07.2025 21:27 Відповісти
Зєлорусія.
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15.07.2025 21:47 Відповісти
Дурень ти , а не прокурор !
Без совісті і професіоналізму.
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15.07.2025 21:57 Відповісти
Баклан.Небаклань..
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15.07.2025 22:00 Відповісти
Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы,а государственный деятель - на следующее поколение. В моей стране, представители власти гордятся тем, что они слуги государства; быть его хозяином считалось бы позором. У.Черчилль.
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15.07.2025 22:12 Відповісти
Тобто пан прокурор, хоче сказати, що до Шабуніна немає ніякого політичного переслідування, а це є звичайна кримінальна справа по факту ухилення від служби, воно же СЗЧ!
І до кожного з військовослужбовців за підозрою в СЗЧ (а таких справ згідно статистики десятки, якщо не сотні тисяч), ДБР влаштовують такі маски шоу, обшуки і слідчі дії..
І ще згадав схожу ситуацію з Пікаловим з 95 кварталу, який служить в НГУ і виступає на концертах кварталу.
Він теж ухиляється від служби, чи тут інша справа?
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15.07.2025 22:15 Відповісти
 
 