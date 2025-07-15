Ми вважаємо абсолютно перспективною можливість подальшого оскарження рішення суду, - адвокат Шабуніна Рокунь

Адвокат Віталія Шабуніна Сергій Рокунь заявив, що сторона захисту вважає підозру активісту необґрунтованою та буде оскаржувати рішення суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання суду.

"Захист вважає підозру Шабуніну абсолютно необґрунтованою. Сьогоднішнє засідання і форму звернення з тим клопотанням, в якій воно було подане до суду вважаємо спеціальною штучною маніпуляцією, спрямованою на те, щоб отримати для себе констатацію підтвердження обґрунтованості підозри", - заявив адвокат.

Та додав, що сторона захисту вважає "абсолютно перспективною можливість подальшого оскарження вказаного рішення".

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Крім того, Рокунь підкреслив, що аргументи сторони захисту, які були озвучені протягом судового засідання, всі наші клопотання не були враховані судом.

"Що може свідчити про упередженість з боку суду при оцінці доказів", - резюмував адвокат.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

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