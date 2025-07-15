Шабунін: Це спроба на моєму прикладі показати, що Зеленський може зробити з ким завгодно все, що завгодно і коли завгодно

Віталій Шабунін заявив, що кримінальна справа проти нього була порушена, щоб залякати критиків влади і заблокувати будь-які спроби викривати корупцію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання суду.

Крім того, Шабунін заявив, що керівник Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов має "або вибачитися, або оголосити нову підозру щодо автомобіля", про який ішлося в офіційному повідомленні ДБР.

У підозрі, яку вручили Шабуніну, про авто не згадується, це підтвердив і прокурор Михайло Балан у коментарі після судового засідання. За його словами, факти щодо автомобіля досліджуються в рамках досудового розслідування.

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"Це спроба на моєму прикладі показати всім викривачам і критикам: Зеленський і його команда можуть зробити з ким завгодно все, що завгодно і коли завгодно", – прокоментував нинішнє засідання Шабунін. За його словами, мета таких дій – залякати критиків і заблокувати будь-які спроби викривати корупцію.

Шабунін припустив, що наступним кроком влади може стати ізоляція його від публічної комунікації, змінивши формат служби.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

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