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Новини Підозра Шабуніну
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Шабунін: Це спроба на моєму прикладі показати, що Зеленський може зробити з ким завгодно все, що завгодно і коли завгодно

Віталій Шабунін

Віталій Шабунін заявив, що кримінальна справа проти нього була порушена, щоб залякати критиків влади і заблокувати будь-які спроби викривати корупцію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання суду.

Крім того, Шабунін заявив, що керівник Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов має "або вибачитися, або оголосити нову підозру щодо автомобіля", про який ішлося в офіційному повідомленні ДБР.

У підозрі, яку вручили Шабуніну, про авто не згадується, це підтвердив і прокурор Михайло Балан у коментарі після судового засідання. За його словами, факти щодо автомобіля досліджуються в рамках досудового розслідування.

Читайте: Ми вважаємо абсолютно перспективною можливість подальшого оскарження рішення суду, - адвокат Шабуніна Рокунь

"Це спроба на моєму прикладі показати всім викривачам і критикам: Зеленський і його команда можуть зробити з ким завгодно все, що завгодно і коли завгодно", – прокоментував нинішнє засідання Шабунін. За його словами, мета таких дій – залякати критиків і заблокувати будь-які спроби викривати корупцію.

Шабунін припустив, що наступним кроком влади може стати ізоляція його від публічної комунікації, змінивши формат служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суд до Шабуніна прийшли друзі провокатора Філімоненка, який з-за кордону дискредитує Україну, - ЦПК. ФОТО

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запобіжний захід Шабуніну обиратиме суддя Гречана, що виправдала Тишлека та закрила справу проти Тимошенка

Автор: 

суд (11774) Шабунін Віталій (561)


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Топ коментарі
+7
Та йдіть ви в трєщіну разом зі своїм шабуніним
. Тільки й проблем в країні...
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15.07.2025 21:37 Відповісти
+6
За грати шабуніна!
Це приклад того, що за корупцію і ухиляння від служби, можна карати не тільки ноунейма, в і розкручену персону!

Злочинця - в тюрму
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15.07.2025 21:47 Відповісти
+5
Гундоса почвара дуже мстива. Щоб її відігнати від влади положим не одне Небесну сотню...
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15.07.2025 21:47 Відповісти
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https://x.com/oleshkomyroslav/status/1944849336451653998 Бандити-військовослужбовці ТЦК та мусора побили одного українця, а потім жорстко з метою зламати хребет та спинний мозок - повалили головою іншого цивільного. Якщо він виживе і не стане інвалідом - це чудо.
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15.07.2025 21:34 Відповісти
Без черги в ТЦК ліз?
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15.07.2025 21:39 Відповісти
Ішак Оманський поки його мордою в його ж лайно не вимокають, як серливий кіт - не заспокоїться!
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15.07.2025 21:56 Відповісти
То тільки так з ухилянта и і треба а родини позбавить громадянства всіх прав і пішки на болота через мінні поля
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15.07.2025 22:25 Відповісти
Дякую національному ЗЕпідеру Зеленському за боротьбу проти іноагентів, замість грантів - окопи та утилізація соросячого гною на нульовій лінії.
Російське ІПСО не пройде! Працюйте браття! Слава Україні!
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15.07.2025 22:30 Відповісти
Викривати - одне - є ше суди - яким закон не писаний
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15.07.2025 21:34 Відповісти
https://x.com/Luganskiy_Twi/status/1945115429879378323 ТЦК - Миколаїв Корабельный район чоловік у реанимації йому зломали череп дверима авто
Мабуть знову іпсо чи ти знову не бачишь бандитів ТЦК
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15.07.2025 21:36 Відповісти
Спіткнувся, коли в армію біг.
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15.07.2025 21:40 Відповісти
Чого ти тут "срач розводиш"?!!! Тема обговорення - ІНША...
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15.07.2025 21:41 Відповісти
Не флуди, задовбав.
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15.07.2025 22:17 Відповісти
"Федя"! Так скільки у тебе, акаунтів? Ти вже став і "Юрою Петровим"?
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15.07.2025 22:25 Відповісти
Ти курвина кацапсяча вдало і гавкаєш псяча кров
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15.07.2025 22:26 Відповісти
На куй пішла соска безмозкла. Йди сраку Єрмаку лизни
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15.07.2025 22:29 Відповісти
Та йдіть ви в трєщіну разом зі своїм шабуніним
. Тільки й проблем в країні...
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15.07.2025 21:37 Відповісти
Да не-е! То шо х-ло ведет Украину руками елдака к диктатуре - это разве проблема?
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15.07.2025 21:44 Відповісти
Моня - проблема не в Шабуніні. Проблема в тому що завтра це може бути Моня.
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15.07.2025 21:54 Відповісти
Якщо воно або ухилянт або курва кацапська то так і треба Українці воюють захищають свою земллю а всяке кацапське гімно під час війни непогано себе відчува потрібна фільтрація повна весь непотріб гнать на болота кордони до Європи закрити для цивільних всіх депутатів адвокатів правозахисників чиновників обох статей на передовій копати окопи будувать бліндажі
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15.07.2025 22:34 Відповісти
100%
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15.07.2025 22:01 Відповісти
За дезертирство треба карати на горло.
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15.07.2025 21:38 Відповісти
Спочатку, голову полікуй
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15.07.2025 22:07 Відповісти
Твою дурну лікувати марна трата часу і зусиль таких як свиней різать бо вони гірше ворогів
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15.07.2025 22:36 Відповісти
Нагадайте будь ласка, пан Шабунін сказав хоч слово про бусифікацію?
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15.07.2025 21:39 Відповісти
Шабунін прозрів! А був абсолютно сліпим і глухим і у 2018-му, і у 2019-му, і навіть у наступні 5 років.
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15.07.2025 21:41 Відповісти
Ну, у даному випадку з тим, хто до армії не дійшов, в бойові виплати отримував.
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15.07.2025 21:43 Відповісти
Он боевые не получал, он получал армейское содержание.
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15.07.2025 21:47 Відповісти
50 тисяч в місяць ? Що це за "содержание" ? Тим більше, що він був відсутній в частині.
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15.07.2025 22:03 Відповісти
Шабунин, это доказывает только одно- ты лох, а Янелох- не лох.
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15.07.2025 21:45 Відповісти
Гундоса почвара дуже мстива. Щоб її відігнати від влади положим не одне Небесну сотню...
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15.07.2025 21:47 Відповісти
За грати шабуніна!
Це приклад того, що за корупцію і ухиляння від служби, можна карати не тільки ноунейма, в і розкручену персону!

Злочинця - в тюрму
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15.07.2025 21:47 Відповісти
Саме на твоєму, чмо соросятське? А те що майже 4 роки НаркоЗельцер робить все що заманеться з ким заманеться - ти не помітив?
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15.07.2025 21:47 Відповісти
"Шабуні" треба нагадать, що, коли він "жбурлявся лайном" у Порошенка - йому ніякі звинувачення не висувалися, і дозволяли "гавкать, скільки хоче"... А зараз, коли ті, на кого він працював, прийшли, завдяки його старанням, до влади, та використали проти нього такі ж незаконні методи "затикання рота", він верещить про "незаконність"?
Що, "болить", коли тебе, твоїми ж методами, луклять по хребту? Сам винен... Саме ти це зло породив... Тепер "сьорбай кашу, тобою ж заварену...
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15.07.2025 21:48 Відповісти
навіть порошенко пробачив шабуніна та підтримав його, бо владу треба критикувати за незаконні дії
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15.07.2025 22:07 Відповісти
Я - не Порошенко...
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15.07.2025 22:10 Відповісти
розумію, але і ви маєте розуміти, що сьогодні "негідник" шабунін, а завтра - кожного з нас посадять, знайдуть за що.
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15.07.2025 22:15 Відповісти
До мене, у ТЕБЕ, які претензії?
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15.07.2025 22:23 Відповісти
Є. ТИ підігруєш режиму зе, як маленький корисний гой.
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15.07.2025 22:26 Відповісти
Телепню! Ти, з своїми жалюгідними потугами, мене покритикувать, виглядиш ідіотом... Я ще до виборів "Блазня" так йому тут "підігрував", що "Цензор" "ходуном ходив". І шабунінські "виверти", тих часів, прекрасно знаю та пам"ятаю... Так що не тобі мене судить і критикувать... Понабігали тут, "сопливі свіжозаряджені", і "повчать" лізете...
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15.07.2025 22:32 Відповісти
Слишком много этого любителя грантов..
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15.07.2025 21:51 Відповісти
Зараз не влада, а так звана попозиція своїми словами і діями показує і доказує шо в Україні є і мають бути люди поза законом.
Головна умова шоби стати поза законом це ТРЕ ГОЛОСНО ЗАПИСАТИ СЕБЕ В ОПОЗИЦІЮ, ГОЛОСНО КРИТИКУВАТИ ВЛАДУ ГОЛОСНО, АЛЕ ВИБІРКОВО ВОЛАТИ ПРО КОРУПЦІЮ.
А в той же час саме можеш робити усе шо хочеш і красти потихеньку, і брати хабарі і подарунки, бо ЯК ПРИЙДУТЬ З ПІДОЗРОЮ І СПИТАЮТЬ ГОЛОСНО КРИЧИМО - НЕВИННАЯ Я НЕПОЧАТУХА, А ТО ВСЬО ПАЛІТІЧЕСЬКОЄ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ.
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15.07.2025 21:52 Відповісти
Щось не пам'ятаю про заяви Шабуні про незаконне переслідування опозиції, та тиску на незалежні СМІ.
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15.07.2025 21:53 Відповісти
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15.07.2025 22:35 Відповісти
да-на фоні зеленського порох щас виглядає біленьким і пухкеньким
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15.07.2025 21:54 Відповісти
Віталій, вибачся перед Петром. Він тобі хати не палив і справ не відкривав. Покажи що Гундоса почвара безпрєдєльщик. А ми Кіту все розповімо.
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15.07.2025 21:57 Відповісти
Це справжнє відкриття, що колишній президент влаштовував в Україні антіконституційний переворот.
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15.07.2025 22:03 Відповісти
З таким під..ном, звістно
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15.07.2025 22:05 Відповісти
Скільки ботів поналазило вони захищають владу і корупціонерів від будь якої критики зі сторони громадських активістів чи порядних журналістів ,перетворитись в міні рф.
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15.07.2025 22:09 Відповісти
Віталя, не переймайся. Це контрреволюція, поглинає своїх дітей
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15.07.2025 22:23 Відповісти
Якщо не об'єднатися і не протистояти новому диктатору Зеленському , якій копіює усі дії Путіна по знищенню своїх критиків, то в Україні не буде діяти закон, а лише бажання диктатора. М'ясні штурми та загранотряди на фронті і фізичне знищення своїх опонентів може стати реальністю в Україні.
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15.07.2025 22:26 Відповісти
Хай відповість Шабунін за що він отримував 50 тис.,коли поранені мають нещасні 700-800 грн.
Антикорупціонер хренов.
Костюм рака зберіг?
Одягнув і вперед,на Банкову.
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15.07.2025 22:29 Відповісти
 
 