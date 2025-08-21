Закупка некачественного снаряжения для ВСУ с убытками более 25 млн грн: разоблачены должностные лица Минобороны и поставщик, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Установлены факты хищения бюджетных средств при государственных закупках для нужд Вооруженных Сил Украины, сумма ущерба достигает более 25 миллионов гривен.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Так, в декабре 2024 года директор общества, выполняя условия заключенного договора, поставил государственному предприятию Министерства обороны Украины 18 000 защитных баллистических очков-масок. Начальник специализированного подразделения и другие должностные лица Минобороны должным образом не проконтролировали качество поставленного товара. Несмотря на то, что первые образцы товара получили отрицательные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний, они не инициировали проведение повторных испытаний в аккредитованных лабораториях. Но поставщик предоставил положительные протоколы испытаний от другой организации, а начальник спецподразделения Минобороны утвердил партию товара, как качественную.
В дальнейшем общество-поставщик передало закупленные очки-маски в воинскую часть и получило на свой счет бюджетные средства. В результате чего Министерству обороны Украины нанесен материальный ущерб на более 25,7 млн грн.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 УК Украины. Один из фигурантов задержан, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Досудебное следствие продолжается, на данный момент на причастность к совершению преступлений проверяются и другие должностные лица Минобороны, уголовно-правовая оценка действиям которых будет предоставлена дополнительно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Офіс Генпрокурора готується повернути відомому одеському контрабандисту Вадиму Альперіну вилучену торік тютюнову лінію
далі Котін подав у відставку - тут би СБУ мав сказати слово на таке благородство Котна
слідуюча з новини на ЦН
Як повідомлялося, Павло Котін очолював "Енергоатом" з березня 2020 року, до цього він керував Запорізькою АЕС.
Заступником Котіна в "Енергоатомі" до квітня 2021 року був ексміністр енергетики Герман Галущенко, який втратив цю посаду у липні 2025 року, проте був призначений міністром юстиції.
Наприкінці 2023 року журналісти "Схем" з'ясували, що 70-річна теща президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна влітку 2023 року придбала нерухомість та землю під Києвом, офіційно не маючи на те власних доходів. Натомість там мешкав сам Котін. Джерело: https://censor.net/n3569757
НЕ ПОДІЛИЛИСЯ З ОПУ?
Він там чисто обличчам торгувати поставлений.
спочатку сховав на місці Резнікова , тепер в РНБО - нє!!! ну не блді?