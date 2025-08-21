Закупка некачественного снаряжения для ВСУ с убытками более 25 млн грн: разоблачены должностные лица Минобороны и поставщик, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Установлены факты хищения бюджетных средств при государственных закупках для нужд Вооруженных Сил Украины, сумма ущерба достигает более 25 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, в декабре 2024 года директор общества, выполняя условия заключенного договора, поставил государственному предприятию Министерства обороны Украины 18 000 защитных баллистических очков-масок. Начальник специализированного подразделения и другие должностные лица Минобороны должным образом не проконтролировали качество поставленного товара. Несмотря на то, что первые образцы товара получили отрицательные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний, они не инициировали проведение повторных испытаний в аккредитованных лабораториях. Но поставщик предоставил положительные протоколы испытаний от другой организации, а начальник спецподразделения Минобороны утвердил партию товара, как качественную.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фиктивная закупка генераторов для ВСУ на более 31 млн грн: на Львовщине разоблачена схема, - ГБР. ФОТОрепортаж

В дальнейшем общество-поставщик передало закупленные очки-маски в воинскую часть и получило на свой счет бюджетные средства. В результате чего Министерству обороны Украины нанесен материальный ущерб на более 25,7 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 УК Украины. Один из фигурантов задержан, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также смотрите: Разоблачена масштабная коррупционная схема хищения на продуктах для военных, убытки государства - 6 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Досудебное следствие продолжается, на данный момент на причастность к совершению преступлений проверяются и другие должностные лица Минобороны, уголовно-правовая оценка действиям которых будет предоставлена дополнительно.



