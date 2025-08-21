РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9086 посетителей онлайн
Новости Фото Хищение на закупках для воинских частей Коррупция в Минобороны
797 11

Закупка некачественного снаряжения для ВСУ с убытками более 25 млн грн: разоблачены должностные лица Минобороны и поставщик, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Установлены факты хищения бюджетных средств при государственных закупках для нужд Вооруженных Сил Украины, сумма ущерба достигает более 25 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, в декабре 2024 года директор общества, выполняя условия заключенного договора, поставил государственному предприятию Министерства обороны Украины 18 000 защитных баллистических очков-масок. Начальник специализированного подразделения и другие должностные лица Минобороны должным образом не проконтролировали качество поставленного товара. Несмотря на то, что первые образцы товара получили отрицательные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний, они не инициировали проведение повторных испытаний в аккредитованных лабораториях. Но поставщик предоставил положительные протоколы испытаний от другой организации, а начальник спецподразделения Минобороны утвердил партию товара, как качественную.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фиктивная закупка генераторов для ВСУ на более 31 млн грн: на Львовщине разоблачена схема, - ГБР. ФОТОрепортаж

Разоблачены чиновники Минобороны на закупке некачественного снаряжения

В дальнейшем общество-поставщик передало закупленные очки-маски в воинскую часть и получило на свой счет бюджетные средства. В результате чего Министерству обороны Украины нанесен материальный ущерб на более 25,7 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 УК Украины. Один из фигурантов задержан, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также смотрите: Разоблачена масштабная коррупционная схема хищения на продуктах для военных, убытки государства - 6 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Досудебное следствие продолжается, на данный момент на причастность к совершению преступлений проверяются и другие должностные лица Минобороны, уголовно-правовая оценка действиям которых будет предоставлена дополнительно.

Разоблачены чиновники Минобороны на закупке некачественного снаряжения
Разоблачены чиновники Минобороны на закупке некачественного снаряжения

Автор: 

Минобороны (9550) закупки (809) хищения (144) Офис Генпрокурора (2605)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
показать весь комментарий
21.08.2025 17:55 Ответить
+1
Давайте вгадаємо за яким ПРинципом розкривають крадіїв , зрадників , корупціонерів у владі зеЄрмака?

НЕ ПОДІЛИЛИСЯ З ОПУ?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:02 Ответить
+1
Як завжди, Міністр оборони за своїх підлеглих не відповідає.
Він там чисто обличчам торгувати поставлений.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.08.2025 17:55 Ответить
Такке ввраження шо міністерство оброни не на тій стороні
показать весь комментарий
21.08.2025 17:57 Ответить
Умєров зараз керує РНБО ,СТАВКИ вовці готує засідати
показать весь комментарий
21.08.2025 18:12 Ответить
Уявіть як треба маневрувати ОФІСУ ВЛАСНОГО ГЕНпрОКУРОРА ЄРМАКОМАРОДЕРАТУ - тут іграм а тут рибу заворачівалі..

Офіс Генпрокурора готується повернути відомому одеському контрабандисту Вадиму Альперіну вилучену торік тютюнову лінію

далі Котін подав у відставку - тут би СБУ мав сказати слово на таке благородство Котна

слідуюча з новини на ЦН

Як повідомлялося, Павло Котін очолював "Енергоатом" з березня 2020 року, до цього він керував Запорізькою АЕС.

Заступником Котіна в "Енергоатомі" до квітня 2021 року був ексміністр енергетики Герман Галущенко, який втратив цю посаду у липні 2025 року, проте був призначений міністром юстиції.

Наприкінці 2023 року журналісти "Схем" з'ясували, що 70-річна теща президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна влітку 2023 року придбала нерухомість та землю під Києвом, офіційно не маючи на те власних доходів. Натомість там мешкав сам Котін. Джерело: https://censor.net/n3569757
показать весь комментарий
21.08.2025 18:00 Ответить
Ну вони ж парою "працюють". Мабуть Котін зараз десь у Мінюсті вспливе.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:05 Ответить
Давайте вгадаємо за яким ПРинципом розкривають крадіїв , зрадників , корупціонерів у владі зеЄрмака?

НЕ ПОДІЛИЛИСЯ З ОПУ?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:02 Ответить
А за яким принципом вовка буде клянчити гроші у ПАРТНЕРІВ? Ту т на ПЕРЕвибори а тут на офшори?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:03 Ответить
Як завжди, Міністр оборони за своїх підлеглих не відповідає.
Він там чисто обличчам торгувати поставлений.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:03 Ответить
за ЦЕ Умєрова Єрмак й сховав керувати РНБО ??? Ділився таки з Єрмаоіародератом...

спочатку сховав на місці Резнікова , тепер в РНБО - нє!!! ну не блді?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:10 Ответить
За весь час війни тільки від форми збитки на сотні мільярдів.
показать весь комментарий
21.08.2025 18:08 Ответить
Товариство вже грошики заникало?
показать весь комментарий
21.08.2025 18:18 Ответить
 
 