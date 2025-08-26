Организовали поставки медоборудования в РФ: на Полтавщине сообщено о подозрении предпринимателю и его сообщникам. ФОТО
В Полтавской области предприниматель организовал схему поставок медицинского оборудования в Россию, ему и пяти его сообщникам сообщено о подозрении в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, предприниматель основал и контролировал несколько предприятий в Полтавской области, которые специализировались на производстве и продаже медицинского и косметологического оборудования. Несмотря на введенные запреты, он организовал схему поставок продукции в государство-агрессор, в том числе - на предприятие, которое возглавляла консультант Госдумы РФ.
С целью обхода санкций и маскировки реальных направлений экспорта использовались подконтрольные структуры в других странах. Формально продукция оформлялась для европейского или среднеазиатского рынка, но фактически поставлялась в российские коммерческие структуры.
Так, в течение 2022-2024 годов через налаженную схему за границу было отправлено семь партий оборудования. Участники механизма осуществляли финансовые расчеты через международные банковские учреждения.
Также известно, что к реализации схемы подозреваемый привлек директоров и работников своих предприятий. Они обеспечивали изготовление продукции, заключение внешнеэкономических контрактов, оформление таможенных деклараций и логистику.
Установлено, что поставленное оборудование использовалось на территории РФ в медицинских программах, в том числе и для реабилитации военнослужащих, участвовавших в войне против Украины.
В данное время организатор схемы скрывается от следствия, он объявлен в розыск.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль