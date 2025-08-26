Организовали поставки медоборудования в РФ: на Полтавщине сообщено о подозрении предпринимателю и его сообщникам. ФОТО

В Полтавской области предприниматель организовал схему поставок медицинского оборудования в Россию, ему и пяти его сообщникам сообщено о подозрении в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, предприниматель основал и контролировал несколько предприятий в Полтавской области, которые специализировались на производстве и продаже медицинского и косметологического оборудования. Несмотря на введенные запреты, он организовал схему поставок продукции в государство-агрессор, в том числе - на предприятие, которое возглавляла консультант Госдумы РФ.

Также читайте: Схема на 260 миллионов: Правоохранители обнаружили незаконный импорт российских медпрепаратов в Украину

С целью обхода санкций и маскировки реальных направлений экспорта использовались подконтрольные структуры в других странах. Формально продукция оформлялась для европейского или среднеазиатского рынка, но фактически поставлялась в российские коммерческие структуры.

Так, в течение 2022-2024 годов через налаженную схему за границу было отправлено семь партий оборудования. Участники механизма осуществляли финансовые расчеты через международные банковские учреждения.

Читайте также: Более 5 млн грн неуплаченных налогов и сотрудничество с оккупантами - подозревается экс-генеральный директор ФК "Заря"

Также известно, что к реализации схемы подозреваемый привлек директоров и работников своих предприятий. Они обеспечивали изготовление продукции, заключение внешнеэкономических контрактов, оформление таможенных деклараций и логистику.

Установлено, что поставленное оборудование использовалось на территории РФ в медицинских программах, в том числе и для реабилитации военнослужащих, участвовавших в войне против Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К 8 годам заключения приговорена предательница, которая согласилась стать "инспектором колонии" во время оккупации Херсонщины, - ГБР. ФОТО

В данное время организатор схемы скрывается от следствия, он объявлен в розыск.