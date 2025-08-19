До 8 лет тюрьмы приговорена предательница, которая согласилась стать "инспектором колонии" во время оккупации Херсонской области, - ГБР. ФОТО
Виновной в коллаборационной деятельности признана бывшая инспектор "Дарьевской исправительной колонии №10", которая во время временной оккупации Херсонской области добровольно перешла на службу к врагу.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в 2022 году она согласилась работать на оккупационную администрацию и заняла должность инспектора колонии. После освобождения региона женщина длительное время скрывалась от украинских правоохранителей. В начале марта 2025 года ее разоблачили и задержали.
Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение 10 лет (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
