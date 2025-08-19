РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10709 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение коллаборантов
1 057 4

До 8 лет тюрьмы приговорена предательница, которая согласилась стать "инспектором колонии" во время оккупации Херсонской области, - ГБР. ФОТО

Виновной в коллаборационной деятельности признана бывшая инспектор "Дарьевской исправительной колонии №10", которая во время временной оккупации Херсонской области добровольно перешла на службу к врагу.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в 2022 году она согласилась работать на оккупационную администрацию и заняла должность инспектора колонии. После освобождения региона женщина длительное время скрывалась от украинских правоохранителей. В начале марта 2025 года ее разоблачили и задержали.

До 8 лет тюрьмы приговорена предательница

Также читайте: Проводили фейковый референдум РФ на Херсонщине: к 10 годам приговорены еще 9 предателей, - СБУ

Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение 10 лет (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Автор: 

коллаборационизм (903) ГБР (3178) Херсонская область (5120)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після звільнення регіону жінка тривалий час переховувалася від українських правоохоронців. На початку березня 2025 року її викрили та затримали. Джерело: https://censor.net/ua/p3569452, от просто цікаво де вона тривалий час з рузькім пашпартом переховувалася?
показать весь комментарий
19.08.2025 15:08 Ответить
То є так мабуть, там теж дуже великий відсоток перекати полє, нажаль інфа о кількості не розголошується.
показать весь комментарий
19.08.2025 15:15 Ответить
Хочете вгадаю?! Вона і при українській владі була інспекторкою колонії!!! Так би мовити,знайшла " роботу" згідно профілю...
показать весь комментарий
19.08.2025 15:33 Ответить
 
 