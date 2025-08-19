До 8 років ув’язнення засуджено зрадницю, яка погодилася стати "інспекторкою колонії" під час окупації Херсонщини, - ДБР. ФОТО

Винною у колабораційній діяльності визнано колишню інспекторку "Дар’ївської виправної колонії №10", яка під час тимчасової окупації Херсонської області добровільно перейшла на службу до ворога.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у 2022 році вона погодилася працювати на окупаційну адміністрацію та обійняла посаду інспекторки колонії. Після звільнення регіону жінка тривалий час переховувалася від українських правоохоронців. На початку березня 2025 року її викрили та затримали.

Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах протягом 10 років (ч. 7 ст. 111-1 КК України).