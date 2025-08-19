УКР
До 8 років ув’язнення засуджено зрадницю, яка погодилася стати "інспекторкою колонії" під час окупації Херсонщини, - ДБР. ФОТО

Винною у колабораційній діяльності визнано колишню інспекторку "Дар’ївської виправної колонії №10", яка під час тимчасової окупації Херсонської області добровільно перейшла на службу до ворога.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у 2022 році вона погодилася працювати на окупаційну адміністрацію та обійняла посаду інспекторки колонії. Після звільнення регіону жінка тривалий час переховувалася від українських правоохоронців. На початку березня 2025 року її викрили та затримали.

До 8 років ув’язнення засуджено зрадницю

Також читайте: Проводили фейковий референдум РФ на Херсонщині: до 10 років засуджено ще 9 зрадників, - СБУ

Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах протягом 10 років (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

колабораціонізм (1191) ДБР (3700) Херсонська область (6113)
Після звільнення регіону жінка тривалий час переховувалася від українських правоохоронців. На початку березня 2025 року її викрили та затримали. Джерело: https://censor.net/ua/p3569452, от просто цікаво де вона тривалий час з рузькім пашпартом переховувалася?
19.08.2025 15:08 Відповісти
То є так мабуть, там теж дуже великий відсоток перекати полє, нажаль інфа о кількості не розголошується.
19.08.2025 15:15 Відповісти
Хочете вгадаю?! Вона і при українській владі була інспекторкою колонії!!! Так би мовити,знайшла " роботу" згідно профілю...
19.08.2025 15:33 Відповісти
Мусорня - вона і в Африці мусорня...
19.08.2025 16:15 Відповісти
 
 