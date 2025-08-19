1 136 5
До 8 років ув’язнення засуджено зрадницю, яка погодилася стати "інспекторкою колонії" під час окупації Херсонщини, - ДБР. ФОТО
Винною у колабораційній діяльності визнано колишню інспекторку "Дар’ївської виправної колонії №10", яка під час тимчасової окупації Херсонської області добровільно перейшла на службу до ворога.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у 2022 році вона погодилася працювати на окупаційну адміністрацію та обійняла посаду інспекторки колонії. Після звільнення регіону жінка тривалий час переховувалася від українських правоохоронців. На початку березня 2025 року її викрили та затримали.
Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах протягом 10 років (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Иванов #442761
показати весь коментар19.08.2025 15:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Александр Иванов #442761
показати весь коментар19.08.2025 15:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Georg Lotar Georg Lotar #551191
показати весь коментар19.08.2025 15:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар19.08.2025 16:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль