Более 5 млн грн неуплаченных налогов и сотрудничество с оккупантами - подозревается экс-генеральный директор ФК "Заря"

Экс-гендиректору луганского футбольного клуба "Заря" сообщили об изменении подозрения и новом заочном подозрении в неуплате налогов и служебном подлоге, а также сотрудничестве с российскими оккупантами.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры бывшему генеральному директору футбольного клуба "Заря" сообщено об изменении подозрения и новое заочное подозрение по факту умышленного уклонения от уплаты налогов и служебного подлога, а также коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году подозреваемый организовал оформление фиктивных договоров между частным обществом и футбольным клубом о предоставлении услуг по поиску и заключению контрактов с двумя игроками. Фактически услуги не предоставлялись. По его указанию в налоговую отчетность были внесены недостоверные сведения, что позволило занизить налоговые обязательства клуба на сумму более 5 млн грн. Эти средства не поступили в государственный бюджет.

Также читайте: Российские футбольные клубы получили более 10 миллионов евро выплат от УЕФА после вторжения РФ в Украину. Украинским клубам деньги заблокировали

Кроме того, следствием установлено, что после начала полномасштабного вторжения рф экс-гендиректор начал активное сотрудничество с оккупационными властями.

В 2024 году он находился в оккупированных Луганске и Евпатории. Участвовал в массовых мероприятиях и давал интервью вражеским медиа, где высказывался в поддержку действий страны-агрессора.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

В 2019 году гендиректором ФК "Заря" был Сергей Рафаилов.

Также смотрите: Сообщено о подозрении военнослужащему, который за деньги пытался вывести мобилизованного из учебного центра, - ГБР. ФОТО