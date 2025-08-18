Понад 5 млн грн несплачених податків та співпраця з окупантами – підозрюється ексгендиректор ФК "Зоря"

Ексгендиректору луганського футбольного клубу "Зоря" повідомили про зміну підозри та нову заочну підозру у несплаті податків та службового підроблення, а також співпрацю з російськими окупантами.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури колишньому генеральному директору футбольного клубу "Зоря" повідомлено про зміну підозри та нову заочну підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків та службового підроблення, а також колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у 2019 році підозрюваний організував оформлення фіктивних договорів між приватним товариством та футбольним клубом щодо надання послуг з пошуку та укладення контрактів із двома гравцями. Фактично послуги не надавались. За його вказівкою до податкової звітності було внесено недостовірні відомості, що дозволило занизити податкові зобов’язання клубу на суму понад 5 млн грн. Ці кошти не надійшли до державного бюджету.

Крім того, слідством встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення рф ексгендиректор розпочав активну співпрацю з окупаційною владою.

У 2024 році він перебував в окупованих Луганську та Євпаторії. Брав участь у масових заходах і надавав інтерв’ю ворожим медіа, де висловлювався на підтримку дій країни-агресора.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

У 2019 році гендиректором ФК "Зоря" був Сергій Рафаїлов.

