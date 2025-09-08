Пожизненное заключение для судьи-предательницы: объявлен приговор экс-главе Генического райсуда, - ГБР
По материалам ГБР Херсонский городской суд признал виновной в государственной измене и коллаборационной деятельности бывшую руководительницу Генического районного суда, которая после начала полномасштабного вторжения РФ перешла на сторону врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Добровольно сотрудничала с оккупантами
Судья работала в системе правосудия с 2009 года, а в 2020 году возглавила Генический райсуд. После захвата части Херсонщины она, как сторонница "русского мира", добровольно начала сотрудничать с оккупантами. Женщина передавала ФСБ персональные данные коллег-судей, правоохранителей и военнослужащих ТЦК и СП, а также сообщала о земляках с проукраинской позицией. По ее доносам захватчики преследовали и задерживали местных патриотов.
В июле 2022 года фигурантка добровольно заняла должность так называемого "судьи" в незаконном судебном органе, созданном оккупантами на временно захваченной территории Херсонской области, и до сих пор участвует в репрессивных "судебных процессах" против украинцев.
Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 УК Украины и заочно назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство в производстве осуществляла Херсонская областная прокуратура.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А я думав що дадуть умовку із 3 роками відсрочки як судді хабарнику з під Одеси на тижні.
Той сам у суді визнав що нахабарював на лям баксів.
Його і відпустили.
А ну ця вже ж не приїде в Україну.
Тому можна і пожитєве.
Мабуть, це ті судді, на яких портнов не встиг, нагадити на голову або справити нужду!!?? Будемо сподіватися на КРАЩЕ, але пильнувати, за отими, з «доброчесністю»… з майбахами та маєтками, від 92-річних бабусь, дядиної тітки!!