Новости Приговоры за государственную измену
Пожизненное заключение для судьи-предательницы: объявлен приговор экс-главе Генического райсуда, - ГБР

По материалам ГБР Херсонский городской суд признал виновной в государственной измене и коллаборационной деятельности бывшую руководительницу Генического районного суда, которая после начала полномасштабного вторжения РФ перешла на сторону врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Добровольно сотрудничала с оккупантами

Судья работала в системе правосудия с 2009 года, а в 2020 году возглавила Генический райсуд. После захвата части Херсонщины она, как сторонница "русского мира", добровольно начала сотрудничать с оккупантами. Женщина передавала ФСБ персональные данные коллег-судей, правоохранителей и военнослужащих ТЦК и СП, а также сообщала о земляках с проукраинской позицией. По ее доносам захватчики преследовали и задерживали местных патриотов.

В июле 2022 года фигурантка добровольно заняла должность так называемого "судьи" в незаконном судебном органе, созданном оккупантами на временно захваченной территории Херсонской области, и до сих пор участвует в репрессивных "судебных процессах" против украинцев.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 УК Украины и заочно назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в производстве осуществляла Херсонская областная прокуратура.

Тю.
А я думав що дадуть умовку із 3 роками відсрочки як судді хабарнику з під Одеси на тижні.
Той сам у суді визнав що нахабарював на лям баксів.
Його і відпустили.
А ну ця вже ж не приїде в Україну.
Тому можна і пожитєве.
08.09.2025 19:35 Ответить
та заочно призначив ....
08.09.2025 20:26 Ответить
Не характерні та поодинокі, справедливі дії Українських суддів!!
Мабуть, це ті судді, на яких портнов не встиг, нагадити на голову або справити нужду!!?? Будемо сподіватися на КРАЩЕ, але пильнувати, за отими, з «доброчесністю»… з майбахами та маєтками, від 92-річних бабусь, дядиної тітки!!
08.09.2025 19:42 Ответить
Та, з таким же успіхом, можете заочно й анафему їй оголосити
08.09.2025 19:42 Ответить
Як і поклонській, обом, просто анафема, щоб мучилися в думках….
08.09.2025 19:52 Ответить
Я її не захищаю, але що зробила влада щоб той нещасний Геніческ не окопували за 10 хвилин? може фортифікаційні споруди зробила з 2014 року, не розмінувала а ще більше замінувала Чонгар? Чи може евакуювала людей? ЩО?! Це сором, це здача територій, це зрада людей.
08.09.2025 20:10 Ответить
Найлегче то виносити вироки тим які мертві чи до тих до яких руки короткі .
08.09.2025 20:21 Ответить
 
 