Допомагає РФ фінансувати війну проти України: заочно повідомлено про підозру ексміністру часів Януковича Клименку, - СБУ
Зібрано доказову базу на колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, який допомагає РФ фінансувати війну проти України.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Клименко займав "крісло" в уряді часів Януковича та входив до близького оточення сім’ї президента-втікача. У лютому 2014 року ексміністр виїхав до РФ, де співпрацює з окупантами та переховується від правосуддя.
У Москві Клименко заснував фінансово-промислову групу, яка отримує прибутки з видобувної галузі на тимчасово окупованій частині території Луганщини.
Встановлено, що у 2024 році ексміністр та гендиректор підконтрольного холдингу включили до його складу захоплену рашистами місцеву шахту "Білоріченська". Це підприємство є одним з найбільших в Україні за видобутком високовартісного антрациту.
Щоб узяти його під контроль, спільник Клименка уклав угоду з окупаційним "міністром палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР" на оренду шахти з подальшим її викупом. Також до "умов договору" входила передача компанії ексміністра двох допоміжних підприємств.
Після цього фігуранти отримали у федеральному агентстві по надрокористуванню Росії ліцензію на розробку вугільних пластів шахти. Щоб отримати відповідний "дозвіл", Клименко задіяв особисті зв’язки в уряді країни-агресора та окупаційній адміністрації РФ на Луганщині.
Повідомляється, що більшу частину отриманих прибутків ворожі пособники витрачають на спонсорування військових формувань рашистів у вигляді сплати податків до російського бюджету.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Клименку та його спільнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій за попередньою змовою групою осіб з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень окупаційної адміністрації рф).
Тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників
