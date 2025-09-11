Помогает РФ финансировать войну против Украины: заочно сообщено о подозрении экс-министру времен Януковича Клименко, - СБУ

Собрана доказательная база на бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который помогает РФ финансировать войну против Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Клименко занимал "кресло" в правительстве времен Януковича и входил в близкое окружение семьи президента-беглеца. В феврале 2014 года экс-министр выехал в РФ, где сотрудничает с оккупантами и скрывается от правосудия.

В Москве Клименко основал финансово-промышленную группу, которая получает прибыль с добывающей отрасли на временно оккупированной части территории Луганщины.

Установлено, что в 2024 году экс-министр и гендиректор подконтрольного холдинга включили в его состав захваченную рашистами местную шахту "Белореченская". Это предприятие является одним из крупнейших в Украине по добыче дорогостоящего антрацита.

Чтобы взять его под контроль, сообщник Клименко заключил соглашение с оккупационным "министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР" на аренду шахты с последующим ее выкупом. Также в "условия договора" входила передача компании экс-министра двух вспомогательных предприятий.

После этого фигуранты получили в федеральном агентстве по недропользованию России лицензию на разработку угольных пластов шахты. Чтобы получить соответствующее "разрешение", Клименко задействовал личные связи в правительстве страны-агрессора и оккупационной администрации РФ на Луганщине.

Сообщается, что большую часть полученных доходов вражеские пособники тратят на спонсирование военных формирований рашистов в виде уплаты налогов в российский бюджет.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Клименко и его сообщнику о подозрении по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, то есть совершение умышленных действий по предварительному сговору группой лиц с целью нанесения вреда Украине путем реализации и поддержки решений оккупационной администрации рф).

Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь злоумышленников