Помогает РФ финансировать войну против Украины: заочно сообщено о подозрении экс-министру времен Януковича Клименко, - СБУ
Собрана доказательная база на бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который помогает РФ финансировать войну против Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Клименко занимал "кресло" в правительстве времен Януковича и входил в близкое окружение семьи президента-беглеца. В феврале 2014 года экс-министр выехал в РФ, где сотрудничает с оккупантами и скрывается от правосудия.
В Москве Клименко основал финансово-промышленную группу, которая получает прибыль с добывающей отрасли на временно оккупированной части территории Луганщины.
Установлено, что в 2024 году экс-министр и гендиректор подконтрольного холдинга включили в его состав захваченную рашистами местную шахту "Белореченская". Это предприятие является одним из крупнейших в Украине по добыче дорогостоящего антрацита.
Чтобы взять его под контроль, сообщник Клименко заключил соглашение с оккупационным "министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР" на аренду шахты с последующим ее выкупом. Также в "условия договора" входила передача компании экс-министра двух вспомогательных предприятий.
После этого фигуранты получили в федеральном агентстве по недропользованию России лицензию на разработку угольных пластов шахты. Чтобы получить соответствующее "разрешение", Клименко задействовал личные связи в правительстве страны-агрессора и оккупационной администрации РФ на Луганщине.
Сообщается, что большую часть полученных доходов вражеские пособники тратят на спонсирование военных формирований рашистов в виде уплаты налогов в российский бюджет.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Клименко и его сообщнику о подозрении по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, то есть совершение умышленных действий по предварительному сговору группой лиц с целью нанесения вреда Украине путем реализации и поддержки решений оккупационной администрации рф).
Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь злоумышленников
Мукеш Амбани, индийский миллиардер и владелец Reliance Industries, оказался архитектором схемы обхода санкций против России. Его компания перерабатывает треть всей российской нефти, которая идёт в Индию. А значит, миллиарды долларов текут прямиком в Кремль - на оружие и армию.
Зимой 2022/2023 годов, когда российская экономика трещала по швам, а в бюджете образовалась дыра в $21,2 млрд, индийский миллиардер Мукеш Амбани запустил схему обхода санкций. Через сеть анонимных трейдеров в Персидском заливе и Гонконге его компания начала массово закупать российскую нефть со скидкой. В итоге в Кремль хлынули миллиарды.
Ирония в том, что Амбани является цифровым резидентом Эстонии. То есть пользуется доступом к европейской финансовой системе и налоговым льготам ЕС, при этом напрямую поддерживая армию агрессора. Таллин, при всей жёсткой антироссийской риторике и масштабной помощи Киеву, пока не комментирует этот скандал и до сих пор не лишил Амбани е-резидентства.
Киев уже требует реакции: депутат Михаил Соколов обратился в СБУ и настаивает на санкциях против миллиардера и Reliance Industries. Депутат чётко обосновал свою позицию: «Украина должна действовать жёстко и принципиально по отношению к любому, кто прямо или косвенно помогает агрессору».
Но пока Таллин молчит, «схема Амбани» работает и снабжает Кремль деньгами, микрочипами и техникой для новых ракет и дронов.
https://newsukraine.rbc.ua/analytics/what-allows-mukesh-ambani-to-continue-doing-1757519903.html
Може б СБУ зайнялося Міндічем та Чернишовим, які мародерять на війні?
Мабуть тому, що був дурник і без бабла.