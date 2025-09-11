РУС
Помогает РФ финансировать войну против Украины: заочно сообщено о подозрении экс-министру времен Януковича Клименко, - СБУ

Собрана доказательная база на бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который помогает РФ финансировать войну против Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Заочно сообщено о подозрении экс-министру Александру Клименко

Как отмечается, Клименко занимал "кресло" в правительстве времен Януковича и входил в близкое окружение семьи президента-беглеца. В феврале 2014 года экс-министр выехал в РФ, где сотрудничает с оккупантами и скрывается от правосудия.

В Москве Клименко основал финансово-промышленную группу, которая получает прибыль с добывающей отрасли на временно оккупированной части территории Луганщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича Клименко, Захарченко, Табачника, Якименко и Клюева. ДОКУМЕНТ

Установлено, что в 2024 году экс-министр и гендиректор подконтрольного холдинга включили в его состав захваченную рашистами местную шахту "Белореченская". Это предприятие является одним из крупнейших в Украине по добыче дорогостоящего антрацита.

Чтобы взять его под контроль, сообщник Клименко заключил соглашение с оккупационным "министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР" на аренду шахты с последующим ее выкупом. Также в "условия договора" входила передача компании экс-министра двух вспомогательных предприятий.

После этого фигуранты получили в федеральном агентстве по недропользованию России лицензию на разработку угольных пластов шахты. Чтобы получить соответствующее "разрешение", Клименко задействовал личные связи в правительстве страны-агрессора и оккупационной администрации РФ на Луганщине.

Также читайте: ЕС одобрил снятие санкций с экс-министра времен Януковича Клименко, - журналист Йозвяк

Сообщается, что большую часть полученных доходов вражеские пособники тратят на спонсирование военных формирований рашистов в виде уплаты налогов в российский бюджет.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Клименко и его сообщнику о подозрении по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, то есть совершение умышленных действий по предварительному сговору группой лиц с целью нанесения вреда Украине путем реализации и поддержки решений оккупационной администрации рф).

Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь злоумышленников

🤯 Богатейший человек Азии помогает Кремлю воевать с Украиной - и делает это через Эстонию

Мукеш Амбани, индийский миллиардер и владелец Reliance Industries, оказался архитектором схемы обхода санкций против России. Его компания перерабатывает треть всей российской нефти, которая идёт в Индию. А значит, миллиарды долларов текут прямиком в Кремль - на оружие и армию.

Зимой 2022/2023 годов, когда российская экономика трещала по швам, а в бюджете образовалась дыра в $21,2 млрд, индийский миллиардер Мукеш Амбани запустил схему обхода санкций. Через сеть анонимных трейдеров в Персидском заливе и Гонконге его компания начала массово закупать российскую нефть со скидкой. В итоге в Кремль хлынули миллиарды.

Ирония в том, что Амбани является цифровым резидентом Эстонии. То есть пользуется доступом к европейской финансовой системе и налоговым льготам ЕС, при этом напрямую поддерживая армию агрессора. Таллин, при всей жёсткой антироссийской риторике и масштабной помощи Киеву, пока не комментирует этот скандал и до сих пор не лишил Амбани е-резидентства.

Киев уже требует реакции: депутат Михаил Соколов обратился в СБУ и настаивает на санкциях против миллиардера и Reliance Industries. Депутат чётко обосновал свою позицию: «Украина должна действовать жёстко и принципиально по отношению к любому, кто прямо или косвенно помогает агрессору».

Но пока Таллин молчит, «схема Амбани» работает и снабжает Кремль деньгами, микрочипами и техникой для новых ракет и дронов.

Ссылка в пост на английском языке:

https://newsukraine.rbc.ua/analytics/what-allows-mukesh-ambani-to-continue-doing-1757519903.html
11.09.2025 16:47
Як заочна підозра завадить Клименку фінансувати війну проти України?
Може б СБУ зайнялося Міндічем та Чернишовим, які мародерять на війні?
11.09.2025 16:49
А Киву, наприклад, просто ліквідували.
Мабуть тому, що був дурник і без бабла.
11.09.2025 16:59
Цих виродків треба просто знищувати вся ця погань колоборанська має здохнути ,ось на чому моглиб зосередитись СБУ і Малюк ,а не відмивати корупціонерів близьких до президента.
11.09.2025 17:16
 
 