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гражданство (1267) Зеленский (19011) Клюев Андрей (887) Табачник Дмитрий (1526) Захарченко Виталий (763) Клименко (365) Якименко (61) Клюев Сергей (128)

Зеленский лишит гражданства экс-чиновников времен Януковича Клименко, Захарченко, Табачника, Якименко и Клюева. ДОКУМЕНТ

Президент Владимир Зеленский лишит гражданства Украины экс-чиновников времен Виктора Януковича, в частности, Александра Клименко, Виталия Захарченко, Дмитрия Табачника, Александра Якименко, Андрея Клюева.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

По данным источников, сегодня ожидается, что глава государства подпишет указ о прекращении гражданства Виктора Баранского, Александра Горбылева, Александра Клименко, Виталия Захарченко, Дмитрия Табачника, Александра Якименко, Андрея Клюева, Богдана Клюева, Виталия Слаба и Никиты Шенцева.

Также читайте: Люди, имеющие гражданство РФ, не должны иметь украинского - пусть живут в России, - Зеленский

Кроме экс-чиновников времен Януковича в список вошли: депутат Харьковского областного совета Никита Шенцев, сын бывшего нардепа Дмитрия Шенцева; член правления государственного авиастроительного концерна "Авиация Украины" времен премьерства Януковича, Александр Горбылев; депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский; сын Андрея Клюева Богдан.

Основанием для лишения гражданства Украины стало наличие у указанных лиц гражданства РФ.

Зеленский лишит гражданства экс-чиновников времен Януковича Клименко, Захарченко, Табачника, Якименко и Клюева 01
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Топ комментарии
+53
ЩЕ ОДНИХ СВОЇХ ДРУЗІВ ВИВІВ З ПІД ДІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУДА
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04.02.2023 20:41
+51
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04.02.2023 20:37
+41
навіщо таке робити- ЇХ ТРЕБА ЯК ГРОМАДЯН УКРАЇНИ СУДИТИ І ПІСЛЯ СУДА З МІШКОМ НА ГОЛОВІ ВЕРНУТИ НАЗАД В УКРАЇНУ ...КОНФІСКУВАТИ МАЙНО і ПОСАДИТИ У В"ЯЗНИЦЮ.... довічно
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04.02.2023 20:39
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Ну, паруски тока гадості гаваріть - спєцифічеський йязиг для спєцифіческіх дєгєнєратов.
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04.02.2023 21:53 Ответить
А татарова,шурму та за одно ермака ,ну звісно це не на часі.
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04.02.2023 21:29 Ответить
все ж таки мабуть видатну піздюліну отримав геніалісімус всіх часів від заокеанського брата, але поки це просто переляк і імітація. четверту весну збирається саджати. мурло...
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04.02.2023 21:33 Ответить
а ТИ Іванов за покликанням чи за походженням?
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04.02.2023 21:38 Ответить
Попередник так і не зібрався за весь час правління...
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05.02.2023 12:25 Ответить
А позбавити корита Рєзнікова взагалі не судьба?
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04.02.2023 21:34 Ответить
ну в нього і фітіль!!!!! Горить - палає!!!
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04.02.2023 22:00 Ответить
Эй начальник--- бабло забери у них сначала, с бюджета тыреное! Им гражданство терять, как спичку сгоревшую!
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04.02.2023 22:04 Ответить
підарша йди *****!
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04.02.2023 22:30 Ответить
а кивалова, бойко, шуфрича, новинского, бондаренко, королевскую и т.д
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04.02.2023 22:15 Ответить
Ахметов бос их всех - и Яныка и всех этих рыгов.
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04.02.2023 22:18 Ответить
Крайний индивидуализм Путина победил в России коллективную норму и нормой стало объявлено то, что считает крайний индивидуализм Путина. Коллективное народа России стало патологией. И это привело к тому, что индивидуальное каждого россиянина стало быть зависимо от коллективного созданного по образу индивидуальности Путина. От чего индивидуальное каждого россиянина привело к гибели морали и индивидуальной аморальности и безнравственности. Интересно, что произойдет, когда Путина не будет и его СМИ не будет. Индивидуальная норма Путина в коллективной норме продолжит оставаться нормой установленной индивидуальностью Путина для всей коллективной норме по образу Путина или установка нормы Путина для коллективного сломиться, когда образ нормы крайнего индивидуализма Путина будет разрушен. Значит норма изменится для коллективного по идее, но это не точно. ))) возможно придется установить новую норму для коллективного, как норма моральности в коллективном всего цивилизованного мира. Путин повторил в России эксперимент Гитлера с индивидуальными особенностями на свой лад. В Германии проводилась денацификация - это перевоспитание немцев, для которых нацизм был нормой, а денацификация подразумевала оккупацию Германии до 1990 года и тогда оттуда вышли СССР с падением стены в Берлине. Путин кстати участвовал в денацификации Германии и он там работал до 90-х. Это его опыт и он подгоняет под себя норму для коллективного. И он хотел оккупировать Украину и проводить перевоспитание Украинцев под свою крайнюю индивидуальность - это была как ширма для настоящего под умысла империализма и захвата земель Украины. Уберите Путина и его СМИ. Создайте Рамштайн спецслужб и пусть помогут инструментами и мозговым штурмом отталкивающимся от их опыта и инструментов для достижения цели - зачеркнуть Путина и его СМИ и пропагандистов. Путин и пропагандисты - это корень зла, который сделал коллективное по образу Путина крайней индивидуальности.
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04.02.2023 22:19 Ответить
підар,а що ти цілий рік робив? порошенка тролив,гандон!
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04.02.2023 22:28 Ответить
Коломойского позбавили.Так это лайно припеваючи живёт в .Украине.Чмо зелёное,,только с неугодными как Корбан расправляется,не впуская их обратно
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05.02.2023 05:11 Ответить
Я не захищая каломийського але ви зараз в Іспанії і у вас немає іспанського громадянства але вас не саджають у в'язницю. Це не пов'язані речі
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05.02.2023 12:27 Ответить
Очевидно, що громадянства позбавляють за вчинки, несумісні зі статусом громадянина, правильно?
мабуть, всі ці вчинки описані в Кримінальному кодексі.
Якщо після позбавлення громадянства не слідує кримінальне переслідування, то хіба це фількіна грамота?
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05.02.2023 15:11 Ответить
Не зовсім так. Позбавити громадянства можуть також

1. По власній ініціативі

2. Якщо отримуєш громадянство іншої країни

Так що зовсім не обов'язково мати кримінальні провадження
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06.02.2023 10:00 Ответить
А коли себе позбавиш?клоун 95!
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04.02.2023 22:36 Ответить
Urod, a zasudyty i podaty u rozshuk , slabo?
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04.02.2023 22:40 Ответить
А самого Яныка?
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04.02.2023 22:41 Ответить
портнова, лукаш, бондаренко, червоненко, шуфрича, бойко, рабиновича, татарова, ермака, мамая и т.д.
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04.02.2023 23:00 Ответить
... і вони залишились довольні, бо тепер їх українська правова система ніде не дістане, бо не громадяни ! Дякуємо Водою, ти зробив велику справу! Тепер з них як з гуся вода.
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04.02.2023 23:01 Ответить
Так то ж так задумано, братанів звільнити від відповідальності і наріду посцяти в вуха.
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04.02.2023 23:17 Ответить
Хотів- як краще...вийшло- як завжди.
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04.02.2023 23:30 Ответить
Забув ще туди другана єрмака та портнова.
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04.02.2023 23:14 Ответить
тобто воно позбавило громадянства всіх, кого вже не має на територї України, кого реально покарати та ув"язнити українська феміда не взмозі... Бравісімо!!! Це так "прекрасно"!! Чергова фейкова "перемога" для "зрітєлєй квартала" та іншої вати ...
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04.02.2023 23:18 Ответить
.
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04.02.2023 23:40 Ответить
Курва - обслуговує всіх.
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05.02.2023 14:19 Ответить
Звичайні люди багато років чекають, а цих поблату
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04.02.2023 23:43 Ответить
другий фронт(Зеленський, Єрмак і ко) виводить ФСБшників з-під санкцій.
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05.02.2023 00:23 Ответить
Тобто ЗЄ вже впевнений, що йому не прийдеть знову плясати на їхніх приватних вечірках?

А зря... Можливо після війни ЗЄ тільки так і зможе знов заробляти.
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05.02.2023 00:26 Ответить
Сильні світу цього стануть в чергу з чековими книжками, щоб подивитись на кривляння преЗідєнта, самого впливового єврея і прочая..
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05.02.2023 15:16 Ответить
А хто буде досліджувати (розслідувати), яких "вошей" і "гнид" вони залишили в Україні?
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05.02.2023 00:36 Ответить
Та громадянство - то фігня.

Я чув, що ця зграя: захарченки, азірови з табачниками - ще й українські пенсії дістають. Діставали ще недавно, принаймні.
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05.02.2023 04:44 Ответить
Дав Волю від громадянства...
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05.02.2023 04:51 Ответить
Олійник? Той, що з соловьїного помьоту?
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05.02.2023 05:28 Ответить
А портнов де?
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05.02.2023 05:39 Ответить
При этом махинатор Левочкин бывший глава администрации президента Януковича сидит на лазурном берегу не потеряв ни бизнес ни депутатский мандат знаете почему? Потому что Ермак с ним в схемах ну и вишенка на торте: завгосп Януковича Андрей Кравец был замечен журналистом УП Ткачем в ресторане Ишак с Арахамией, и вы вдумайтесь сын завгоспа Януковича Владимир Кравец является зам главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете - пока наши пацаны защищают нашу землю сын завгоспа Януковича распоряжается столичной землей... это нонсенс Украина страна возможностей и коррупции
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05.02.2023 05:56 Ответить
Лучше поздно чем ни когда.
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05.02.2023 06:18 Ответить
Ніхто не має права позбавляти громадянства натурально вроджених громадян. От ще побачити що сволота Табачник таки оскаржить це рішення в суді та виграє його заради паспорту ЄС.
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05.02.2023 06:56 Ответить
І знову імітація "бурхливої діяльності", потрібно якось довести людям - "я вам не лох"... Марно пузо надриваєш ваван, після ВСІХ твоїх пройобів(сам же абдрестович казав, не я придумав) ти перейшов з категорії нелоха в прямого ворога України. Та по суті ти просто ним і залишився-згадай свої слова "...шо порноактриса". Це про державу, в якій ти жив, живеш(поки що). В одному правий-не ти лох, а ті "уставшие от войни, хочпоржавшие, какаяразница" придурки, які і обрали оце непорозуміння.
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05.02.2023 07:16 Ответить
тобто в Україні немає ані Конституції, ані судової системи. є сцарьок, який розчерком пера видає едикти
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05.02.2023 08:23 Ответить
Зеленского бьют, он по привычке начинает бить ватников.

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05.02.2023 08:24 Ответить
Це просто перелік людей. Де сам указ? Цікаво що там...
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05.02.2023 10:01 Ответить
Це щоб зробити неможливою екстрадицію?
Чи просто щоб видимість роботи показати?
Звісно, вони всі зараз у парашці, але це зараз.
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05.02.2023 10:41 Ответить
Це такий новий спосіб не садити: позбавити громадянства. Нічого, у них є інша паспорти, але зеБарани прохавають.
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05.02.2023 11:00 Ответить
А Татарова почему не позбавил? Если чесно , то все антикорупционные действия показухи Зеленского это с пустого в порожнее. Ну не хочет с корупцией боротся. Нравится ему ворюги, может он с этой целью и пришел
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05.02.2023 11:19 Ответить
Повірю Зеленому тільки тоді коли він позбавить громадянства Коломойського
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05.02.2023 11:26 Ответить
Та вже ж позбавив. А толку?
Коли видасть його штатам, тоді і поговоримо про довіру до Зе
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05.02.2023 11:40 Ответить
стаття 25 Конституції України передбачає, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства України, як і права змінити громадянство.

Стаття 25.
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
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05.02.2023 11:44 Ответить
Їм (цим виродкам) українське громадянство нах. не потрібно. Вони, їх діти і онуки і не збиралися жити в Україні, давно уже з країни здрисьнули і все накрадене вивезли. А цей през... тільки їм допоміг.
Зеленський і його камарілья ведуть Україну до погибелі.
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05.02.2023 12:00 Ответить
І що це дає? Дурня повна.
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05.02.2023 14:15 Ответить
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05.02.2023 18:51 Ответить
Каждый раз, когда он это сделает - он нарушит Конституцию Украины.
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05.02.2023 22:58 Ответить
В 2014 році не було видно що це покидьки? 9 років і повномасштабну війну потрібно було чекати.
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06.02.2023 07:23 Ответить
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