Зеленский лишит гражданства экс-чиновников времен Януковича Клименко, Захарченко, Табачника, Якименко и Клюева. ДОКУМЕНТ
Президент Владимир Зеленский лишит гражданства Украины экс-чиновников времен Виктора Януковича, в частности, Александра Клименко, Виталия Захарченко, Дмитрия Табачника, Александра Якименко, Андрея Клюева.
Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.
По данным источников, сегодня ожидается, что глава государства подпишет указ о прекращении гражданства Виктора Баранского, Александра Горбылева, Александра Клименко, Виталия Захарченко, Дмитрия Табачника, Александра Якименко, Андрея Клюева, Богдана Клюева, Виталия Слаба и Никиты Шенцева.
Кроме экс-чиновников времен Януковича в список вошли: депутат Харьковского областного совета Никита Шенцев, сын бывшего нардепа Дмитрия Шенцева; член правления государственного авиастроительного концерна "Авиация Украины" времен премьерства Януковича, Александр Горбылев; депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский; сын Андрея Клюева Богдан.
Основанием для лишения гражданства Украины стало наличие у указанных лиц гражданства РФ.
Пожалуйста, подождите...
мабуть, всі ці вчинки описані в Кримінальному кодексі.
Якщо після позбавлення громадянства не слідує кримінальне переслідування, то хіба це фількіна грамота?
1. По власній ініціативі
2. Якщо отримуєш громадянство іншої країни
Так що зовсім не обов'язково мати кримінальні провадження
А зря... Можливо після війни ЗЄ тільки так і зможе знов заробляти.
Я чув, що ця зграя: захарченки, азірови з табачниками - ще й українські пенсії дістають. Діставали ще недавно, принаймні.
Чи просто щоб видимість роботи показати?
Звісно, вони всі зараз у парашці, але це зараз.
Коли видасть його штатам, тоді і поговоримо про довіру до Зе
Стаття 25.
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
Зеленський і його камарілья ведуть Україну до погибелі.