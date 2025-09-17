Помогал оккупантам создавать колонию в Херсоне, где пытали граждан с проукраинской позицией: до 8 лет осужден предатель, - ГБР
Экс-начальник дежурной стражи отдела охраны ГУ "Северная исправительная колония (№90)" приговорен к 8 годам за решеткой за сотрудничество с оккупантами.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, приговор вынесен за добровольную работу на россиян после временной оккупации Херсона в 2022 году. В течение 5 месяцев мужчина добросовестно выполнял все указания оккупантов, помогая при создании и функционировании псевдоколонии, в которой удерживали и пытали граждан с проукраинской позицией.
После освобождения города чиновник пытался скрываться от следствия в районе проведения активных боевых действий. Ему было заочно сообщено о подозрении, а 26 июня 2025 года он был задержан на Херсонщине.
В ГБР отмечают, что впоследствии фигурант признал свою вину и предоставил информацию, которая может быть полезной для расследования других преступлений.
Херсонский городской суд признал его виновным по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность).
