Генерал Росгвардии Спиридонов, который командовал разгоном мирных протестов во время оккупации Херсона, заочно осужден к 15 годам, - СБУ

Командующего Уральским округом войск Росгвардии Владимира Спиридонова, который руководил разгоном акций протеста в начале оккупации Херсона, приговорили к 15 годам тюрьмы заочно.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В начале полномасштабной войны фигурант участвовал в захвате Херсонщины. В то время он возглавлял сводную группировку, в которую входили 4 тактические группы, отряд спецназначения и оперативное подразделение росгвардии. После оккупации областного центра Спиридонов приступил к организации массовых репрессий против участников движения сопротивления в регионе", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что Спиридонов командовал действиями своих подчиненных, которые по его приказу осуществляли силовые разгоны мирных акций протеста в центре города.

Вооруженные рашисты похищали участников протестных собраний и отвозили их в тюрьмы. В камерах к пострадавшим применяли многочисленные пытки, которыми враг пытался сломать сопротивление кремлевскому режиму.

Перед освобождением правобережья Херсонщины Спиридонов сбежал в Россию, где за свои военные преступления получил "повышение" в должности.

Суд признал генерала виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (преступления агрессии, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

"Продолжается комплексная работа, чтобы найти и привлечь рашиста к ответственности за преступления против нашего государства", - подытожила пресс-служба СБУ.

