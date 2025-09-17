РУС
Генерал Росгвардии Спиридонов, который командовал разгоном мирных протестов во время оккупации Херсона, заочно осужден к 15 годам, - СБУ

Генерала Росгвардии, который руководил разгоном протеста в Херсоне, осудили заочно

Командующего Уральским округом войск Росгвардии Владимира Спиридонова, который руководил разгоном акций протеста в начале оккупации Херсона, приговорили к 15 годам тюрьмы заочно.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В начале полномасштабной войны фигурант участвовал в захвате Херсонщины. В то время он возглавлял сводную группировку, в которую входили 4 тактические группы, отряд спецназначения и оперативное подразделение росгвардии. После оккупации областного центра Спиридонов приступил к организации массовых репрессий против участников движения сопротивления в регионе", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что Спиридонов командовал действиями своих подчиненных, которые по его приказу осуществляли силовые разгоны мирных акций протеста в центре города.

Вооруженные рашисты похищали участников протестных собраний и отвозили их в тюрьмы. В камерах к пострадавшим применяли многочисленные пытки, которыми враг пытался сломать сопротивление кремлевскому режиму.

Перед освобождением правобережья Херсонщины Спиридонов сбежал в Россию, где за свои военные преступления получил "повышение" в должности.

Суд признал генерала виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (преступления агрессии, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

"Продолжается комплексная работа, чтобы найти и привлечь рашиста к ответственности за преступления против нашего государства", - подытожила пресс-служба СБУ.

Автор: 

оккупация (10291) СБУ (20421) Херсон (3072) Росгвардия (86) Херсонская область (5215) Херсонский район (587)
Топ комментарии
+3
Оце він "злякався" ...
17.09.2025 16:13 Ответить
+2
цікаво, скільки коштує цей цирк, заочні рослідування, заочні вироки?
17.09.2025 16:18 Ответить
+1
А скільки в Тот колобків зараз, скільки буде роботи...
17.09.2025 16:11 Ответить
А скільки в Тот колобків зараз, скільки буде роботи...
17.09.2025 16:11 Ответить
Оце він "злякався" ...
17.09.2025 16:13 Ответить
СБУ! А-ууууу! Самокат виїхав в тому напрямку???
17.09.2025 16:14 Ответить
Хоть тепер вірьовку ховай, аби не вчинив орк ******, отого прикрого самогубства!
17.09.2025 16:15 Ответить
цікаво, скільки коштує цей цирк, заочні рослідування, заочні вироки?
17.09.2025 16:18 Ответить
Чогось реальних вироків майже не оголошують у ЗМІ...усе заочні. В судах по 5- 10 років "розглядаються" справи де є реальні фігуранти,але їх звільняють з під варти (Крупа) а потім тягнуть до закінчення строків...та,звісно,гроші...а їх багато нахапали для цього...Краса....
17.09.2025 16:24 Ответить
Заочну зарплату і премію треба нарахувати тим 300 СБУшникам, за заочний вирок.
17.09.2025 16:29 Ответить
Генерал просив передати сбушникам, що він вже видсидів, заочно.
17.09.2025 16:33 Ответить
може відразу всіх військових РФ засудити до пожиттєвого терміну. Чи на думку правоохоронних органів не всі винні?
17.09.2025 18:29 Ответить
 
 