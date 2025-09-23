Трамп підриває єдність НАТО і грає на руку Путіну, - The Telegraph
Президент США Дональд Трамп продовжує ставити під сумнів єдність і надійність оборони НАТО, навіть коли європейські союзники нарощують витрати на безпеку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише головний коментатор із міжнародних питань The Telegraph Девід Блер.
За його словами, навіть виконання всіх вимог Трампа не гарантує стабільності: він може свідомо ігнорувати реальність, демонструючи прихильність Владіміру Путіну. Прикладом став літній саміт НАТО в Гаазі, де США підтвердили відданість колективній обороні. Однак уже за два місяці адміністрація Трампа відмовилася фінансувати Балтійську ініціативу безпеки на $228 млн, що посилювала захист Естонії, Латвії та Литви.
Показовим став і напад російських дронів на Польщу 10 вересня, коли сили НАТО успішно взаємодіяли в повітрі та на землі. Але реакція Трампа - "можливо, це була помилка" - знівелювала демонстрацію єдності й лише підбадьорила Кремль, вважає Блер.
Росія тим часом нарощує тиск: після атаки на Польщу три МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії. Це свідчить про системну кампанію Москви для тестування оборони НАТО та пошуку слабких місць.
"Кожного разу, коли Трамп применшує очевидні провокації чи скорочує оборонні зусилля, він фактично заохочує Путіна до ескалації", — наголошує аналітик.
Попри те, що Польща та країни Балтії витрачають на оборону понад 3,5% ВВП - більше, ніж сама Америка, - вони не можуть бути впевненими у безумовній підтримці Вашингтона. Це саме і є головною метою Путіна - розколоти Альянс і змусити союзників сумніватися в надійності США.
"Трамп не вірить в альянси й пишається своєю непередбачуваністю. Це грає на руку Путіну та ставить під загрозу безпеку світу", - підсумовує Блер.
-мерзенна порочка
Це людина - хаос! Яка знищить все, що встигне за свій термін.
23 ВЕРЕСНЯ 2025 РОКУ 4:01 ЗА СЕВ
https://www.politico.eu/author/jamie-dettmer/ ДЖЕЙМІ ДЕТТМЕР
Джеймі Деттмер - редактор думок та колумніст із закордонних справ у POLITICO Europe.
На закритому парламентському засіданні минулого тижня президент України Володимир Зеленський не маскував своє обурення вітчизняними критиками.
За словами пари присутніх законодавців, які поговорили з POLITICO на умовах анонімності, побоюючись викликати президентський гнів, український лідер висловив своє розчарування своїй власній партії "Слуга народу", нарікаючи на членів парламенту, активістів громадянського суспільства та журналістів за те, що вони не просувають західним партнерам непохитно схвальний імідж України.
Діатриба, що засуджує тих, хто, за словами Зеленського, позиціонував себе "проти України", лише додала до того, що законодавці описали як зустріч, відзначену основною напруженістю. Посилаючись на повідомлення про корупцію та порушення прав, президент войовничо заявив, що українці, які говорять щось негативне про ситуацію всередині країни, відволікають увагу від того, де слід зосередитися - на військових зусиллях та посилення підтримки з боку іноземних союзників.
Законодавці очікували, що Зеленський буде більш м'яким і ніжним за тоном - особливо у світлі його спроби випотрошити два ключових незалежних антиграфічні агентства України протягом літа, що спровокувало https://www.politico.eu/article/protests-ukraine-volodymyr-zelenskyy-law-anti-corruption-agencies-nabu-sap/ перші загальнонаціональні вуличні протести з початку https://www.politico.eu/article/protests-ukraine-volodymyr-zelenskyy-law-anti-corruption-agencies-nabu-sap/ повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році.
Але оскільки український лідер зосередився на стані війни і дав зрозуміти свій намір балотуватися на будь-яких виборах, що відбулися після цього, ці очікування не виправдалися. І, схоже, це вже не лише партійні суперники Зеленського, які турбуються про повзучу монополізацію влади.
Весь епізод залишив багатьох законодавців поставити під сумнів, як Зеленський та його радники не змогли передбачити таку жорстоку реакцію громадськості в першу чергу. | Сергій Долженко/EPA
Правда полягає в тому, що в партійних рядах зростають сумніви та нарікання щодо високо персоналізованого методу правління Зеленського та його тенденції бути зневажливо до парламенту - плюс, крок проти антикорупційних органів все ще розлютує деяких його власних законодавців.
Офіс президента наказав партійним законодавцям, багато з яких неохоче, підтримували законодавство, що підпорядковує агентства політично призначеному генеральному прокурору. Але протягом дня після підписання закону Зеленський був змушений відступити перед обличчям протестів та європейських попереджень про демократичний відхід. Потім його помічники намагалися перекласти на них провину за все фіаско - не рідкість тактика, коли політика, висунута Офісом Президента, виявляється непопулярною, скаржаться вони.
Весь епізод залишив багатьох законодавців поставити під сумнів, як Зеленський та його радники не змогли передбачити таку жорстоку реакцію громадськості в першу чергу. Опитування громадської думки послідовно показують, що навіть у воєнний час українці оцінюють корупцію як головну внутрішню проблему країни.
Політичні опоненти вже давно скаржаться на популістське нетерпіння українського лідера до обмежень і складнощів, необхідних для управління демократією, і на його вроджену проникливість до критики. Його захисники, однак, зневажають скарги, кажучи, що війна вимагає твердої, рішучої руки. Або, як сказав могутній начальник штабу Зеленського Андрій Єрмак POLITICO на початку цього року: https://www.politico.eu/article/andriy-yermak-zelenskyy-chief-of-staff-ukraine-profile/ "Особливо під час війни, рішення повинні прийматися швидко і чітко". Помічники президента також зазнають на тому, що їхній бос користується високою прихильністю в опитуваннях громадської думки.
Вони мають рацію - і навіть багато критиків погоджуються, що галас і безлад демократії не повинні загрожувати країні, оскільки вона бореться з екзистенційною війною. Але вони також підкреслюють, що інші лідери воєнного часу застосували помітно інший підхід - зокрема, британський Вінстон Черчілль, який прагнув використовувати найкращих, найяскравіших і найздібніших країн з усього політичного спектру, щоб заповнити ряди бюрократії воєнного часу.
І не тільки партизанські суперники Зеленського зараз турбуються про прагнення до централізації влади. Незважаючи на те, що вони не мають наміру критикувати будь-яку публічну, побоюючись передати Москві пропагандистське відкриття, за словами трьох європейських посланців, що базуються в Києві, які попросили не ідентифікуватися для цієї статті, https://www.politico.eu/article/ukraine-corruption-protests-war-volodymyr-zelenskyy/ західні союзники приватно висловили занепокоєння. І деякі законодавці партії Зеленського також ставлять під сумнів останні події, які включали звільнення обраних мерів та тиск на державні установи, які мають бути незалежними.
Нещодавні урядові перестановки свідчили про вимушений від'їзд таких відзначних діячів, як міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. |
Ще до війни уряд нетерпляче ставився до парламентського контролю. Тепер, практично відмовившись від процедури допиту міністрів парламентськими комітетами, його майже повністю уникають. Примітно, що президентська адміністрація також дедалі більше намагається зібрати голоси, необхідні для схвалення обраного законодавства, частково тому, що правлячі законодавці зростають через тиск, пов'язаний з необхідністю підкорятися Адміністрації президента, і побоюються, що їх звинувачуватимуть їхні виборці, коли щось піде не так.
Це занепокоєння передує спробі випотрати антикорупційні органи. І низка чисток більш незалежних міністрів та урядовців також викликала закулісне занепокоєння. Нещодавні урядові перестановки свідчили примусовий відхід таких відомих діячів, як міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, голова національної енергопередачі України Володимир Кудрицький та дуже популярний командувач збройними силами генерал Валерій Залужний - тепер посол України у Британії - які зіткнулися з Зеленським через військову стратегію.
Кожна перестановка бачила, що президентська молюскоподібна кола довірених друзів і радників накопичувала більше влади і контролю, тоді як викиди, готові ставити питання і кидати виклик - або які демонструють смуги незалежності - виганяються. Вечірній настрій не покращився через https://www.politico.com/news/2025/02/28/trump-vance-zelenskyy-oval-office-exchange-00206727 сумнозвісну сварку Зеленського https://www.politico.com/news/2025/02/28/trump-vance-zelenskyy-oval-office-exchange-00206727 в Овальному кабінеті з США. Президент Дональд Трамп також, оскільки український лідер небезпечно відхилився від сценарію, значною мірою дякує підбурання США. Віце-президент Джей Ді Венс.
демонструючи надзвичайно автономну поведінку, і в тому, що багато хто розглядав як неявну критику Зеленського, законодавець-слуга народу і голова парламенту України https://www.politico.eu/article/donald-trump-allies-secret-talks-volodymyr-zelenskyy-opposition-ukraine-elections-yulia-tymoshenko-petro-poroshenko/ Руслан Стефанчук згодом оприлюднив заяву про те, що Україні потрібно швидко відновити відносини з Трампом - звідси очікування, що український лідер намагатиметься заспокоїти і заспокоїти свою партію на зустрічі минулого тижня.
Але двоє законодавців, які розмовляли з POLITICO, сказали, що все вийшло не так. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/09/22/7531859/ Зеленський був незадоволений низьким рівнем відвідуваності, оскільки близько сотні законодавців його партії не з'явилися. І основна напруженість зростала лише тоді, коли один з них поставив під сумнів мудрість випотрошування антикорупційних органів у той час, коли вони зосереджувалися на інсайдерах президентської адміністрації.
Хоча Зеленський сказав, що буде більше консультуватися з ними в майбутньому, "це здається малоймовірним", - поскаржився один із законодавців. "Вся розповідь вказує на подальше затягування гвинтів вдома. Наскільки бачить Офіс президента, ви або з Зеленським, або ви російський маріонет".
Дійсно, гвинти затягуються. Тільки цього місяця, наприклад, група з близько 20 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-punktu-2-supsmall6smallsup-pravyl-peretynannia-derzhavnoho-kordonu-hromadianamy-ukrainy колишніх та відставних українських дипломатів та посланців була включена до постанови, яка забороняє законодавцям та чиновникам виїжджати за кордон без явного схвалення влади.
"Важко зрозуміти, чому на четвертому році війни раптом стало так важливо заборонити групі не більше 20 осіб від виїзду за кордон - людям, які мають контакти та повноваження просувати інтереси України серед іноземної аудиторії", - сказав Кулеба, який є серед постраждалих, POLITICO.
"Єдиним поясненням може бути політичне. І як тільки така політична логіка закріюється, стає можливим довільно вирішувати, яким категоріям людей дозволено або заборонено робити певні речі. Посли - це лише приклад, але той, який розкриває набагато глибшу проблему".
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не вірить у швидке завершення війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю https://www.foxnews.com/video/6379948548112 Fox News.
Ердоган назвав цю перспективу "не дуже гарною новиною". "Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина", - сказав він.
Ердоган також висловив переконання, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а сама Україна не може економічно конкурувати з Росією. Попри це, турецький лідер висловив сподівання, що підтримка України з боку партнерів триватиме. Джерело: https://censor.net/ua/n3575601