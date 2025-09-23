Трамп підриває єдність НАТО і грає на руку Путіну, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп продовжує ставити під сумнів єдність і надійність оборони НАТО, навіть коли європейські союзники нарощують витрати на безпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише головний коментатор із міжнародних питань The Telegraph Девід Блер.

За його словами, навіть виконання всіх вимог Трампа не гарантує стабільності: він може свідомо ігнорувати реальність, демонструючи прихильність Владіміру Путіну. Прикладом став літній саміт НАТО в Гаазі, де США підтвердили відданість колективній обороні. Однак уже за два місяці адміністрація Трампа відмовилася фінансувати Балтійську ініціативу безпеки на $228 млн, що посилювала захист Естонії, Латвії та Литви.

Показовим став і напад російських дронів на Польщу 10 вересня, коли сили НАТО успішно взаємодіяли в повітрі та на землі. Але реакція Трампа - "можливо, це була помилка" - знівелювала демонстрацію єдності й лише підбадьорила Кремль, вважає Блер.

Росія тим часом нарощує тиск: після атаки на Польщу три МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії. Це свідчить про системну кампанію Москви для тестування оборони НАТО та пошуку слабких місць.

"Кожного разу, коли Трамп применшує очевидні провокації чи скорочує оборонні зусилля, він фактично заохочує Путіна до ескалації", — наголошує аналітик.

Попри те, що Польща та країни Балтії витрачають на оборону понад 3,5% ВВП - більше, ніж сама Америка, - вони не можуть бути впевненими у безумовній підтримці Вашингтона. Це саме і є головною метою Путіна - розколоти Альянс і змусити союзників сумніватися в надійності США.

"Трамп не вірить в альянси й пишається своєю непередбачуваністю. Це грає на руку Путіну та ставить під загрозу безпеку світу", - підсумовує Блер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп невдовзі прокоментує пропозицію Путіна дотримуватися обмежень в рамках ДСНО, - Білий дім