2 165 32

Украине стоит согласиться на договоренности по урегулированию войны с РФ, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с Йоганном Вадефулем

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может "в любой момент" выйти из посредничества в урегулировании войны РФ против Украины.

Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, президент США Дональд Трамп - единственный мировой лидер, который имеет реальный шанс прекратить войну между Россией и Украиной.

"В случае России и Украины, единственным лидером в мире, который имеет хоть какой-то шанс положить этому конец, является президент Трамп, поэтому он вложил в это больше времени и усилий, чем кто-либо другой. Каждая другая страна, включая, кстати, Турцию, просит нас вмешаться", - сказал Рубио.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Введение жестких санкций против РФ помешало бы роли США быть посредником в мирных переговорах, - Рубио

Кроме того, Рубио сказал в эфире программы Good Morning America, что Трамп выразил "глубокое разочарование тем, в каком направлении продолжает развиваться ситуация".

Он также отметил, что президент США "хорошо осведомлен" о вариантах, которые он может использовать, "чтобы наложить на Россию дополнительные санкции, если она не согласится на мир".

Читайте также: Страны ЕС должны ввести против России такие же санкции, которых они ожидают от США, - Рубио

Автор: 

переговоры (5155) Трамп Дональд (6654) Рубио Марко (284) война в Украине (6239)
Топ комментарии
+4
Та вже виходьте нафік !
23.09.2025 17:01 Ответить
+2
Хто така та Рубіо?
Судячи по її поведінці, то нелюбима тьолка Трампа, яка хоче стати любімою...
23.09.2025 17:03 Ответить
+2
******* ти мене називала
23.09.2025 17:03 Ответить
"маленький Марк"

.
23.09.2025 17:11 Ответить
І він вийшов з Куби...
Все зходиться!
23.09.2025 17:13 Ответить
Базар понятєн - трумпуссі не збирається вмовляти рашу, тим більше вводити якісь санкції ( хоч вони й на користь друху-владіміру) .
Якщо ! Ви вірете, що трамп дасть команду допомогти захистити Естонію чи Литву чи Польське повітря - вам або труси одягти або хрестик зняти
23.09.2025 17:04 Ответить
Ок !

зачекаємо до проміжкових виборів, публікацій Епштейна і т.д.

.
23.09.2025 17:12 Ответить
Почав за здравіє а кончив за упокій
23.09.2025 17:05 Ответить
США, як країна третього світу і так ні на що не здатна. Куди би вона входила-виходила, результат нульовий. Нинішній стан США це ганьба.
23.09.2025 17:06 Ответить
США здатна на багато що, просто Трамп ізоляціоніст. І проблеми Европи, то не наші проблеми....
23.09.2025 17:18 Ответить
Трамп -холуй кремля.
23.09.2025 17:20 Ответить
Трамп мєлкий лавочник і ідіот !

США завдяки йому стануть злиденною країною третього світу.

.
23.09.2025 17:22 Ответить
Трампиня здається книжку цілу висрав колись "мистецтво укладати купу в штани угоду".
Так ось, оце його "мистецтво" в нас на кожному районі ще в 90-х викладали. Тому хай іде накуй дрібним кроком зі своїми потужними аргументами - якщо ми його вчителів зі Скотостану накуй послали то і він може вже збирати лахи в пішу еротичну подорож.
23.09.2025 17:07 Ответить
Трумп ще ніяк не продемострував, що може. Скоріше за все не може, бо гівняна людина.
Ядерку нам повертайте та йдіть собі лісом.
23.09.2025 17:08 Ответить
Так а що ви зробили корисного за 8 місяців? Нічого
тільки погіршили все для України.. знімаєте санкції, легітимізуєте ліліпутіна, брехня про Україну, погіршуєте існуючу допомогу… все на руку своїх володарів з ******
23.09.2025 17:08 Ответить
Це означає, що Україні навязують вимогу підписати капітуляцію, інакше рудий дегенерат образиться і поїде грати в гольф.
23.09.2025 17:09 Ответить
Це як розуміти фашиська росія хоче капітуляції України ,продовжує настуавти і убивати українців ,руйнувати міста і села і все що тільки можна ,а Україна має погодитись на капітуляцію по трампу наступить мир ,а чи не пішов рубіо разом з своїм недоумковатим господарем під три чорти.
23.09.2025 17:09 Ответить
так це ж вже було !
трамп через конгрес блокував військову допомогу Україні
і що ?
було важко, але вистояли !!!
зараз допомога Європи в рази більша...

маленький марко рубіо, дивись україно-європейську телепрограму
"Good bay Amerika ! "
український дубляж: "трмп ПНХ !"

.
23.09.2025 17:09 Ответить
Список Епштейна муляє?
23.09.2025 17:10 Ответить
рудому яйки жмьот...

.
23.09.2025 17:15 Ответить
Виходьте нахер, все ваше посередництво при рудому блазневі заключається в підігруванні російськім фашистам, і розколу НАТО, не кажучи вже на яке посміховисько ви перетворили США.
23.09.2025 17:10 Ответить
рубіо як шлендра на узбіччі
23.09.2025 17:12 Ответить
Вот если бы в США Трамп был Президентом...Ой, ***, уже на посту, нах...вертил за 8 месяцев от души, как и планировалось...
23.09.2025 17:13 Ответить
Спершу погодьтеся що ви нікчемні імпотенти, вбивці міжнародних домовленостей і просто дебіли. А потім вже можемо обсудити війну.
23.09.2025 17:13 Ответить
Нагадує мені рукожопих будівельників.Прийшли раз до нас на обьєкт такі,та ми 1000 квадратів плитки в день кладем,та нам тут роботи на 3 дні.Наробили косяків і втекли.От і Трамп прораб таких рукожопів.
23.09.2025 17:14 Ответить
Аляскау відразу шоб не бігать в пакет погоджуй.
23.09.2025 17:14 Ответить
Так за шо ми тоді рідкоземи віддали??? Мовчу вже за будапештський договорняк...
23.09.2025 17:15 Ответить
рідкозьоми як віддали, так і відберемо.
вони поки що у нас в землі лежать.

на відміну від ЯО, нажаль...

.
23.09.2025 17:20 Ответить
Стендап чергового трамбонівського підора. Навіть Підросяна було дивись цікавище
23.09.2025 17:19 Ответить
Якщо трампон "має можливість припинити війну "і він це не робить,значить президент наймогутнішої держави світу ---є співучасник масовий руйнувань сіл і міс України.загибель тисяч мирних жителів (не враховуючи воїнів ЗСУ) міліонів біженців Значить він такий же злочинець як і путін. Тоб-то біздіяльність--це також злочин.
23.09.2025 17:21 Ответить
Рубіо для нас ніхто і він може говорити все, що завгодно.. Як казав Боневтік Потужний для нас мінімум у цій війні це виход на кордони 1991 року. Довго вони висміювали Порошенка за "мінські", тож побачимо як будуть брехати наріду 73% про "припинення війни", а точніше капітуляція по захоплених ворогом територій вже з 2022 року. Кацапи потвори, їм ніколи прощення не буде, але такий же самий і наш, який відкрив їм наші ворота.
23.09.2025 17:22 Ответить
 
 