Украине стоит согласиться на договоренности по урегулированию войны с РФ, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может "в любой момент" выйти из посредничества в урегулировании войны РФ против Украины.

Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, президент США Дональд Трамп - единственный мировой лидер, который имеет реальный шанс прекратить войну между Россией и Украиной.

"В случае России и Украины, единственным лидером в мире, который имеет хоть какой-то шанс положить этому конец, является президент Трамп, поэтому он вложил в это больше времени и усилий, чем кто-либо другой. Каждая другая страна, включая, кстати, Турцию, просит нас вмешаться", - сказал Рубио.

Кроме того, Рубио сказал в эфире программы Good Morning America, что Трамп выразил "глубокое разочарование тем, в каком направлении продолжает развиваться ситуация".

Он также отметил, что президент США "хорошо осведомлен" о вариантах, которые он может использовать, "чтобы наложить на Россию дополнительные санкции, если она не согласится на мир".

