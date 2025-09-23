Украине стоит согласиться на договоренности по урегулированию войны с РФ, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может "в любой момент" выйти из посредничества в урегулировании войны РФ против Украины.
Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, президент США Дональд Трамп - единственный мировой лидер, который имеет реальный шанс прекратить войну между Россией и Украиной.
"В случае России и Украины, единственным лидером в мире, который имеет хоть какой-то шанс положить этому конец, является президент Трамп, поэтому он вложил в это больше времени и усилий, чем кто-либо другой. Каждая другая страна, включая, кстати, Турцию, просит нас вмешаться", - сказал Рубио.
Кроме того, Рубио сказал в эфире программы Good Morning America, что Трамп выразил "глубокое разочарование тем, в каком направлении продолжает развиваться ситуация".
Он также отметил, что президент США "хорошо осведомлен" о вариантах, которые он может использовать, "чтобы наложить на Россию дополнительные санкции, если она не согласится на мир".
Судячи по її поведінці, то нелюбима тьолка Трампа, яка хоче стати любімою...
.
Все зходиться!
Якщо ! Ви вірете, що трамп дасть команду допомогти захистити Естонію чи Литву чи Польське повітря - вам або труси одягти або хрестик зняти
зачекаємо до проміжкових виборів, публікацій Епштейна і т.д.
.
США завдяки йому стануть злиденною країною третього світу.
.
купу в штаниугоду".
Так ось, оце його "мистецтво" в нас на кожному районі ще в 90-х викладали. Тому хай іде накуй дрібним кроком зі своїми потужними аргументами - якщо ми його вчителів зі Скотостану накуй послали то і він може вже збирати лахи в пішу еротичну подорож.
мп ще ніяк не продемострував, що може. Скоріше за все не може, бо гівняна людина.
Ядерку нам повертайте та йдіть собі лісом.
тільки погіршили все для України.. знімаєте санкції, легітимізуєте ліліпутіна, брехня про Україну, погіршуєте існуючу допомогу… все на руку своїх володарів з ******
трамп через конгрес блокував військову допомогу Україні
і що ?
було важко, але вистояли !!!
зараз допомога Європи в рази більша...
маленький марко рубіо, дивись україно-європейську телепрограму
"Good bay Amerika ! "
український дубляж: "трмп ПНХ !"
.
.
вони поки що у нас в землі лежать.
на відміну від ЯО, нажаль...
.