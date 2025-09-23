РУС
Введение жестких санкций против РФ помешало бы США выступать посредником в мирных переговорах, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, почему Вашингтон до сих пор не ввел жестких санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

В эфире NBC News Рубио заявил, что введение санкций против Москвы может ограничить роль Вашингтона выступать как посредник в мирных переговорах между Украиной и РФ.

"Как только мы начнем применять жесткие санкции и другие меры, наша способность выступать в качестве посредника для достижения мира будет ослаблена", - считает Рубио.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп о покупке российской нефти странами ЕС: "Это нечестная игра с США"

Госсекретарь США не исключает, что Вашингтону все же придется ввести более жесткие санкции против России "в определенный момент" в будущем.

Заявление Рубио прозвучало на фоне последних российских провокаций в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия просит ИКАО смягчить санкции из-за нехватки запчастей для самолетов Airbus и Boeing, - Reuters

переговоры (5155) россия (97335) санкции (11874) США (27954) Рубио Марко (284)
Ну й як - догуя напосередничали?
23.09.2025 16:32 Ответить
Шо, бояться шо ***** їх пошле найух? Чи витягне компромат на трампона про те шо він брав бабло у кацапської мафії? То шо мААЦковські шльондри робили йому зАлАтой доЖДЬ то таке, рАзвлЄкуха. А от за бабло треба буде відповідати...
23.09.2025 16:30 Ответить
Ідіоти !

плетуть мотузку, на якій їх потім повісять.

рашка, навіть ослаблена ЗСУ, досі один з головних стратегічних противників США, з 1500 ядерних боєголовок.

.
23.09.2025 16:30 Ответить
Шо, бояться шо ***** їх пошле найух? Чи витягне компромат на трампона про те шо він брав бабло у кацапської мафії? То шо мААЦковські шльондри робили йому зАлАтой доЖДЬ то таке, рАзвлЄкуха. А от за бабло треба буде відповідати...
23.09.2025 16:30 Ответить
Ідіоти !

плетуть мотузку, на якій їх потім повісять.

рашка, навіть ослаблена ЗСУ, досі один з головних стратегічних противників США, з 1500 ядерних боєголовок.

.
23.09.2025 16:30 Ответить
А трампо-перемовники нiкому i на.уй не потрiбнi, навiть в базарний день.
23.09.2025 16:31 Ответить
Ну й як - догуя напосередничали?
23.09.2025 16:32 Ответить
США Деменція Трампа не посередник, а зрадник повоєнного світового порядку, спільник і протектор фашистського диктатора *****. США сьогодні джерело хаосу, невизначеності і стимулятор гонки озброєнь.
23.09.2025 16:32 Ответить
Який блін посередник? Трампуня ліпе з себе чувака який не при чому тут, США наші союзники, вони не можуть буди посередник апріорі...але сильна намагаються переповзти з одного стільця на інший
23.09.2025 16:33 Ответить
Тварі
Мразі
Падлюки
Виродки !!!!!!
ці "переговори" лише затягування часу, пуйло довольний
Краснов ганяє пахучею ломакою по спині Верховного міндіча, а той не знає що підписувати - чи те що Козир ******** чи те що трамп 📝✒️ ... Обнюхане нещасне створіння, з випаленими ніздрями і мізками. Тримає кермо "нє пріходя в сознаніє.. "
23.09.2025 16:36 Ответить
Рубіо ,довершений прорашистський негідник .---"Введення жорстких санкцій проти РФ завадило б ролі США бути співучасниками рашистської окупації України і роашистського геноциду українців... американська потвора
23.09.2025 16:36 Ответить
***** каже, що веде війну з усім Заходом. А ті ліплять із себе посередників. Ви вже або труси вдягніть,або хрестик зніміть.
23.09.2025 16:37 Ответить
Пане Рубіо, якщо здатність США буде послаблена, значить необхідно ще підсилити санкції.
Бо "добрий хлопець", військовий злочинець путлєр розуміє лише мову сили.
Чим слабші санкції, тим менше шансів на успіх у мирних перемовинах.
Санкції на РФ потрібні для того, щоб продовжити війну було невигідно країні агресору, а не Україні. Але, схоже, в вашого боса протилежні плани...
23.09.2025 16:38 Ответить
Давно треба махнути рукою на ФША. Тільки угоди про зброю! І крапка.... або "точка-У")))
Кому ще не ясно!!??? Вони нічого не зроблять "другу владіміру" . Це меркель Номер Два, тільки юбка боягузливіша та режим прото-фашисьський... вже на шляху до повної фашизації
23.09.2025 16:39 Ответить
В Трампа є догуя відмовок - шоб тільки не давити на рашку
23.09.2025 16:40 Ответить
Дуже їм сподобався аромат з валізки *****, якщо запровадити санкції то ***** не дасть знову вдихнути «руського мира»
23.09.2025 16:41 Ответить
то на хєра Україні такі перемовники. це як палиця в колесі.
23.09.2025 16:42 Ответить
Дурак подыгрывает идиотам которые тупо гонят США тыкая палкой по яйцам. У США, в отличие от Европы, практически нет никаких экономических отношений с рашкой. Нет уже никаких опций для санкций. А вторичные санкции это тупость. Против Китая и Индии только дебил попрет.
23.09.2025 16:43 Ответить
США у рашки купує збагачений уран в значній кількості.
23.09.2025 16:46 Ответить
Такий посередник нам не потрібен.
Капітулювати ми могли б і без нього.
Але нас це не влаштовує.
23.09.2025 16:45 Ответить
Заголовок невірний.
Рубіо не з тих хто вважає, що "Введення жорстких санкцій проти РФ завадило б ролі США бути посередником у мирних перемовинах". Він вважає якраз навпаки. А це він змушений ретранслювати Трампа, інакше він не буде держсекретарем. Інакше держсекретарем буде якийсь ноунейм з одного ліжка діджея венса.
23.09.2025 16:45 Ответить
Возможно он блефует, чтобы Америка не выглядела беспомощной, что на самом деле сама не хочет душить рашку. Тупой блеф это теперь главная особенность администрации Трампа.
23.09.2025 16:47 Ответить
Пацани розслабтесь. Від вас вже давно ніхто нічого не чікає. Чмокайте далі кремлівське ху-ло в щочку. Воно тепер ваш хозяїн.
23.09.2025 16:53 Ответить
І в чемодан
23.09.2025 17:08 Ответить
Лукавить цей новоявлений головдипломат Тромба. Все з точністю до навпаки!.
Бо чим жорсткіші санкції проти пітьми та більша допомога Україні - тим впливішими стають США і тим цінніші вони ***** для переговорів.
А якщо санкцій -нуль, а допомога на два порядки нижча за часи Байдена, то в носі мало ***** вашу адміністраціб на чолі з Тромбом. Оскільки зупинити бойові дії і почати переговори про заморозку лінії фронту воно може в любий час без жодних посередників.
23.09.2025 16:54 Ответить
Так собі відмазка. Тупа і сциклива. Головне - брехнею від неї тхне від Північного полюса і до Південного, починаючи нульового меридіану і, зробивши коло, ним і закінчуючи.
23.09.2025 16:59 Ответить
ідіть на куй посередники... путінські.. за один тиждень за один тиждень ...війні кінець...
23.09.2025 17:06 Ответить
Вибачте мою французьку, але - ну повна же ***ня, розрахована на дегенератів. Посередник з сильною позицією, якого бояться та-або поважають (насправді, різниця не дуже велика) - це єдиний правильний варіант. А ви - звичайні "промєжники".
23.09.2025 17:11 Ответить
От дивина.
Рейган вписався за моджахедів Афганістану проти набагато стильнішого СРСР.
Це просто купка сцикливих моральних дегенератів.
23.09.2025 17:14 Ответить
посередник - це той хто посередині

той хто збоку називається збоченець
23.09.2025 17:16 Ответить
Изначально было понятно, что "мирная инициатива" - это прикрытие для реализации рыжим агентом хотелок x#йла и рашки:

1. Прекращение помощи Украине со стороны США (как это было при Байдене) - выполнено.
2. Отказ от ввода новых санкций - выполнено.
3. Вывод x#йла и рашки из политической изоляции (позорная встреча на Аляске)- выполнено

И всё это под соусом "мы хотим мира". Остальные прорашистские проститутки - орбан, фицо и т.д. говорят тоже самое. Более того - обвиняют остальные европейские страны, что, помогая Украине, они "разжигают войну".
23.09.2025 17:20 Ответить
 
 