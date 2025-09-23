Введение жестких санкций против РФ помешало бы США выступать посредником в мирных переговорах, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, почему Вашингтон до сих пор не ввел жестких санкций против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
В эфире NBC News Рубио заявил, что введение санкций против Москвы может ограничить роль Вашингтона выступать как посредник в мирных переговорах между Украиной и РФ.
"Как только мы начнем применять жесткие санкции и другие меры, наша способность выступать в качестве посредника для достижения мира будет ослаблена", - считает Рубио.
Госсекретарь США не исключает, что Вашингтону все же придется ввести более жесткие санкции против России "в определенный момент" в будущем.
Заявление Рубио прозвучало на фоне последних российских провокаций в Европе.
Топ комментарии
+9 Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий23.09.2025 16:32 Ответить Ссылка
+8 Грицько Добрий
показать весь комментарий23.09.2025 16:30 Ответить Ссылка
+6 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий23.09.2025 16:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
плетуть мотузку, на якій їх потім повісять.
рашка, навіть ослаблена ЗСУ, досі один з головних стратегічних противників США, з 1500 ядерних боєголовок.
.
Мразі
Падлюки
Виродки !!!!!!
ці "переговори" лише затягування часу, пуйло довольний
Краснов ганяє пахучею ломакою по спині Верховного міндіча, а той не знає що підписувати - чи те що Козир ******** чи те що трамп 📝✒️ ... Обнюхане нещасне створіння, з випаленими ніздрями і мізками. Тримає кермо "нє пріходя в сознаніє.. "
Бо "добрий хлопець", військовий злочинець путлєр розуміє лише мову сили.
Чим слабші санкції, тим менше шансів на успіх у мирних перемовинах.
Санкції на РФ потрібні для того, щоб продовжити війну було невигідно країні агресору, а не Україні. Але, схоже, в вашого боса протилежні плани...
Кому ще не ясно!!??? Вони нічого не зроблять "другу владіміру" . Це меркель Номер Два, тільки юбка боягузливіша та режим прото-фашисьський... вже на шляху до повної фашизації
Капітулювати ми могли б і без нього.
Але нас це не влаштовує.
Рубіо не з тих хто вважає, що "Введення жорстких санкцій проти РФ завадило б ролі США бути посередником у мирних перемовинах". Він вважає якраз навпаки. А це він змушений ретранслювати Трампа, інакше він не буде держсекретарем. Інакше держсекретарем буде якийсь ноунейм з одного ліжка діджея венса.
Бо чим жорсткіші санкції проти пітьми та більша допомога Україні - тим впливішими стають США і тим цінніші вони ***** для переговорів.
А якщо санкцій -нуль, а допомога на два порядки нижча за часи Байдена, то в носі мало ***** вашу адміністраціб на чолі з Тромбом. Оскільки зупинити бойові дії і почати переговори про заморозку лінії фронту воно може в любий час без жодних посередників.
Рейган вписався за моджахедів Афганістану проти набагато стильнішого СРСР.
Це просто купка сцикливих моральних дегенератів.
той хто збоку називається збоченець
1. Прекращение помощи Украине со стороны США (как это было при Байдене) - выполнено.
2. Отказ от ввода новых санкций - выполнено.
3. Вывод x#йла и рашки из политической изоляции (позорная встреча на Аляске)- выполнено
И всё это под соусом "мы хотим мира". Остальные прорашистские проститутки - орбан, фицо и т.д. говорят тоже самое. Более того - обвиняют остальные европейские страны, что, помогая Украине, они "разжигают войну".