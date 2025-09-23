Введение жестких санкций против РФ помешало бы США выступать посредником в мирных переговорах, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, почему Вашингтон до сих пор не ввел жестких санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

В эфире NBC News Рубио заявил, что введение санкций против Москвы может ограничить роль Вашингтона выступать как посредник в мирных переговорах между Украиной и РФ.

"Как только мы начнем применять жесткие санкции и другие меры, наша способность выступать в качестве посредника для достижения мира будет ослаблена", - считает Рубио.

Госсекретарь США не исключает, что Вашингтону все же придется ввести более жесткие санкции против России "в определенный момент" в будущем.

Заявление Рубио прозвучало на фоне последних российских провокаций в Европе.

