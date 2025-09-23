Введення жорстких санкцій проти РФ завадило б ролі США бути посередником у мирних перемовинах, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому Вашингтон досі не запровадив жорстких санкцій проти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
В ефірі NBC News Рубіо заявив, що запровадження санкцій проти Москви може обмежити роль Вашингтона виступати як посередник у мирних переговорах між Україною та РФ.
"Щойно ми почнемо застосовувати жорсткі санкції та інші заходи, наша здатність виступати як посередник для досягнення миру буде ослаблена", - вважає Рубіо.
Держсекретар США не виключає, що Вашингтону все ж таки доведеться запровадити жорсткіші санкції проти Росії "у певний момент" в майбутньому.
Заява Рубіо прозвучала на тлі останніх російських провокацій у Європі.
Топ коментарі
+12 Грицько Добрий
показати весь коментар23.09.2025 16:30 Відповісти Посилання
+12 Валентин Коваль #612867
показати весь коментар23.09.2025 16:32 Відповісти Посилання
+10 Алекс Мышкевич
показати весь коментар23.09.2025 16:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
плетуть мотузку, на якій їх потім повісять.
рашка, навіть ослаблена ЗСУ, досі один з головних стратегічних противників США, з 1500 ядерних боєголовок.
.
Мразі
Падлюки
Виродки !!!!!!
ці "переговори" лише затягування часу, пуйло довольний
Краснов ганяє пахучею ломакою по спині Верховного міндіча, а той не знає що підписувати - чи те що Козир ******** чи те що трамп 📝✒️ ... Обнюхане нещасне створіння, з випаленими ніздрями і мізками. Тримає кермо "нє пріходя в сознаніє.. "
Бо "добрий хлопець", військовий злочинець путлєр розуміє лише мову сили.
Чим слабші санкції, тим менше шансів на успіх у мирних перемовинах.
Санкції на РФ потрібні для того, щоб продовжити війну було невигідно країні агресору, а не Україні. Але, схоже, в вашого боса протилежні плани...
Кому ще не ясно!!??? Вони нічого не зроблять "другу владіміру" . Це меркель Номер Два, тільки юбка боягузливіша та режим прото-фашисьський... вже на шляху до повної фашизації
Капітулювати ми могли б і без нього.
Але нас це не влаштовує.
Рубіо не з тих хто вважає, що "Введення жорстких санкцій проти РФ завадило б ролі США бути посередником у мирних перемовинах". Він вважає якраз навпаки. А це він змушений ретранслювати Трампа, інакше він не буде держсекретарем. Інакше держсекретарем буде якийсь ноунейм з одного ліжка діджея венса.
Бо чим жорсткіші санкції проти пітьми та більша допомога Україні - тим впливішими стають США і тим цінніші вони ***** для переговорів.
А якщо санкцій -нуль, а допомога на два порядки нижча за часи Байдена, то в носі мало ***** вашу адміністраціб на чолі з Тромбом. Оскільки зупинити бойові дії і почати переговори про заморозку лінії фронту воно може в любий час без жодних посередників.
Рейган вписався за моджахедів Афганістану проти набагато стильнішого СРСР.
Це просто купка сцикливих моральних дегенератів.
1. Прекращение помощи Украине со стороны США (как это было при Байдене) - выполнено.
2. Отказ от ввода новых санкций - выполнено.
3. Вывод x#йла и рашки из политической изоляции (позорная встреча на Аляске)- выполнено
И всё это под соусом "мы хотим мира". Остальные прорашистские проститутки - орбан, фицо и т.д. говорят тоже самое. Более того - обвиняют остальные европейские страны, что, помогая Украине, они "разжигают войну".
Он НАВІТЬ СЛУГИ ОПи збунтувалися - насескотили в POLITICO на ліДора