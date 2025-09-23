Введення жорстких санкцій проти РФ завадило б ролі США бути посередником у мирних перемовинах, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому Вашингтон досі не запровадив жорстких санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

В ефірі NBC News Рубіо заявив, що запровадження санкцій проти Москви може обмежити роль Вашингтона виступати як посередник у мирних переговорах між Україною та РФ.

"Щойно ми почнемо застосовувати жорсткі санкції та інші заходи, наша здатність виступати як посередник для досягнення миру буде ослаблена", - вважає Рубіо.

Держсекретар США не виключає, що Вашингтону все ж таки доведеться запровадити жорсткіші санкції проти Росії "у певний момент" в майбутньому.

Заява Рубіо прозвучала на тлі останніх російських провокацій у Європі.

