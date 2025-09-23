УКР
Введення жорстких санкцій проти РФ завадило б ролі США бути посередником у мирних перемовинах, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому Вашингтон досі не запровадив жорстких санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

В ефірі NBC News Рубіо заявив, що запровадження санкцій проти Москви може обмежити роль Вашингтона виступати як посередник у мирних переговорах між Україною та РФ.

"Щойно ми почнемо застосовувати жорсткі санкції та інші заходи, наша здатність виступати як посередник для досягнення миру буде ослаблена", - вважає Рубіо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про купівлю російської нафти країнами ЄС: "Це нечесна гра зі США"

Держсекретар США не виключає, що Вашингтону все ж таки доведеться запровадити жорсткіші санкції проти Росії "у певний момент" в майбутньому.

Заява Рубіо прозвучала на тлі останніх російських провокацій у Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія просить ІКАО пом’якшити санкції через брак запчастин для літаків Airbus та Boeing, – Reuters

перемовини (3092) росія (67935) санкції (12761) США (24372) Рубіо Марко (293)
Шо, бояться шо ***** їх пошле найух? Чи витягне компромат на трампона про те шо він брав бабло у кацапської мафії? То шо мААЦковські шльондри робили йому зАлАтой доЖДЬ то таке, рАзвлЄкуха. А от за бабло треба буде відповідати...
показати весь коментар
23.09.2025 16:30 Відповісти
Ідіоти !

плетуть мотузку, на якій їх потім повісять.

рашка, навіть ослаблена ЗСУ, досі один з головних стратегічних противників США, з 1500 ядерних боєголовок.

.
показати весь коментар
23.09.2025 16:30 Відповісти
А трампо-перемовники нiкому i на.уй не потрiбнi, навiть в базарний день.
показати весь коментар
23.09.2025 16:31 Відповісти
Ну й як - догуя напосередничали?
показати весь коментар
23.09.2025 16:32 Відповісти
США Деменція Трампа не посередник, а зрадник повоєнного світового порядку, спільник і протектор фашистського диктатора *****. США сьогодні джерело хаосу, невизначеності і стимулятор гонки озброєнь.
показати весь коментар
23.09.2025 16:32 Відповісти
Який блін посередник? Трампуня ліпе з себе чувака який не при чому тут, США наші союзники, вони не можуть буди посередник апріорі...але сильна намагаються переповзти з одного стільця на інший
показати весь коментар
23.09.2025 16:33 Відповісти
Тварі
Мразі
Падлюки
Виродки !!!!!!
ці "переговори" лише затягування часу, пуйло довольний
Краснов ганяє пахучею ломакою по спині Верховного міндіча, а той не знає що підписувати - чи те що Козир ******** чи те що трамп 📝✒️ ... Обнюхане нещасне створіння, з випаленими ніздрями і мізками. Тримає кермо "нє пріходя в сознаніє.. "
показати весь коментар
23.09.2025 16:36 Відповісти
Рубіо ,довершений прорашистський негідник .---"Введення жорстких санкцій проти РФ завадило б ролі США бути співучасниками рашистської окупації України і роашистського геноциду українців... американська потвора
показати весь коментар
23.09.2025 16:36 Відповісти
***** каже, що веде війну з усім Заходом. А ті ліплять із себе посередників. Ви вже або труси вдягніть,або хрестик зніміть.
показати весь коментар
23.09.2025 16:37 Відповісти
Пане Рубіо, якщо здатність США буде послаблена, значить необхідно ще підсилити санкції.
Бо "добрий хлопець", військовий злочинець путлєр розуміє лише мову сили.
Чим слабші санкції, тим менше шансів на успіх у мирних перемовинах.
Санкції на РФ потрібні для того, щоб продовжити війну було невигідно країні агресору, а не Україні. Але, схоже, в вашого боса протилежні плани...
показати весь коментар
23.09.2025 16:38 Відповісти
Давно треба махнути рукою на ФША. Тільки угоди про зброю! І крапка.... або "точка-У")))
Кому ще не ясно!!??? Вони нічого не зроблять "другу владіміру" . Це меркель Номер Два, тільки юбка боягузливіша та режим прото-фашисьський... вже на шляху до повної фашизації
показати весь коментар
23.09.2025 16:39 Відповісти
В Трампа є догуя відмовок - шоб тільки не давити на рашку
показати весь коментар
23.09.2025 16:40 Відповісти
Дуже їм сподобався аромат з валізки *****, якщо запровадити санкції то ***** не дасть знову вдихнути «руського мира»
показати весь коментар
23.09.2025 16:41 Відповісти
то на хєра Україні такі перемовники. це як палиця в колесі.
показати весь коментар
23.09.2025 16:42 Відповісти
Дурак подыгрывает идиотам которые тупо гонят США тыкая палкой по яйцам. У США, в отличие от Европы, практически нет никаких экономических отношений с рашкой. Нет уже никаких опций для санкций. А вторичные санкции это тупость. Против Китая и Индии только дебил попрет.
показати весь коментар
23.09.2025 16:43 Відповісти
США у рашки купує збагачений уран в значній кількості.
показати весь коментар
23.09.2025 16:46 Відповісти
Такий посередник нам не потрібен.
Капітулювати ми могли б і без нього.
Але нас це не влаштовує.
показати весь коментар
23.09.2025 16:45 Відповісти
Заголовок невірний.
Рубіо не з тих хто вважає, що "Введення жорстких санкцій проти РФ завадило б ролі США бути посередником у мирних перемовинах". Він вважає якраз навпаки. А це він змушений ретранслювати Трампа, інакше він не буде держсекретарем. Інакше держсекретарем буде якийсь ноунейм з одного ліжка діджея венса.
показати весь коментар
23.09.2025 16:45 Відповісти
Возможно он блефует, чтобы Америка не выглядела беспомощной, что на самом деле сама не хочет душить рашку. Тупой блеф это теперь главная особенность администрации Трампа.
показати весь коментар
23.09.2025 16:47 Відповісти
Пацани розслабтесь. Від вас вже давно ніхто нічого не чікає. Чмокайте далі кремлівське ху-ло в щочку. Воно тепер ваш хозяїн.
показати весь коментар
23.09.2025 16:53 Відповісти
І в чемодан
показати весь коментар
23.09.2025 17:08 Відповісти
Лукавить цей новоявлений головдипломат Тромба. Все з точністю до навпаки!.
Бо чим жорсткіші санкції проти пітьми та більша допомога Україні - тим впливішими стають США і тим цінніші вони ***** для переговорів.
А якщо санкцій -нуль, а допомога на два порядки нижча за часи Байдена, то в носі мало ***** вашу адміністраціб на чолі з Тромбом. Оскільки зупинити бойові дії і почати переговори про заморозку лінії фронту воно може в любий час без жодних посередників.
показати весь коментар
23.09.2025 16:54 Відповісти
Так собі відмазка. Тупа і сциклива. Головне - брехнею від неї тхне від Північного полюса і до Південного, починаючи нульового меридіану і, зробивши коло, ним і закінчуючи.
показати весь коментар
23.09.2025 16:59 Відповісти
ідіть на куй посередники... путінські.. за один тиждень за один тиждень ...війні кінець...
показати весь коментар
23.09.2025 17:06 Відповісти
Вибачте мою французьку, але - ну повна же ***ня, розрахована на дегенератів. Посередник з сильною позицією, якого бояться та-або поважають (насправді, різниця не дуже велика) - це єдиний правильний варіант. А ви - звичайні "промєжники".
показати весь коментар
23.09.2025 17:11 Відповісти
От дивина.
Рейган вписався за моджахедів Афганістану проти набагато стильнішого СРСР.
Це просто купка сцикливих моральних дегенератів.
показати весь коментар
23.09.2025 17:14 Відповісти
Изначально было понятно, что "мирная инициатива" - это прикрытие для реализации рыжим агентом хотелок x#йла и рашки:

1. Прекращение помощи Украине со стороны США (как это было при Байдене) - выполнено.
2. Отказ от ввода новых санкций - выполнено.
3. Вывод x#йла и рашки из политической изоляции (позорная встреча на Аляске)- выполнено

И всё это под соусом "мы хотим мира". Остальные прорашистские проститутки - орбан, фицо и т.д. говорят тоже самое. Более того - обвиняют остальные европейские страны, что, помогая Украине, они "разжигают войну".
показати весь коментар
23.09.2025 17:20 Відповісти
tel:+100500 +100500!
показати весь коментар
23.09.2025 18:52 Відповісти
Поганому танцюристу завжди яйця мішають
показати весь коментар
23.09.2025 17:34 Відповісти
З піндосії такий же посередник, як з ***** миротворець
показати весь коментар
23.09.2025 17:36 Відповісти
Реторичне запитанні - накуй нам потрібен ТАКІЙ посередник який працює на нашого ворога?
показати весь коментар
23.09.2025 17:42 Відповісти
та нах ваше посередничиство , контрольованне ,шоб нідай Боже ,москві не зробити погано , ви там у Білому домі , один одноному кругову ромашку задіяли , ніяк з пі* дежу невиберетеся ....головного під* філа розважаїте ... ...
показати весь коментар
23.09.2025 17:49 Відповісти
Проститутка ФСБшная несет херню для дураков...
показати весь коментар
23.09.2025 17:52 Відповісти
Та знайдіть вже втрачені яйця панове Рубіо та інші поціновувачі Трампа. Слухати соромно ці мекання про ваші мирні зусил'я.
показати весь коментар
23.09.2025 17:54 Відповісти
Дебіле. путька вже знущається і з Т(р)АМПАКСА і з тебе...КЛОУНИ!
показати весь коментар
23.09.2025 17:55 Відповісти
запамятайте, при Трампі небуде ніяких санкцій
показати весь коментар
23.09.2025 18:24 Відповісти
Слизняки!!!Ну і до чого тут нарцизим та деменція та Краснов...? тут страх страх й усерьож перд тираном з владними конституційними можливостями .

Он НАВІТЬ СЛУГИ ОПи збунтувалися - насескотили в POLITICO на ліДора
показати весь коментар
23.09.2025 18:39 Відповісти
Поки рудий гандон при владі в сша, рашафашизм може себе почувати спокійно.
показати весь коментар
23.09.2025 18:47 Відповісти
Красиво з теми з'їхав
показати весь коментар
23.09.2025 18:49 Відповісти
 
 