Росія просить ІКАО пом’якшити санкції через брак запчастин для літаків Airbus та Boeing, – Reuters

Росія звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації ООН (ІКАО) із проханням послабити санкції на запчастини та транзитні перельоти, назвавши їх "незаконними примусовими заходами".

Питання розглядатимуть на асамблеї ІКАО в Монреалі цього тижня, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Росія звернулася з цим запитом до ІКАО після того, як США минулого тижня скасували санкції проти білоруського державного перевізника "Бєлавіа", які були запроваджені після підтримки Мінськом Москви у її вторгненні в Україну.

За даними джерела Reuters в авіагалузі РФ, Москва насамперед вимагає дозволу на постачання критичних запчастин, посилаючись на те, що їх нестача загрожує безпеці польотів.

У поданих до ІКАО документах Росія також критикує закриття повітряного простору 37 країн для її авіакомпаній, призупинення сертифікатів льотної придатності та заборони на техобслуговування і страхування літаків. ІКАО раніше засудила порушення РФ суверенітету повітряного простору України та практику подвійної реєстрації бортів, що робить дискусію політично чутливою.

Крім того, РФ намагатиметься знову обратися до Ради ІКАО після невдачі у 2022 році.

Зазначається, що авіа флот західних літаків у Росії старішає і не всі вузли можна завезти навіть через "сірі" схеми, попереджають у галузі. Водночас Росія, як найбільша за площею країна, значною мірою залежить від авіаперевезень.

Раніше повідомлялось, що рибальський флот РФ стрімко старіє, а заборона на допуск у порти суден старших за 40 років із 1 січня 2030 може зупинити промисел у Чорному та Азовському морях. Через це російські рибалки можуть залишитися без роботи, а росіяни – без риби.