Обхід санкцій: Росія від початку повномасштабної війни отримала запчастини для Boeing та Airbus на 1 мільярд євро

Величезна кількість деталей найбільших у світі виробників літаків Airbus та Boeing потрапляє до Росії, незважаючи на санкції, хоча при цьому самі компанії стверджують, що дотримуються санкційного режиму. Так, після лютого 2022 року до Росії потрапили авіаційні деталі на суму не менш як 1 млрд євро.

Про це свідчить аналіз, проведений відділом журналістських розслідувань Yle.

На російську авіаційну галузь після повномасштабного вторгнення РФ в Україну було накладено жорсткі санкції, які, як передбачалося, мали паралізувати насамперед цивільну авіацію. Однак Росія створила мережу, за допомогою якої вона отримує значну кількість авіаційних запчастин для внутрішнього використання.

Росії потрібні ці запчастини, оскільки до початку великої війни РФ орендувала у західних лізингових компаній близько 500 літаків, які вона не повернула, коли Захід вимагав їх назад. Фактично Росія вкрала ці літаки, хоч і заявляє, що це не було крадіжкою.

Серед запчастин, що закуповуються Росією, є критично важливі для цивільної авіації компоненти, такі як двигуни, а також звичайне приладдя для пасажирських салонів. Крім того, є і пристрої, придатні для військового використання, наприклад, радіолокаційні системи та бортові комп'ютери.

ЄС та США заборонили поставки літакових запчастин до Росії за допомогою санкцій, проте РФ закуповує їх у третіх країнах, на які ці заборони не поширюються.

Таким чином до Росії з лютого 2022 року потрапили запчастини Airbus на суму щонайменше 600 млн євро та деталі Boeing майже на 400 млн євро. Втім, реальні обсяги поставок можуть бути ще більшими.

Росія не купує деталі безпосередньо в Airbus і Boeing, а використовує, наприклад, посередницькі компанії, що знаходяться в Туреччині, Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах. Крім авіакомпаній, запчастини також виготовляються різними субпідрядниками.

На ринку доступні й уживані запчастини. Проте митні дані не враховують, йдеться про нові або вживані деталі. Виробники, по суті, ніяк не можуть вплинути на торгівлю запчастинами, що вже використовувалися.

Airbus та Boeing зі свого боку не відповіли на питання, як компанії запобігають потраплянню авіаційних деталей до Росії через посередників.

"Airbus дотримується всіх чинних законів та санкцій, пов'язаних з Росією. Не існує законного способу експортувати літаки, запчастини, документацію чи послуги до Росії. Що стосується запасних частин, Airbus може відстежувати справжні деталі та документацію, а також визначати зобов'язання кінцевого користувача (наприклад, деталь може бути використана тільки для певної авіакомпанії та для певного серійного номера корпусу), але виробники не мають засобів контролю за використанням неоригінальних деталей, документації чи послуг", – заявили в Airbus.

"На початку 2022 року Boeing призупинив постачання запасних частин, обслуговування та технічну підтримку клієнтам та постачальникам послуг у Росії. Ми продовжуємо дотримуватись санкцій США, а також міжнародні закони та правила, – заявив відділ комунікацій Boeing у своєму електронному листі", – повідомили в Boeing.

Згідно з аналізом Yle, у поставках авіаційних деталей до Росії брало участь понад 360 компаній по всьому світу. Багато з цих компаній зараз знаходяться в західних списках санкцій.

Найбільшими країнами-експортерами були Об'єднані Арабські Емірати, центральноафриканський Габон, а також Китай та Туреччина. У деяких випадках одна компанія могла здійснювати більше 100 поставок у Росію, але серед них також багато фірм, які зробили одну-дві поставки.

За допомогою посередників Росія змогла придбати безліч критично важливих запчастин, включно з новими двигунами для літаків Airbus.

Запчастини вирушали до Росії десяткам різних компаній. Серед клієнтів особливо виділяється S7 Engineering, яка описує себе як провідну російську компанію, що надає послуги з обслуговування та ремонту західних літаків. Вона спеціалізується на літаках Boeing та Airbus.

Російські покупці деталей – переважно авіакомпанії, які виконують цивільні рейси, але ці компанії також перебувають у західних списках санкцій. Частина компаній перебуває у мажоритарній власності російської держави, тому вони мають прямий зв'язок із керівництвом країни.

Раніше стало відомо, що найбільший у світі лізингодавець отримає понад $1 млрд компенсації за вкрадені Росією літаки.

У квітні цього року Державна дума РФ схвалила в другому та третьому читаннях закон, який розширює можливості "мокрого" лізингу для російських авіаперевізників. Так, російські авіакомпанії тепер зможуть орендувати повітряні судна разом із екіпажем у іноземних операторів для виконання міжнародних рейсів.

До того глава держкорпорації "Ростех" Сергєй Чемезов попередив, що найближчими роками російським авіакомпаніям доведеться списати не менше 200 іноземних літаків, що залишилися в парку. Через санкції вони виявилися відрізані від офіційного сервісу та поставок оригінальних запчастин.

Про масштаби проблеми свідчать і дані Росавіації: російські авіакомпанії вже втратили 58 іноземних літаків через відсутність доступу до обслуговування та комплектуючих. Загалом під загрозою перебувають до 30% існуючого флоту західних лайнерів у Росії – приблизно 700 літаків Boeing та Airbus, які сьогодні забезпечують 90% пасажирських авіаперевезень усередині РФ.