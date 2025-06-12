Найбільший у світі лізингодавець отримає понад $1 мільярд компенсації за вкрадені Росією літаки

Найбільший у світі власник та лізингодавець комерційних літаків – ірландська компанія AerCap – може розраховувати на виплату понад $1 млрд після рішення Високого суду Лондона про те, що страховики мають покрити збитки від викрадених Росією літаків.

Про це пише The Moscow Times.

У Росії "застрягло" 116 лайнерів та 15 двигунів, переданих AerCap в експлуатацію 15 російським авіаперевізникам. Відмову їх повернути в суді фактично прирівняли до акту війни.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз запровадив санкції, зокрема, закривши небо для російських авіакомпаній.

У відповідь на це російька влада заборонила вивозити з країни літаки та обладнання, позбавивши таким чином лізингові компанії, включно з AerCap, Dubai Aerospace Enterprise та інших, їхньої власності.

"Суд ухвалив, що літаки були втрачені", – йдеться в рішенні судді Крістофера Батчера.

Страховики наполягали, що лайнери та двигуни не втрачені, оскільки продовжують експлуатуватися в Росії. Винісши рішення на користь лізингодавців, Батчер, однак, ухвалив, що не всі страхові ризики мають бути компенсовані.

Причиною втрат є "дії чи укази російської влади", тому покриватися збитки мають за полісами, пов'язаними з "військовими ризиками", але не зі "всіма ризиками".

Максимальна сума покриття військових ризиків у AerCap обмежена $1,2 млрд. Спочатку компанія пред'явила страховикам претензії на $3,4 млрд, але потім в результаті серії мирових угод та інших переговорів знизила їх до $2 млрд.

Юридична фірма Herbert Smith Freehills Kramer, що представляла її інтереси, заявила, що компанія може отримати $1,04 млрд "на додаток до значних сум, отриманих під час попередніх врегулювань". Підсумкову суму виплат буде визначено додатково.

Відповідачами за позовом лізингодавців виступали підрозділи таких страхових гігантів, як AIG, Lloyd's of London та Chubb.

Рішення судді стосується 147 лайнерів і 16 двигунів, застрахованих загалом на $4,5 млрд.

Як повідомлялося, в квітні цього року Державна дума РФ схвалила в другому та третьому читаннях закон, який розширює можливості "мокрого" лізингу для російських авіаперевізників. Так, російські авіакомпанії тепер зможуть орендувати повітряні судна разом із екіпажем у іноземних операторів для виконання міжнародних рейсів.

На думку російських авіаційних експертів, "мокрий" лізинг особливо актуальний в умовах західних санкцій, коли російські авіакомпанії стикаються з обмеженим доступом до нових літаків та запчастин.

До того глава держкорпорації "Ростех" Сергєй Чемезов попередив, що найближчими роками російським авіакомпаніям доведеться списати не менше 200 іноземних літаків, що залишилися в парку. Через санкції вони виявилися відрізані від офіційного сервісу та постачання оригінальних запчастин.

Про масштаби проблеми свідчать і дані Росавіації: російські авіакомпанії вже втратили 58 іноземних літаків через відсутність доступу до обслуговування та комплектуючих. Загалом під загрозою перебувають до 30% існуючого флоту західних лайнерів у Росії – приблизно 700 літаків Boeing та Airbus, які сьогодні забезпечують 90% пасажирських авіаперевезень усередині РФ.