"Без риби та роботи": Росія скорочує вилов у Чорному та Азовському морях через брак суден, – розвідка
Рибальський флот РФ стрімко старіє, а заборона на допуск у порти суден старших за 40 років із 1 січня 2030 може зупинити промисел у Чорному та Азовському морях.
Через це російські рибалки можуть залишитися без роботи, а росіяни – без риби, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Згідно із галузевим даними, російський промисловий флот налічує 820-830 суден. Вік 65% із них перевищує 30 років, 13% – 40 років. До 2030 року кількість суден віком 40+ сягне 533, тож більшість наявного флоту навіть після капремонтів не зможе повноцінно працювати.
Формальною причиною простою стане заборона доступу в російські порти для суден старших за 40 років. Адже рибальські компанії Азово-Чорноморського басейну не охоплені програмами оновлення флоту.
Водночас ціни на рибопродукцію в регіоні залишаються одними з найнижчих у РФ, що не дає місцевим підприємствам накопичити кошти на нові судна чи модернізацію. Як наслідок, ризики безробіття серед рибалок і дефіциту продукції на внутрішньому ринку зростатимуть.
Раніше повідомлялось, що після відключення найбільших банків Росії від платіжної системи SWIFT у 2022 році обсяги фінансового трафіку з РФ упали в десятки разів, а внутрішні операції через систему майже зникли.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на х...в човен сісти...