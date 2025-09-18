"Без риби та роботи": Росія скорочує вилов у Чорному та Азовському морях через брак суден, – розвідка

Рибальський флот РФ стрімко старіє, а заборона на допуск у порти суден старших за 40 років із 1 січня 2030 може зупинити промисел у Чорному та Азовському морях.

Через це російські рибалки можуть залишитися без роботи, а росіяни – без риби, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно із галузевим даними, російський промисловий флот налічує 820-830 суден. Вік 65% із них перевищує 30 років, 13% – 40 років. До 2030 року кількість суден віком 40+ сягне 533, тож більшість наявного флоту навіть після капремонтів не зможе повноцінно працювати.

Формальною причиною простою стане заборона доступу в російські порти для суден старших за 40 років. Адже рибальські компанії Азово-Чорноморського басейну не охоплені програмами оновлення флоту.

Водночас ціни на рибопродукцію в регіоні залишаються одними з найнижчих у РФ, що не дає місцевим підприємствам накопичити кошти на нові судна чи модернізацію. Як наслідок, ризики безробіття серед рибалок і дефіциту продукції на внутрішньому ринку зростатимуть.

