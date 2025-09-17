Експорт російської нафти морем різко впав після ударів українських безпілотників, – Bloomberg

Експорт російської нафти морем різко впав після ударів українських безпілотників, яку уразили ключові експортні порти на Балтійському морі.

Минулого тижня Росія експортувала морським транспортом у середньому близько 3,18 мільйона барелів на добу, що на 0,93 млн барелів менше, ніж тижнем раніше. Це найбільше падіння з липня минулого року, повідомляє Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден.

Втім, за перший тиждень вересня експорт російської нафти морем становив у середньому близько 4,1 млн барелів на добу, що є одним із найвищих показників за останній рік.

Тривалі удари безпілотників по нафтопереробних заводах Росії знизили темпи переробки, потенційно вивільнивши більше сирої нафти для експорту.

Однак атаки на порти могли можливості експортувати ці додаткові обсяги. Зокрема, після атак оператор російських нафтових трубопроводів "Транснєфть" обмежила зберігання нафти у своїй мережі та попередила виробників, що їм, можливо, доведеться зменшити видобуток, якщо ситуація погіршиться.

Минулого тижня українські безпілотники вдарили по російському експортному хабі у Приморську, що призвело до короткочасного призупинення роботи та пошкодження двох танкерів. У підсумку, тижневий експорт з цього порту впав до найнижчого рівня з кінця липня. Водночас експорт нафти з іншого балтійського порту, Усть-Луга, зменшилися минулого тижня вдвічі, можливо, в результаті ударів по трьох насосних станціях, що живлять термінал.

За даними відстеження суден та звітами портових агентів, за тиждень до 14 вересня 29 танкерів завантажили 22,26 мільйона барелів російської нафти, порівняно із 28,79 мільйона барелів на 38 суднах попереднього тижня.

Експорт з Приморська знизився приблизно до 730 тис. барелів на добу на семи танкерах. Тим часом з терміналу Усть-Луга впав вдвічі до приблизно 313 тис. барелів на добу, завантажили три танкери.

Поставки з Новоросійська зменшилися до 647 000 барелів на день на борту п'яти танкерів. Крім того, протягом тижня з Новоросійська вирушив один танкер з казахстанською нафтою.

За підрахунками Bloomberg, вартість експортованої з РФ нафти минулого тижня знизилася приблизно на $372 мільйони, що є найбільшим тижневим зниженням з листопада. Дохід склав близько $1,28 мільярда, що на 22% менше, ніж попереднього тижня ($1,66 мільярда).

Як повідомлялося, минулої п'ятниці російський порт "Приморськ" на Балтійському морі, через який на експорт відправляється більше чверті всієї проданої за кордон морем російської нафти, призупинив відвантаження через атаку українських безпілотників.

За даними Reuters, удари дронів призвели до пожежі двох танкерів класу Aframax ємністю 700 тис. барелів кожен – Kusto і Cai Yun. Обидва зареєстровані на Сейшельських островах. Це перший удар безпілотників по одному з найбільших експортних терміналів нафти та палива в Росії, зауважувало агентство.

Крім того, після атаки українських безпілотників минулими вихідними один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії – "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області (ТОВ "Кинеф") – зупинив роботу ключового переробного блоку.

Порт Приморськ частково відновив роботу минулої суботи, але наразі він працюватиме зі зниженою потужністю. Крім того, Росія вже втратила частину потужностей для експорту нафти після чергової атаки безпілотника на нафтовий термінал Усть-Луга на Балтійському морі в серпні. Очікувалося, що у вересні він зможе працювати лише на половину потужності.

Загалом за останні місяці українські безпілотники уразили цілу низку російських НПЗ, частина з них повністю або частково призупинили роботу. За попередніми оцінками Reuters, удари українських безпілотників вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу.