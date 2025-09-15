РУС
Новости Санкции против России
Страны ЕС должны ввести против России такие же санкции, какие они ожидают от США, — Рубио

Рубіо

Президент США Дональд Трамп считает, что страны ЕС должны ввести против России такие же санкции, которых они ожидают от Соединенных Штатов.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

У Рубио спросили, сколько времени президент Трамп даст российскому диктатору Владимиру Путину, прежде чем перейти к реальным санкциям против РФ.

"Ну, мы полностью понимаем, какие санкции у нас есть в распоряжении, и в какой-то момент президент может принять такое решение. Это будет его решение. Он не будет ходить и искусственно объявлять сроки. Но он также указал, что важно, чтобы Европа поступила так же.

В Европе все еще есть страны, которые покупают российские продукты, в частности российскую нефть. И президент призвал наших европейских партнеров ввести те санкции, которые они просят ввести нас. Поэтому, если они глубоко преданы этой идее, они должны принять меры - мы хотим побудить их сделать то, о чем они просят нас", - ответил Рубио.

санкции (11848) США (27898) Евросоюз (17570) Рубио Марко (282)
Топ комментарии
+6
За 9 місяців, Президент США Дональд Трамп, так і не запровадив проти Росії жодних санкцій, яких він очікує від країн ЄС!!

15.09.2025 22:23 Ответить
+3
Нух*я ніяких санкцій проти Сосії не буде. Прийміть вже це. Потрібно їбашити по рашистським НПЗ, ТЕС і стратегічним заводам ракетами. Поки Тампон ще не проти цього. Да і поки ще китай не почав поставляти Сосії ПВО для прикриття НПЗ. Бо зараз чухаєте сраку, а потім будете чухати голову і всунете в сраку свої фламінго чи що там у вас
15.09.2025 22:24 Ответить
+2
Теж відправити солдафонів своїх армій на навчання у білорашку??
15.09.2025 22:20 Ответить
ЄС не буде збільшувати тарифи на китайські та індійські товари, не дивлячись на вимоги Трампа, - Le Monde

Джерело видання заявило, що таким чином Трамп показує, що він нібито готовий давити на рф, а от Європа - ні.

Минулого року Китай поставив до ЄС товарів на €519 млрд, ставши для нього найбільшим імпортером (20,1% всіх закупівель); показник Індії - €71,3 млрд (2,4%).
15.09.2025 22:18 Ответить
Пернув в тазіку з водою
15.09.2025 22:19 Ответить
Відмазка і в США їх ше догуя - Трамп як факір може витягувати і витягувати їх із шляпи/циліндра/
15.09.2025 22:20 Ответить
Теж відправити солдафонів своїх армій на навчання у білорашку??
15.09.2025 22:20 Ответить
Просте питання! Китай підвищував імпортні тарифи на товари європейських країн? 🤥
15.09.2025 22:23 Ответить
За 9 місяців, Президент США Дональд Трамп, так і не запровадив проти Росії жодних санкцій, яких він очікує від країн ЄС!!

15.09.2025 22:23 Ответить
Нух*я ніяких санкцій проти Сосії не буде. Прийміть вже це. Потрібно їбашити по рашистським НПЗ, ТЕС і стратегічним заводам ракетами. Поки Тампон ще не проти цього. Да і поки ще китай не почав поставляти Сосії ПВО для прикриття НПЗ. Бо зараз чухаєте сраку, а потім будете чухати голову і всунете в сраку свої фламінго чи що там у вас
15.09.2025 22:24 Ответить
ЄС вже запроваджують 19й пакет санкцій проти **********....скільки санкцій запровадило руде непорозуміння?
15.09.2025 22:40 Ответить
нормально еуропку макають у їхнє ж л..но
15.09.2025 23:21 Ответить
какой **** джентльмен , пропускает Европу вперед
15.09.2025 23:48 Ответить
Если от сша требуют ввести пошлины на китай и индию то, почему бы действительно и ес так сделать? Но нет, ес так давить на россию не хотят, и не нам рассуждать на эту тему, мы у индусов 18% всего нужного нам дизеля покупаем, а он кстати сами понимаете из чьей нефти делается!
16.09.2025 00:21 Ответить
 
 