Страны ЕС должны ввести против России такие же санкции, какие они ожидают от США, — Рубио

Президент США Дональд Трамп считает, что страны ЕС должны ввести против России такие же санкции, которых они ожидают от Соединенных Штатов.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

У Рубио спросили, сколько времени президент Трамп даст российскому диктатору Владимиру Путину, прежде чем перейти к реальным санкциям против РФ.

"Ну, мы полностью понимаем, какие санкции у нас есть в распоряжении, и в какой-то момент президент может принять такое решение. Это будет его решение. Он не будет ходить и искусственно объявлять сроки. Но он также указал, что важно, чтобы Европа поступила так же.

В Европе все еще есть страны, которые покупают российские продукты, в частности российскую нефть. И президент призвал наших европейских партнеров ввести те санкции, которые они просят ввести нас. Поэтому, если они глубоко преданы этой идее, они должны принять меры - мы хотим побудить их сделать то, о чем они просят нас", - ответил Рубио.

